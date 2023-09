La lune volcanique de Jupiter, Io, semble menaçante sur la nouvelle image de Juno

Le vaisseau spatial Juno de la NASA est en orbite autour de Jupiter depuis plus de sept ans, capturant certaines des images les plus emblématiques des vents tourbillonnants et des tempêtes tumultueuses de la planète. Cependant, dans l’image la plus récente de la mission, la géante gazeuse pose aux côtés d’un autre objet familier qui se passe également beaucoup de choses.

Lors de son 53e survol rapproché de Jupiter le 31 juillet, Juno a également aperçu sa lune jovienne Io. Le vaisseau spatial a pu capturer à la fois Jupiter et sa lune volcanique dans une photo de famille attachante. Cette semaine, la NASA libéré la vue captivante des deux corps célestes côte à côte.

Les images capturées par Juno sont rendues publiques via le site webet souvent Des scientifiques citoyens dévoués créent les plus beaux résultats en utilisant les données brutes du vaisseau spatial. Pour cette image, le scientifique citoyen Alain Mirón Velázquez a traité une image brute de l’instrument JunoCam, améliorant ainsi le contraste, la couleur et la netteté, selon la NASA.

Au moment où l’image a été prise, Juno se trouvait à environ 32 170 milles (51 770 kilomètres) loin de IO et à environ 245 000 milles au-dessus des sommets des nuages ​​de Jupiter (395 000 km). C’est le vaisseau spatial le plus proche d’Io jusqu’à présent, avec des rencontres plus rapprochées prévues plus tard cette année et en 2024.

Lors du prochain survol rapproché d’Io par Juno, les 30 décembre et 1er février 2024, des scientifiques du Southwest Research Institute (SwRI) utiliseront les télescopes Hubble et James Webb pour observer observer simultanément la lune jovienne à distance.

En tant que lune la plus intérieure des grandes lunes de Jupiter, Io est coincée entre l’immense force gravitationnelle de Jupiter, ainsi que l’attraction gravitationnelle de ses lunes sœurs Europe et Ganymède. En conséquence, la Lune est constamment étirée et comprimée, ce qui contribue à son activité volcanique. La lune jovienne est le corps volcanique le plus actif du système solaire, avec des centaines de volcans et de lacs de lave silicatée en fusion à sa surface.

