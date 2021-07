La lune Europe de Jupiter a des conditions propices à la vie

La recherche de la vie au-delà de la Terre par les scientifiques n’est pas un phénomène récent. Elle date de plusieurs décennies. Aujourd’hui, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) recherche la possibilité de vivre sur la lune Europa de Jupiter. Les scientifiques, qui envisagent d’explorer la surface Europa via Europa Clipper Mission, étudient actuellement les effets d’un impact minimal sur la surface. Europe, ainsi que d’autres lunes de Jupiter, ont été découvertes par l’astronome italien Galileo Galilei au 17ème siècle. Cependant, les scientifiques n’ont connu les subtilités de la planète et de sa lune que dans les années 1950.

Dans son blog, la NASA a déclaré qu’Europe disposait de « conditions adaptées à la vie existante ». C’est à cause de son « océan salé qui se trouve sous une épaisse couche de glace ».

Emily Costello, auteur principal de l’étude publiée dans Nature Astronomy, a déclaré : « Si nous espérons trouver des biosignatures chimiques vierges, nous devrons regarder en dessous de la zone où les impacts ont été jardinés. Les biosignatures chimiques dans des zones moins profondes que cette zone peuvent avoir été exposées à des radiations destructrices. Costello est un scientifique de recherche planétaire à l’Université d’Hawaï à Manoa.

La nouvelle mission, Europa Clipper, organisera une « série de survols rapprochés d’Europe en orbite autour de Jupiter ». Le vaisseau spatial devrait décoller en 2024. Le vaisseau spatial transportera des instruments qui aideront les astronautes à mener une enquête sur la lune. Non seulement cela, cela aidera également à collecter l’échantillon de poussière et de gaz. Parlant de l’étude, Cynthia Phillips, scientifique d’Europa au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, a déclaré : « Ce travail élargit notre compréhension des processus fondamentaux sur les surfaces du système solaire.

Phillips, qui est également le co-auteur de l’étude, a ajouté : « Si nous voulons comprendre les caractéristiques physiques et comment les planètes évoluent en général, nous devons comprendre le rôle que le jardinage a pour les remodeler. »

