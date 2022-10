La lune glacée de Jupiter, Europa, a l’air dingue dans ce gros plan de la NASA

Juno continue de donner. Le vaisseau spatial de la NASA étudiant Jupiter s’est blotti contre l’intrigante lune Europa de la géante gazeuse la semaine dernière et les images arrivent toujours. La dernière est une vue très rapprochée de la surface de la lune montrant ce que La NASA décrit comme “une région déroutante de la croûte glacée fortement fracturée de la lune.”

Notre premières vues du survol du 29 septembre est arrivé la semaine dernière, montrant quelques regards JunoCam intéressants sur la surface complexe d’Europa. La nouvelle image provient d’une caméra différente appelée Stellar Reference Unit. Son travail principal est d’aider à orienter Juno, mais dans ce cas, il a capturé une vue imprenable sur Europa couvrant une superficie d’environ 93 miles (150 kilomètres) sur 125 miles (200 kilomètres).

NASA/JPL-Caltech/SwRI



Les caractéristiques de surface telles que les rainures et les doubles crêtes (zones surélevées marquées par des lignes parallèles) ressortent dans la vue en noir et blanc. La zone est vue la nuit éclairée par la lumière solaire réfléchie par Jupiter. Juno n’était qu’à 412 kilomètres au-dessus de la surface lorsque SRU a pris l’image.

“L’utilisation par l’équipe d’une caméra de suivi des étoiles pour la science est un excellent exemple des capacités révolutionnaires de Juno”, a déclaré Heidi Becker, co-chercheuse principale de la SRU. a déclaré dans un communiqué de la NASA. Ces fonctionnalités sont si intrigantes. Comprendre comment ils se sont formés – et comment ils se connectent à l’histoire d’Europe – nous renseigne sur les processus internes et externes qui façonnent la croûte de glace.”

La NASA a souligné des taches sombres “probablement liées à quelque chose d’en bas qui éclate sur la surface” près du coin supérieur droit et à droite et en dessous du centre de l’image. Les scientifiques soupçonnent qu’Europe cache un vaste océan liquide sous la surface. C’est aussi abrite des panaches mystérieux.

La lune est considérée comme un bon candidat pour éventuellement héberger une vie extraterrestre. Ce sera la cible de la prochaine mission de la NASA Mission Europe Clipperdont le lancement est prévu en 2024. Les travaux de Juno donnent aux scientifiques un aperçu de la préparation d’Europa Clipper.

Junon déjà visité la lune de Jupiter Ganymède et se rapprochera d’Io en 2023. Les observations de la lune font partie de la mission prolongée du vaisseau spatial. La géante gazeuse est entourée de dizaines de lunes, mais celles que Juno visite sont les plus grandes et les plus intéressantes. Le paysage sauvage et extraterrestre d’Europe est un autre point fort du travail de Juno.