La lune Europa de Jupiter a des traces d’eau, confirment les scientifiques de la NASA

La lune de Jupiter, Europe, pourrait avoir plus d’eau que l’océan terrestre, selon une nouvelle étude de la NASA. Publiée dans le Planetary Science Journal, l’étude indique que les scientifiques pensent que si de l’eau existe sur la croûte glacée d’Europe, cela pourrait signifier qu’il pourrait s’agir des masses d’eau liquide les plus accessibles du système solaire externe. Cela en fait un point vital pour l’exploration de la vie au-delà de la Terre. L’eau pourrait être proche de la surface à environ 4 à 8 kilomètres. À ce stade, la glace est susceptible d’être la plus froide et la plus cassante. Mais les réservoirs plus profonds situés là où la glace est plus chaude peuvent se déformer plus facilement. Dans certains cas, cela signifie que les réservoirs d’eau ne peuvent pas atteindre le seuil de surpression nécessaire à une éruption spontanée.

Selon l’étude, « des études antérieures ont démontré que le gel des cryo-réservoirs pouvait déclencher des éruptions en raison de la pressurisation associée au changement de volume lorsque l’eau liquide se dilate pour devenir de la glace d’eau, mais ces études n’ont pas pris en compte la déformation de la paroi du réservoir. La déformation viscoélastique du mur peut agir pour s’adapter à la surpression croissante et prévenir les éruptions.

La NASA sur son site officiel a annoncé que les scientifiques pourront bientôt se rapprocher suffisamment d’Europe pour comprendre le fonctionnement de ce possible monde habitable. En 2024, la mission Europa Clipper sera lancée si la lune a les conditions appropriées pour maintenir la vie. Ils ont également répondu à la question brûlante, pourquoi Europa est choisi comme l’intérêt de l’étude. Selon la NASA, il contient tout ce qui est nécessaire à la vie : de l’eau, de la chimie et de l’énergie.

Le vaisseau spatial Europa Clipper en orbite autour de Jupiter transportera des instruments scientifiques pour étudier la lune glacée Europa. Ce sera le vaisseau spatial le plus avancé jamais envoyé pour enquêter sur l’habitabilité d’un autre monde. Les missions précédentes de la NASA ont suggéré qu’Europe avait un océan salé sous sa croûte glacée. Il pourrait avoir plus de deux fois plus d’eau que tous les océans de la Terre réunis. La mission déterminera si l’océan ou l’environnement global d’Europe sont aptes à soutenir la vie.

