Lorsque le représentant Ro Khanna a rendu visite au président Jimmy Carter à son domicile en 2019, cherchant les conseils de l’ancien homme d’État sur une série de questions, Carter a donné au jeune législateur californien un conseil qu’il n’a jamais oublié: écoutez Rob Malley.

«Je parlais au président Carter de la Corée du Nord et ouvrais la voie à un accord de paix», se souvient Khanna dans une interview. «Et complètement spontanément, Carter a déclaré que la seule personne avec qui vous devez consulter sur les questions des droits de l’homme, de la diplomatie et de la politique étrangère est Rob.

Le commentaire est resté avec Khanna, un démocrate progressiste qui dit qu’il a exhorté ses collègues républicains à soutenir Biden alors qu’il envisage de nommer Malley – un spécialiste de la résolution des conflits qui a aidé à diriger les négociations sur l’accord de 2015 avec l’Iran – comme son nouvel envoyé en Iran.

« Je pense qu’il sera un choix incroyable », a déclaré Khanna, louant le travail de Malley sur les droits de l’homme et sa méfiance générale « des enchevêtrements étrangers qui ont des conséquences involontaires. »

Tout le monde ne ressent pas la même chose que Khanna. Malley, un ancien responsable d’Obama cérébral et aux manières douces qui dirige actuellement l’International Crisis Group, a déjà été plongé au centre d’une lutte politique sur la politique de la nouvelle administration envers l’Iran – la première de ce qui sera probablement de nombreuses batailles sur Biden. transactions au Moyen-Orient. Les républicains ont accusé Malley d’être trop doux envers le régime iranien et trop critique envers Israël. Et alors que les progressistes et les collègues actuels et anciens se sont ralliés à sa défense, certains démocrates ont exprimé des inquiétudes privées au sujet de certains des commentaires publics de Malley.

Un haut fonctionnaire de l’administration a défendu Malley, le qualifiant de «spécialiste extraordinairement accompli du Moyen-Orient, largement respecté pour son approche raisonnée des questions complexes de politique étrangère».

Le responsable a ajouté que «le leadership axé sur les valeurs de Malley dans la fonction publique et l’espace à but non lucratif est sans précédent», et a déclaré: «Quiconque a déjà travaillé avec Rob sait qu’il n’a jamais peur de remettre en question la sagesse conventionnelle ou de poser les questions difficiles au service de l’obtention. une meilleure politique pour le peuple américain.

L’histoire continue

Bien qu’il n’ait pas besoin de confirmation du Sénat pour le rôle, des affrontements sur la nomination potentielle de Malley ont commencé la semaine dernière, lorsque Jewish Insider a annoncé pour la première fois qu’il était l’un des principaux candidats à ce poste. Le sénateur Tom Cotton (R-Ark.) A ensuite tweeté un éditorial de Bloomberg News dénonçant Malley, en ajoutant que Malley « a une longue expérience de sympathie pour le régime iranien et d’animosité envers Israël. » Répétitions. Joe Wilson (RS.C.) et Greg Steube (R-Fla.) bientôt emboîté le pas.

La critique a suscité une réprimande de la part de l’ambassadeur Dennis Ross, l’ancien envoyé d’Obama pour la paix au Moyen-Orient. «J’ai vu des commentaires sur Rob Malley qui sont tout simplement faux», Ross a tweeté. «Il est sérieux, attentionné et sait ce qui est important. Il n’est pas dogmatique et je sais qu’il pèse soigneusement le pour et le contre des différentes options et est ouvert à d’autres points de vue. Je tiens en très haute estime.

L’accusation selon laquelle Malley est hostile à Israël le retient depuis la fin des années 1990, lorsqu’il était assistant spécial du président Bill Clinton pour les affaires arabo-israéliennes. Malley, qui a fait valoir la nécessité de s’engager avec les ennemis de l’Amérique, a démissionné de son poste de conseiller informel de la campagne d’Obama en 2008 lorsqu’il est apparu qu’il avait rencontré des membres du groupe militant palestinien Hamas alors qu’il travaillait pour l’ICG. À son retour à la fonction publique à la Maison Blanche d’Obama en 2015, il a plaidé pour un dialogue avec le président syrien Bashar Assad plutôt que d’appeler à sa destitution immédiate, une demande du secrétaire d’État de l’époque, John Kerry.

Ses positions ont aliéné certains démocrates plus conservateurs proches de Biden et au Congrès, qui disent que Malley a un bagage politique qui fera de lui une cible facile pour les républicains qui veulent se détourner de la substance des négociations avec l’Iran. « Il est bien trop à gauche sur ces questions, de l’Iran à Israël en passant par la Syrie, et il ne serait tout simplement pas utile de l’avoir dans ce rôle », a déclaré un ancien responsable d’Obama proche de la Maison Blanche.

