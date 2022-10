La lutte contre l’avortement vise l’université mais touche beaucoup plus

BOISE, Idaho (AP) – Un camion fourgon équipé d’un panneau d’affichage à LED lumineux a commencé à tourner autour du campus de l’Université de l’Idaho vendredi.

“Enceinte? Vous avez toujours le choix », a lu l’un des messages bleu et blanc brillants clignotant sur le côté. “Vous pouvez toujours obtenir des pilules abortives par courrier”, lit-on dans un autre message.

Le panneau d’affichage mobile était une salve de Mayday Health contre les lois anti-avortement de l’Idaho, dont certaines interdisent aux employés de l’État de promouvoir ou d’approuver l’avortement ou la contraception d’urgence. L’organisation cherche à informer les habitants des États anti-avortement sur la manière d’accéder à l’avortement et à la contraception.

Mayday Health a choisi Moscou, Idaho, pour l’action après que l’université a averti les employés de ne pas orienter les étudiants vers des prestataires d’avortement ou de contrôle des naissances, de peur qu’ils ne violent les lois de l’État.

“Cet effort fait partie de la protection de la liberté d’expression et du premier amendement”, a déclaré Kaori Sueyoshi, responsable de la stratégie de Mayday Health, vendredi matin. “Nous voulons nous assurer que les étudiants de l’Université de l’Idaho et des environs disposent d’informations précises sur la manière d’obtenir des pilules contraceptives, le plan B (contraception d’urgence) ainsi que sur la manière d’accéder à un avortement en toute sécurité.”

Le prévôt Torrey Lawrence de l’Université de l’Idaho a déclaré que les conseils juridiques visaient simplement à protéger les membres du personnel. La Boise State University a récemment publié des conseils similaires, bien que moins stricts.

“Certains employés n’étaient pas au courant, et d’autres avaient en fait demandé des conseils juridiques”, a déclaré Lawrence à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique jeudi. “Parce que nos employés sont payés sur des fonds publics, cela pourrait entraîner des poursuites pénales.”

Mais le mémo de l’interface utilisateur a été partagé sur des sites de médias sociaux comme Reddit et Twitter, faisant rapidement des vagues dans un pays toujours aux prises avec la décision de la Cour suprême des États-Unis annulant le droit à l’avortement. Le secrétaire de presse de la Maison Blanche a condamné le mémo. Certains utilisateurs de TikTok – et certaines grandes organisations médiatiques – ont faussement affirmé que l’université avait «interdit» le contrôle des naissances pour les étudiants.

Et certains des quelque 900 000 autres employés de l’Idaho ont commencé à se demander ce que les lois pouvaient signifier pour eux.

À ce stade, il n’y a pas beaucoup de directives de la part des élus. Le représentant Brent Crane, l’un des parrains de la loi de 2021 “Pas de fonds publics pour l’avortement”, a déclaré que les lois doivent souvent être affinées après leur adoption pour résoudre les problèmes, et il ne craint pas que le processus puisse prendre un an ou Suite.

Le bureau du procureur général de l’Idaho a déclaré que les questions concernant les lois devraient être adressées aux procureurs de comté, qui ont des fonctions d’exécution. Les procureurs de l’Idaho sont élus dans chacun des 44 comtés de l’État, de sorte que les réponses aux questions d’application pourraient changer d’une région à l’autre et d’une année à l’autre.

Éviter de faire quoi que ce soit qui semble promouvoir l’avortement au travail peut être facile pour un agriculteur nommé à l’Idaho Bean Commission ou un géologue qui cartographie les minéraux pour l’Idaho Geological Survey. Mais la loi est plus trouble pour les autres qui reçoivent des fonds publics.

