La lutte contre le coronavirus en Inde se déplace dans ses villages, où les soins de santé sont difficiles à trouver

Au centre de cette crise dans l’arrière-pays se trouve l’État de l’Uttar Pradesh, qui compte 230 millions d’habitants, plus que la population du Brésil. C’est également l’un des États les plus pauvres et les moins développés. En avril, des élections locales ont eu lieu dans des villages à travers l’État, ce qui, selon les responsables, a conduit à la flambée des zones rurales. Selon une organisation d’enseignants, plus de 700 enseignants du gouvernement affectés au scrutin sont décédés après les élections, beaucoup après avoir été testés positifs pour le coronavirus. Au début du mois, l’État enregistrait un peu plus de 2 500 cas. À la fin du mois, alors que les élections se terminaient, le nombre de cas était passé à près de 35 000.