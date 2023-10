La lutte contre la dépendance dans le nord de la Virginie, selon les experts de la santé, pourrait être en hausse

Une nouvelle enquête menée par Inova Health Systems montre que seulement 5 à 10 % environ des personnes aux prises avec une dépendance cherchent réellement à se faire soigner. Mais avec l’augmentation du nombre de personnes déclarant connaître quelqu’un aux prises avec la maladie, les médecins de Virginie du Nord cherchent à changer cela.

Une nouvelle enquête menée par Inova Health Systems ont constaté que près de la moitié, 44 %, des Virginiens déclarent qu’ils auraient peur de demander des soins pour une dépendance ou un trouble lié à l’usage de substances. Mais avec l’augmentation du nombre de personnes déclarant connaître quelqu’un aux prises avec la maladie, les médecins de Virginie du Nord cherchent à changer cela.

L’enquête a également montré qu’un peu plus de 32 % des adultes de Virginie du Nord en 2022 ont déclaré connaître quelqu’un personnellement aux prises avec une dépendance – contre 25 % en 2021.

« Les troubles liés à l’usage de substances sont une maladie évitable et traitable. Il est important que les gens en prennent conscience », a déclaré le Dr Zeina Saliba, chef de la division des services de toxicomanie et de rétablissement d’Inova. Saliba est également professeur adjoint de psychiatrie et de sciences du comportement à l’Université George Washington.

Elle a déclaré que la dépendance est une maladie chronique comme beaucoup d’autres et que le travail de sa vie vise à aider les gens à s’ouvrir sur leurs difficultés.

« Nous travaillons à éduquer, et simplement à sensibiliser aux troubles liés à l’usage de substances, à la dépendance, à la stigmatisation qui empêche les gens de rechercher ou de recevoir un traitement vital », a déclaré Saliba au WTOP.

Saliba a déclaré qu’il était difficile de juger, à partir de ces données, si davantage de personnes étaient réellement dépendantes de substances telles que les médicaments sur ordonnance.

« Au moins, il y a eu une augmentation du nombre de personnes qui dire ils connaissent quelqu’un. Cela pourrait signifier que les gens sont plus disposés à en parler », a-t-elle ajouté.

D’autres données de la même enquête Inova montrent que plus de 50 % des personnes souffrant de dépendance ont peur de parler de leurs difficultés à leur famille et à leurs amis.

« Nous devons trouver des moyens de rendre le traitement plus accessible », a déclaré Saliba.

« En Virginie en particulier, les surdoses mortelles de drogues sont la principale cause de décès non naturels depuis une décennie », a-t-elle ajouté. « Et même si davantage de gens sont disposés à en parler… en même temps, ils ne savent pas tous quoi faire à ce sujet. Comme quelle est la prochaine étape.

Elle a déclaré qu’ils s’efforçaient d’amener les gens à cette première étape du traitement et au-delà, ce qui peut être plus facile à dire qu’à faire.

« Chez Inova, nous offrons une variété de programmes, avec différents niveaux de soins », explique-t-elle. « Mais il existe également de nombreuses ressources pour les personnes souhaitant obtenir de l’aide pour elles-mêmes ou pour un proche. »

Saliba a déclaré que la hotline 988 peut être un bon point de départ. Elle a également dit SAMHSA, l’Association des services de toxicomanie et de santé mentaleoffre d’excellentes ressources à l’échelle nationale.

Elle a également déclaré qu’Inova propose différents niveaux de soins et d’intervention, depuis un programme d’hospitalisation partielle, un programme ambulatoire intensif et des visites régulières chez le médecin.

C’est là que Campagne « Agir sur les addictions » d’Inova Le programme vise à fournir davantage de ressources aux personnes aux prises avec une dépendance et à entamer une conversation sur ce que leurs proches peuvent faire pour les aider.

Saliba a déclaré que l’initiative Act on Addiction, qui en est maintenant à sa cinquième année, fait partie de ces soins et de cette intervention.

« C’est l’occasion pour nous de nous concentrer sur le fait que la reprise est disponible pour tous les gens », a-t-elle déclaré.

« Quiconque écoute peut faire quelque chose pour aider quelqu’un ou aider sa communauté dans son ensemble. La lutte contre la dépendance ne relève pas uniquement de la responsabilité des membres directs de la famille ou des soignants. Tout le monde peut faire sa part », a-t-elle ajouté.