Mais les défenseurs de Malley disent que les critiques agissent de mauvaise foi et l’utilisent comme un proxy pour leur animosité envers l’accord avec l’Iran en général, auquel ils allaient s’opposer indépendamment de qui Biden a installé pour négocier. Ils notent que depuis que le prédécesseur de Biden, Donald Trump, a quitté l’accord, officiellement surnommé le plan d’action global conjoint, en 2018, l’Iran a enrichi plus d’uranium tout en soutenant les forces par procuration du Liban au Yémen. Et ils soulignent les déclarations faites par ICG sous la direction de Malley, qui critiquent la gestion brutale par les dirigeants iraniens des manifestations de rue qui ont secoué le pays l’année dernière.

«Ils ne peuvent pas faire d’argument sur le fond et la politique pour le moment car il est si évident que se retirer du JCPOA a aggravé le problème, pas mieux», a déclaré un législateur démocrate qui a demandé l’anonymat pour discuter franchement du sujet. «Leur seul jeu est donc de créer un problème avec les personnes que Biden veut embaucher.»

Les gens qui ont travaillé avec Malley disent également qu’il n’est pas particulièrement idéologique et de débat sur les valeurs. « Il aime être compréhensif sur toutes les perspectives, et il se soucie énormément des gens – à la fois ceux qui travaillent pour lui et ceux qui pourraient être touchés par ses politiques », a déclaré un ancien responsable d’Obama qui a travaillé en étroite collaboration avec Malley sur le Moyen-Orient. portefeuille. Une autre personne proche de Malley a déclaré que lorsque le secrétaire d’État Tony Blinken lui a demandé s’il voulait le poste, Malley a dit oui – mais a également demandé une équipe qui représenterait une grande diversité de points de vue sur la meilleure façon de renégocier l’accord avec l’Iran.

«Il ne s’agit pas vraiment de Rob», a déclaré un ancien haut responsable d’Obama. «Il s’agit des faucons qui utilisent Rob comme porte d’entrée pour critiquer la proposition de Biden de revenir à l’accord nucléaire iranien. Rob n’est qu’un moyen pour les faucons du Congrès et de la région d’essayer de matraquer et de contraindre le nouveau président à renoncer à une politique pour laquelle il a été élu.

Khanna a fait valoir que certains membres du GOP sont plus disposés à soutenir Malley qu’ils ne le laisseraient entendre publiquement. Il a noté que, dans un monde post-Trump, l’aile libertaire du Parti républicain est plus philosophiquement alignée sur les instincts non interventionnistes de Malley que sur les impulsions bellicistes de Cotton.

«Les débats sur la politique étrangère dans ce pays ne s’inscrivent pas parfaitement dans les lignes partisanes», a déclaré Khanna, soulignant la législation anti-guerre qu’il a coparrainée dans le passé avec des républicains comme le représentant de Floride Matt Gaetz et Andy Biggs de l’Arizona.

En tant qu’envoyé de l’Iran, Malley, qui a été le coordinateur d’Obama pour le Moyen-Orient de 2015 à 2017, mènera des pourparlers pour rejoindre le JCPOA avec l’Iran si le pays réadopte les restrictions qui ont été imposées à son programme nucléaire en 2015. Biden a écrit en septembre que il offrirait à Téhéran «une voie crédible de retour à la diplomatie» si le pays revenait au «strict respect» de l’accord, et l’utiliserait comme point de départ pour les «négociations de suivi».

Le paysage est particulièrement rocailleux après quatre ans de Trump, qui a mis en œuvre de nouvelles sanctions contre l’Iran lors de ses derniers jours au pouvoir. Mais réintégrer les négociations serait un territoire familier pour Malley, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles l’administration Biden est sur le point de le recruter pour le rôle, a déclaré une autre personne proche de la Maison Blanche. Le calendrier des négociations est «compressé», a noté cette personne, et il y aurait peu de possibilités de mettre quelqu’un au courant avant l’élection présidentielle iranienne en juin. L’élection pourrait voir les extrémistes évincer le président Hassan Rohani, qui a manifesté sa volonté de préserver l’accord, fermant la fenêtre de Biden pour renégocier avec les dirigeants iraniens.

Le fait que Biden choisisse Malley malgré l’opposition de certains législateurs et parties prenantes clés indiquera également combien de capital politique il est prêt à dépenser pour le Moyen-Orient. L’administration Obama s’est bagarrée presque continuellement avec Israël, les États arabes du Golfe et leurs alliés au sujet de la politique iranienne au cours de son mandat de huit ans, et certains participants à ces débats disent maintenant souhaiter que les choses se passent différemment.

«Personnellement, je ne veux pas non plus revenir à notre politique iranienne de 2016», a déclaré le législateur démocrate, faisant référence à la nécessité de renforcer encore l’accord en imposant de nouveaux contrôles sur le programme de missiles iranien et en tenant Téhéran responsable de ses droits humains abyssaux. record. Mais le législateur a déclaré qu’il était «totalement convaincu» que l’administration chercherait à «étendre et renforcer» l’accord nucléaire pour aborder également d’autres aspects du comportement pernicieux de l’Iran.

«C’est la politique que Rob va mettre en œuvre», a-t-il déclaré.