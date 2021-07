La lutte contre la réponse mondiale au covid-19 réduit les espoirs d’action contre le changement climatique

Bien que les pays les plus riches aient été durement touchés cet été, ce sont souvent les pays les plus pauvres qui souffrent le plus. Dans le sud de Madagascar, une sécheresse liée au changement climatique menace de plonger un demi-million de personnes dans la famine, même si peu possèdent même une voiture. « Ces personnes n’ont contribué à rien au changement climatique », a déclaré Lola Castro, directrice régionale du Programme alimentaire mondial pour l’Afrique australe, à Today’s WorldView en juin au sujet des personnes les plus touchées. (Malgré de nombreux appels publics à l’aide, les experts sur le terrain affirment que la situation à Madagascar reste dramatique.)