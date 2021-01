La lutte acharnée de Trump et la fragilité de la démocratie américaine

Trump, qui a perdu deux fois le vote populaire et a été destitué par la Chambre fin 2019, a été confronté à des dizaines de contestations judiciaires de sa campagne devant les tribunaux. Chaque état des États-Unis, y compris ceux dirigés par des républicains, a certifié les votes de ses électeurs. Pourtant, Trump s’accroche à la fantaisie, répétant des mensonges sur les décharges illégales de l’État swing, des dizaines de bulletins de vote morts et d’autres allégations de crime sans preuves.

Une grande première de ma collègue Amy Gardner ce week-end a révélé la profondeur de son désespoir: dans un enregistrement d’une conversation téléphonique avec Brad Raffensperger, secrétaire d’État de Géorgie et le responsable républicain qui a présidé l’élection, Trump a exhorté le responsable à «trouver» le nombre de voix nécessaire dans l’État pour annuler sa perte face à Biden.

Le lendemain, le collègue de Raffensperger Gabriel Sterling a donné une conférence de presse pour démystifier les affirmations de Trump de fraude, une par une. « La raison pour laquelle je dois me présenter ici aujourd’hui, c’est parce qu’il y a des gens en position d’autorité et de respect qui ont dit que leurs votes ne comptaient pas, et ce n’est pas vrai », Sterling a dit. Trump a fait écho sans repentir à ces fausses déclarations lors d’une réunion en Géorgie lundi soir.

Pour les spécialistes de la politique forte, le comportement de Trump n’a rien d’étonnant. « Trump a suivi un scénario autoritaire, plutôt que démocratique, en tant que président », a écrit Ruth Ben-Ghiat, historien à l’Université de New York. « Il est normal qu’il finisse comme l’un des autocrates les plus connus de l’histoire: accroupi dans son espace sûr, entouré de sa dernière génération de loyalistes dérangés, essayant pathétiquement d’échapper à la réalité de sa défaite. »

Les analystes sont plus préoccupés par les responsables républicains qui marchent après lui et par le grand nombre d’Américains convaincus que Trump a trompé la victoire. Le chroniqueur du Washington Post George Will, une star conservatrice, a dénoncé le cynisme d’éminents républicains tels que le sénateur Ted Cruz (R-Tex.) Et le sénateur Josh Hawley (R-Mo.), Qui en s’opposant à la certification alimente les résultats en outre, la croyance parmi les inconditionnels de Trump que le processus démocratique était truqué contre eux.

«Pour des dizaines de millions de républicains de Trump hypnotisés, qui pensent que l’absence de preuves est la preuve la plus sinistre, cela prouve que les tribunaux sont aussi des tentacules de« l’État profond »», a écrit Will. Hawley et Cruz, tous deux juges en chef de la Cour suprême, espèrent être précipités à la Maison Blanche par des accès de paranoïa.

Les experts à l’étranger regardent avec inquiétude. «Beaucoup de gens lèvent les yeux au ciel et attendent la fin du chronomètre», a déclaré Leslie Vinjamuri, directrice des programmes pour les États-Unis et l’Amérique à Chatham House, à Londres. dit au New York Times. Mais de loin le plus troublant est le nombre de républicains prêts à y aller [Trump], et ce qu’il fait au Parti républicain, en temps réel. «

Il y a quelques mois à peine, l’idée que Trump tenterait un «coup d’État» pour maintenir le pouvoir était considérée comme exagérée. Cette semaine, dans un éditorial publié par le Washington Post, les 10 anciens secrétaires américains de la défense en vie – dont deux qui ont servi sous Trump – ont fait pression pour qu’une transition normale soit autorisée. «Le temps de remettre en question les résultats est révolu», ont-ils écrit. « Le moment est venu pour le dépouillement formel des votes du collège électoral, comme l’exigent la Constitution et le Statut. »

« Devrions-nous être rassurés sur la démocratie américaine lorsque dix anciens secrétaires à la défense mettent en garde contre l’utilisation de l’armée pour contester les résultats des élections? » Jean-Marie Guéhenno a tweeté, ancien diplomate français et onusien, « ou terrifiés à l’idée qu’ils pensent qu’il est nécessaire d’adopter une position publique? »

Même après les événements de cette semaine et l’inauguration de Biden plus tard ce mois-ci, il est certain qu’une partie importante du public américain considérera le nouveau président comme illégal et les votes exprimés par des millions de leurs compatriotes comme invalides.

Cela reflète la profonde polarisation de la société américaine – de nombreux démocrates ont trouvé la victoire de Trump en 2016 difficile à digérer – mais aussi les douleurs grandissantes d’un système politique à la fois vénérable et jeune. Le Collège électoral est une relique séculaire conçue à une époque où la grande majorité des habitants du pays se sont vu refuser le droit de vote. Mais les messages raciaux à peine codés de Trump et de ses alliés sur le vote «illégal» dans les centres-villes sont un langage qui a harcelé la politique américaine depuis l’adoption du Voting Rights Act en 1965, qui a supprimé les barrières légales pour les électeurs noirs dans plusieurs États.