Une table de discussion sur la politique devant un enfant adoptif adolescent pourrait-elle être considérée comme «promouvoir l’avortement», surtout si une partie du dîner était couverte par l’allocation mensuelle de 584 $ des parents adoptifs de l’État? Un journaliste de la télévision publique de l’Idaho risquerait-il des poursuites si un téléspectateur dit qu’une interview d’un représentant de Planned Parenthood a donné trop de temps d’antenne au défenseur de l’avortement ?

Un porte-parole du ministère de la Santé et du Bien-être de l’Idaho ne savait pas immédiatement si la loi s’appliquerait aux parents nourriciers et a déclaré qu’il travaillerait pour trouver la réponse vendredi.

Bill Manny, producteur exécutif de la télévision publique de l’Idaho, ne craint pas d’être poursuivi tant que son organisation continue de bien faire son travail en informant les téléspectateurs et les électeurs sur les problèmes du jour.

“Je ne peux pas imaginer que quiconque a rédigé la loi ou interprète la loi envisageait d’empêcher les personnes de bonne foi de parler de questions de politique publique importantes dans notre État”, a déclaré Manny. “C’est ce que nous faisons avec nos programmes et c’est ce que nous faisons avec nos débats, et nous pensons que c’est la bonne façon d’aller de l’avant.”

Mais dans un récent podcast de Melissa Davlin, productrice principale de l’émission d’information Idaho Reports de l’Idaho Public Television, l’ancien juge de la Cour suprême de l’Idaho, Jim Jones, a déclaré que la loi bafouait les droits du Premier Amendement et pourrait mettre les journalistes des médias publics en danger.

“Je pense que quelqu’un pourrait se plaindre du fait que vous aviez un invité qui faisait la promotion de l’avortement, vous devez donc en avoir été complice”, a déclaré Jones lors du podcast. “Il s’agit de dire:” Ferme ta gueule, ne parle pas de ces sujets “, et c’est une chose dangereuse à faire pour le gouvernement.”

Pendant ce temps, l’Université de l’Idaho fait face au contrecoup.

« Ce n’est pas un mandat. En fait, nos politiques n’ont pas changé », a déclaré le prévôt, Lawrence, à l’AP jeudi. “La communication essayait d’offrir des conseils initiaux sur une loi plutôt vague conçue pour punir les employés de l’État.”

L’école ne prescrit pas de contraception aux étudiants, mais depuis des années, des bols de préservatifs sont disponibles gratuitement dans certaines salles de bains du campus. Ceux-ci continuent d’être distribués, mais visent désormais à arrêter la propagation des maladies sexuellement transmissibles plutôt qu’à prévenir la grossesse.

Les soins médicaux aux étudiants ont longtemps été fournis par des sociétés de soins de santé extérieures. La Vandal Health Clinic, du nom de la mascotte de l’interface utilisateur, est actuellement gérée par un système hospitalier local, Gritman Medical Center. Gritman a déclaré que ses services, qui incluent la prescription de contraceptifs, ne changeraient pas.

Lawrence a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que le contrat de l’université avec Gritman soit affecté par la loi. Il ne croyait pas non plus que les nombreux contrats de l’université avec des partenaires de recherche et de subventions à l’éducation – dont le gouvernement fédéral, qui dans certains cas propose des avortements par l’intermédiaire du Département américain des anciens combattants – seraient affectés.

Mais les employés individuels pourraient faire face à des conséquences majeures s’ils sont accusés, a-t-il déclaré.

«La loi se concentre sur et cible l’individu, de sorte que tous les employés de l’État payés sur les fonds de l’État sont impliqués et risquent de très graves conséquences – non seulement des accusations de crime ou de délit, mais des amendes, éventuellement une peine d’emprisonnement, éventuellement la perte de votre emploi et éventuellement l’interdiction de toujours travailler à nouveau pour l’État », a déclaré Lawrence. “Notre conseil est de rester dans une position plus sûre jusqu’à ce que nous sachions exactement comment tout cela va être interprété.”

Cette histoire a été mise à jour pour corriger le titre de Bill Manny.

Rebecca Boone, Associated Press