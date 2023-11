La lutte contre la tuberculose se remet de la pandémie, mais des efforts accélérés sont nécessaires pour atteindre de nouveaux objectifs

Le rapport 2023 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la tuberculose (TB) souligne une reprise mondiale significative dans l’intensification des services de diagnostic et de traitement de la tuberculose en 2022. Il montre une tendance encourageante qui commence à inverser les effets néfastes des perturbations dues à la COVID-19 sur la tuberculose (TB). Services antituberculeux.

Présentant des données provenant de 192 pays et territoires, le rapport montre que 7,5 millions de personnes ont reçu un diagnostic de tuberculose en 2022, ce qui en fait le chiffre le plus élevé enregistré depuis que l’OMS a commencé à surveiller la tuberculose à l’échelle mondiale en 1995.

Cette augmentation est attribuée à une bonne reprise de l’accès aux services de santé et à leur fourniture dans de nombreux pays. L’Inde, l’Indonésie et les Philippines, qui représentaient ensemble plus de 60 % de la réduction mondiale du nombre de personnes nouvellement diagnostiquées avec la tuberculose en 2020 et 2021, ont toutes retrouvé des niveaux supérieurs à ceux de 2019 en 2022.

“Pendant des millénaires, nos ancêtres ont souffert et sont morts de la tuberculose, sans savoir de quoi il s’agissait, quelle en était la cause ou comment l’arrêter”, a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. « Aujourd’hui, nous disposons de connaissances et d’outils dont ils n’auraient pu que rêver. Nous avons un engagement politique et nous avons une opportunité qu’aucune génération dans l’histoire de l’humanité n’a eue : l’opportunité d’écrire le dernier chapitre de l’histoire de la tuberculose.

À l’échelle mondiale, on estime que 10,6 millions de personnes ont contracté la tuberculose en 2022, contre 10,3 millions en 2021. Géographiquement, en 2022, la plupart des personnes ayant développé la tuberculose se trouvaient dans les régions OMS d’Asie du Sud-Est (46 %), d’Afrique (23 % ) et dans le Pacifique occidental (18 %), avec des proportions plus faibles en Méditerranée orientale (8,1 %), dans les Amériques (3,1 %) et en Europe (2,2 %).

Le nombre total de décès liés à la tuberculose (y compris ceux parmi les personnes séropositives) était de 1,3 million en 2022, contre 1,4 million en 2021. Cependant, au cours de la période 2020-2022, les perturbations liées au COVID-19 ont entraîné près d’un demi-million de décès supplémentaires. de la tuberculose. La tuberculose continue d’être la principale cause de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH.

La tuberculose multirésistante (TB-MDR) reste une crise de santé publique. Alors qu’environ 410 000 personnes ont développé une tuberculose multirésistante ou résistante à la rifampicine (TB-MDR/RR) en 2022, seules deux personnes sur cinq environ ont eu accès à un traitement.

Des progrès ont été réalisés dans le développement de nouveaux diagnostics, médicaments et vaccins contre la tuberculose. Toutefois, cela est limité par le niveau global des investissements dans ces domaines.

Accélérer l’action et les investissements pour atteindre de nouveaux objectifs

L’OMS rapporte que les efforts mondiaux de lutte contre la tuberculose ont permis de sauver plus de 75 millions de vies depuis l’an 2000. Cependant, des efforts encore plus importants sont nécessaires, car la tuberculose restait la deuxième cause de mortalité infectieuse dans le monde en 2022.

Malgré une reprise significative en 2022, les progrès ont été insuffisants pour atteindre les objectifs mondiaux de lutte contre la tuberculose fixés en 2018, les perturbations causées par la pandémie et les conflits en cours étant les principaux facteurs contributifs :

la diminution nette des décès liés à la tuberculose entre 2015 et 2022 était de 19 %, bien loin de l’objectif de la stratégie de l’OMS visant à mettre fin à la tuberculose, à savoir une réduction de 75 % d’ici 2025 ;

la réduction cumulée du taux d’incidence de la tuberculose entre 2015 et 2022 était de 8,7 %, loin du jalon de la stratégie de l’OMS visant à mettre fin à la tuberculose, qui prévoit une réduction de 50 % d’ici 2025 ;

