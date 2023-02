La Lune vient de passer devant Mars, produisant des images époustouflantes

Le fameux “image du lever de terre” prises par les astronautes d’Apollo de leur planète natale s’élevant au-dessus de l’horizon lunaire ont donné à l’humanité une nouvelle perspective sur notre maison. Signe du chemin parcouru, des astronomes amateurs ont récemment pu prendre des photos comparables de la surface de notre planète montrant ce que pourrait être notre futur maison s’élevant au-dessus de l’horizon lunaire.

Lundi soir et tôt mardi matin, il était possible de voir la lune occulter ou passer devant Mars depuis notre point de vue sur Terre. Plus précisément, il était visible depuis le sud des États-Unis et la majeure partie du Mexique et de l’Amérique centrale.

Les résultats pour les observateurs du ciel expérimentés avec des côtelettes d’astrophotographie décentes dans cette région comprenaient des images assez remarquables de la planète rouge s’élevant derrière “l’océan sec” Mare Smythii sur la surface lunaire.

SpaceWeatherGallery.com/John Ashley



Il ne faudra peut-être pas longtemps avant que les astronautes aient une vue comme celle-ci depuis la lune, peut-être en visitant un waypoint là-bas avant de se rendre sur Mars. La NASA prévoit de construire une orbite avant-poste autour de la lune appelé Gateway dans les années à venir, nous permettant d’attraper un “Marsrise” au-dessus de la lune sous un autre angle.

Dans l’état actuel des choses, une occultation lunaire de Mars peut être un événement assez rare à voir depuis la Terre. Bien qu’il y ait eu une autre occultation visible en décembre, il n’y aura pas d’autre occasion décente de la voir de la surface avant 2025.

À ce stade, nous pourrions également être plus proches de regarder Mars depuis la lune en personne.