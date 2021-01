L’un des aspects les plus importants de l’exploration spatiale est de découvrir s’il y a ou non de l’eau sur d’autres planètes. Alors que la recherche d’eau sur les planètes est toujours en cours, le composé hydrogène-oxygène qui devient finalement la source de vie a été découvert sur un candidat très improbable – la lune. Dans les premiers stades de la recherche spatiale, la lune était toujours considérée comme une roche spatiale sèche et stérile, en raison de son manque d’atmosphère, de températures et d’environnement rigoureux. Mais Stillwater était sur la planète, lié ou solidifié dans d’autres structures. Maintenant, la question se pose, comment y est-il arrivé?

La majeure partie de l’eau lunaire est sous forme de glace (lacs gelés dans les cratères) ou liée dans des roches volcaniques solidifiées. Une théorie suggère que les vents solaires ont eu un impact sur les ions hydrogène chargés positivement sur la surface lunaire. Cela a créé de l’eau (sous forme d’hydroxyle (OH-) et moléculaire (H2O)). Mais une nouvelle étude suggère que nous ne devrions pas donner tout le crédit au puissant Soleil. Notre propre planète pourrait y avoir joué un rôle.

Selon le nouvelle étude, les planètes ont le potentiel d’ensemencer leurs satellites naturels avec de l’eau. Ainsi, la Terre pourrait être la raison pour laquelle l’eau s’est formée sur la lune.

De l’eau a été trouvée dans de nombreux endroits – de Mars aux lunes de Jupiter et des anneaux de Saturne, des comètes, des astéroïdes et Pluton. Il y a même des traces d’eau dans les nuages ​​cosmiques égarés au-delà de notre système solaire. Une théorie a noté que lorsque le système solaire était encore en formation, l’eau était intégrée à ces surfaces. Mais cela pourrait être un peu plus complexe que cela.

Une simulation de modèle informatique a montré que la moitié de l’eau de surface de la lune devrait idéalement s’évaporer et disparaître dans les régions de haute latitude pendant les trois jours environ de la pleine lune lorsqu’elle passe dans la magnétosphère terrestre, selon Phys.org.

Les cartes de Chandrayaan-1 de l’Inde ont été analysées pour révéler que cela ne se produit pas réellement. Au lieu d’influencer la perte d’eau, la magnétosphère influence ce qu’on appelle les «vents terrestres» qui aident à reconstituer toute perte d’eau.

À l’aide du satellite Kaguya, les chercheurs ont observé de fortes concentrations d’isotopes d’oxygène pendant la pleine lune qui s’échappaient de la couche d’ozone terrestre. Ceux-ci sont intégrés dans le sol lunaire avec les ions hydrogène de l’exosphère terrestre. Ils ont également remarqué que les flux combinés de particules de magnétosphère sont très différents des vents solaires. Par conséquent, la magnétosphère crée quelque chose comme un «pont d’eau» pour continuer à remplir la lune avec de l’eau. Là, il reste gelé principalement en raison de l’environnement de surface.

Ces résultats, qui ont été publiés dans la revue Letters, peuvent être utiles dans de futures recherches sur l’eau. Le fait que la magnétosphère des planètes, combinée aux vents solaires, puisse influencer l’eau sur leurs satellites est une découverte révolutionnaire et peut aider à analyser l’évolution de l’eau dans l’espace.