environ 50 % des patients tuberculeux et leurs ménages sont confrontés à des coûts totaux catastrophiques (dépenses médicales directes, dépenses non médicales et coûts indirects tels que les pertes de revenus qui s’élèvent à plus de 20 % du revenu total des ménages), loin de l’OMS Mettre fin à la tuberculose Objectif stratégique de zéro ;

les objectifs fixés pour 2018-2022 dans la déclaration politique de la première réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose n’ont pas été atteints, puisque seulement 84 % des 40 millions de personnes ciblées pour le traitement de la tuberculose ont été atteints ; et seulement 52 % des 30 millions de personnes ciblées pour un traitement préventif contre la tuberculose y ont accès ; et

moins de la moitié des fonds destinés à la prestation de services et à la recherche sur la tuberculose ont été mobilisés.

La réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la tuberculose de 2023 a renforcé les engagements et les objectifs de 2018, fixant de nouveaux objectifs pour la période 2023-2027. Les nouveaux objectifs comprennent : atteindre 90 % des personnes dans le besoin grâce à des services de prévention et de soins contre la tuberculose ; utiliser un test rapide recommandé par l’OMS comme première méthode de diagnostic de la tuberculose ; fournir un ensemble de prestations sanitaires et sociales à toutes les personnes atteintes de tuberculose ; garantir la disponibilité d’au moins un nouveau vaccin antituberculeux sûr et efficace ; et combler les déficits de financement pour la mise en œuvre et la recherche sur la tuberculose d’ici 2027.

« Nous avons des engagements forts avec des objectifs concrets formulés par les dirigeants du monde dans la déclaration politique de la deuxième réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose, qui donne une forte impulsion pour accélérer la riposte à la tuberculose », a déclaré le Dr Tereza Kasaeva, directrice du programme mondial de lutte contre la tuberculose de l’OMS. . « Ce rapport fournit des données et des preuves clés sur l’état de l’épidémie de tuberculose ainsi qu’un examen des progrès, qui servent à éclairer la traduction de ces objectifs et engagements en actions dans les pays. Nous avons besoin de tout le monde pour faire de la vision de l’élimination de la tuberculose une réalité.

Le rapport souligne en outre l’importance d’une action concertée dans le secteur de la santé et dans d’autres secteurs pour s’attaquer aux déterminants sociaux, environnementaux et économiques de la tuberculose et aux conséquences de l’inaction. L’OMS continue de soutenir l’engagement d’autres secteurs dans la riposte à la tuberculose, par le biais de son cadre de responsabilisation multisectorielle. En 2022, en dehors du secteur de la santé, l’éducation était le secteur le plus engagé dans le plaidoyer et le partage d’informations sur la tuberculose, suivi par le secteur de la défense et le secteur de la justice, pour les services de prévention et de soins de la tuberculose, et le secteur du développement social pour le soutien aux patients, y compris la fourniture de services de santé. d’avantages économiques, sociaux et nutritionnels.

Le rapport souligne que pour mettre fin à l’épidémie mondiale de tuberculose, il faut traduire les engagements pris lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies de 2023 sur la tuberculose en actions concrètes, qui changent la vie et les moyens de subsistance des communautés.

Note à l’éditeur :

L’édition 2023 du Rapport mondial sur la tuberculose de l’OMS s’appuie principalement sur les données recueillies par l’OMS auprès des ministères nationaux de la Santé lors de cycles annuels de collecte de données. En 2023, 192 pays et zones (sur 215) représentant plus de 99 % de la population mondiale et du fardeau de la tuberculose ont communiqué des données. Le rapport s’appuie également sur les données nationales mensuelles ou trimestrielles de notification des cas de tuberculose, collectées depuis le début de la pandémie de COVID-19, ainsi que sur des bases de données gérées par d’autres agences des Nations Unies et la Banque mondiale.

Le rapport comporte trois éléments principaux. Il existe un bref rapport principal qui se concentre sur les principales conclusions et messages ; des pages Web qui fournissent des informations plus détaillées et numérisées, notamment de nombreux graphiques interactifs ; et une application contenant des profils nationaux, régionaux et mondiaux ainsi que deux jeux de diapositives. Tous les composants sont accessibles sur le site Web de l’OMS et toutes les données peuvent être téléchargées à partir de la base de données mondiale en ligne de l’OMS sur la tuberculose.