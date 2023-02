La lutte contre la désinformation diminue chez les géants des médias sociaux

YouTube a déclaré qu’il s’efforçait toujours de trouver un équilibre entre la liberté d’expression et la protection des communautés en ligne et du monde réel contre les dommages. Nicole Bell, porte-parole de la société, a déclaré que YouTube avait supprimé six vidéos signalées par Media Matters pour avoir enfreint ses politiques et qu’il avait mis fin à une chaîne pour le téléchargement de contenu d’un créateur interdit. Mais la plupart des plus de deux douzaines de vidéos signalées par Media Matters n’ont pas enfreint les règles de la plateforme, a-t-elle déclaré.

L’année dernière, l’International Fact-Checking Network, représentant plus de 80 organisations, a averti dans une lettre adressée à YouTube que la plateforme était “l’un des principaux vecteurs de désinformation et de mésinformation en ligne dans le monde” et qu’elle ne résolvait pas le problème.

Les conséquences de l’assouplissement de la lutte contre la désinformation sont devenues claires sur Twitter. Un nouveau rapport de deux groupes de défense, le Network Contagion Research Institute et le Combat Antisemitism Movement, a révélé une augmentation du contenu antisémite lorsque M. Musk a pris le relais.

Il décrivait une campagne organisée par des extrémistes qui avaient auparavant été exclus de la plate-forme. L’un d’eux, Tim Goniet, qui a utilisé le nom de Baked Alaska en ligne, a récemment été reconnu coupable et condamné à 60 jours de prison pour sa participation à l’émeute du 6 janvier au Capitole. Tweetant ce mois-ci, il pressé ce qu’il a appelé une théorie du complot: “twitter nous a tous débloqués parce que leur engagement s’effondrait sans nous.”

“Il est vrai que les efforts de confiance et de sécurité que nous avons déployés à ce jour ont été vraiment brisés, mais au moins il y a eu des efforts”, a déclaré M. Finkelstein, auteur du rapport. “Et il y avait un bébé dans l’eau du bain.”

Malgré l’aveu de M. Musk de favoriser un discours sans entraves sur la plate-forme, il a également décidé de suspendre des comptes, comme celui de Kanye West, après une série de remarques antisémites.

Nora Benavidez, avocate principale chez Free Press, un groupe de défense des droits et de la responsabilité numériques, a déclaré que l’expérience sur Twitter a montré que la modération du contenu offensant restait importante pour la viabilité des plateformes, quelles que soient les considérations économiques.

“La modération de contenu est bonne pour les affaires, et c’est bon pour la démocratie”, a-t-elle déclaré. “Les entreprises ne le font pas parce qu’elles semblent penser qu’elles n’ont pas un rôle assez important à jouer, alors elles tournent le dos.”