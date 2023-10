Le président de la Chambre, Mike Johnson, a réuni ses collègues républicains souvent divisés lors d’un événement rare la semaine dernière, mais la lune de miel du GOP a été de courte durée.

Les Républicains de la Chambre sont revenus au Congrès lundi pour poursuivre leurs querelles au sein du parti sur les dépenses gouvernementales, l’aide à l’Ukraine, la frontière sud et l’éventuelle expulsion du représentant George Santos.

Les différentes batailles au sein de la Chambre des représentants du GOP ont semblé tomber à l’eau la semaine dernière lorsque l’ensemble de la conférence s’est rallié à la candidature de Johnson à la présidence, élisant le républicain de Louisiane au premier tour de scrutin. Son accession facile au marteau a fait de Johnson une force unificatrice pour un parti qui avait passé plus de trois semaines à lutter pour trouver un nouveau chef après que Kevin McCarthy ait été évincé par huit de ses compatriotes républicains.

Malgré un début heureux, Johnson fait face à un début difficile pour sa première semaine complète en tant que président de la Chambre.

Le président de la Chambre, Mike Johnson, s’entretient avec ses collègues législateurs alors que la Chambre des représentants organise une élection pour un nouveau président de la Chambre au Capitole des États-Unis le 25 octobre 2023, à Washington, DC. Le GOP de la Chambre uni qui s’est rallié à la candidature de Johnson à la présidence est de retour à à nouveau des combats au sein du parti.

Expulser Santos

Un groupe de nouveaux républicains de New York se prépare à présenter cette semaine une résolution d’expulsion contre Santos au milieu de nouvelles accusations de fraude accusant le républicain de Long Island d’avoir frauduleusement facturé ses donateurs sans leur autorisation et d’avoir fabriqué des rapports de campagne répertoriant des contributions fausses ou volées.

Il n’y a eu que cinq membres du Congrès qui ont été expulsés de la Chambre dans l’histoire des États-Unis. Pour évincer Santos, ses collègues auraient besoin du soutien d’une majorité des deux tiers à la Chambre, soit 290 voix en faveur de son expulsion.

Le groupe a déclaré qu’il pensait être sur le point d’obtenir les voix dont il avait besoin pour évincer Santos, qui a nié tout acte répréhensible et a refusé de démissionner, mais Johnson ne fait pas partie du camp prêt à évincer son collègue. Les dirigeants républicains ont continué à soutenir Santos, affirmant qu’il ne devrait pas y avoir de résolution visant à l’expulser tant qu’il n’a pas été reconnu coupable.

“George Santos bénéficie d’une procédure régulière, n’est-ce pas ?” Johnson a déclaré jeudi à Sean Hannity de Fox News. “Nous devons permettre à une procédure régulière de se dérouler, c’est à cela que sert notre système de justice. Il n’est pas condamné, il est inculpé. Donc, si nous expulsons quelqu’un du Congrès simplement parce qu’il est accusé d’un crime ou accusé, c’est un problème.”

Soulignant la faible majorité des Républicains à la Chambre, Johnson a déclaré : “Nous n’avons aucune marge d’erreur”.

Le représentant Marc Molinaro a déclaré lundi à Manu Raju de CNN que bien qu’il comprenne “l’hésitation” à expulser Santos, la situation impliquant le membre du Congrès est “un cas clair d’un individu qui a utilisé tous les mensonges et tous les méfaits afin d’accéder au poste même qu’il occupe”. “

Les dépenses du gouvernement

La Chambre a pu reprendre ses fonctions législatives maintenant qu’un nouveau Président a été choisi, mais le temps n’a pas cessé de passer. Le gouvernement fédéral est confronté à un autre risque de paralysie le 17 novembre, lorsque le projet de loi de dépenses à court terme qui prolonge de 45 jours la date limite du 30 septembre expirera.

Johnson a indiqué qu’il serait prêt à adopter une autre mesure similaire qui repousserait à nouveau la date limite de fermeture à janvier ou avril afin que les républicains aient plus de temps pour adopter leurs projets de loi de financement pour l’ensemble de l’année. Mais le président devra repousser un consensus croissant au sein de son flanc d’extrême droite contre le maintien des résolutions.

“Je ne veux même pas penser à quelque chose qui durerait jusqu’en janvier ou avril. Ce serait une folie”, a déclaré le représentant Andy Biggs à Politico, ajoutant qu’au moins cinq républicains ne veulent pas voir une autre mesure provisoire jusqu’en janvier. Avec seulement une majorité de quatre sièges, cela suffirait aux Républicains de la Chambre pour rejeter l’idée de Johnson.

Aide à l’Ukraine

Johnson a fait de l’aide à Israël une priorité absolue. Sa première action en tant que nouveau leader parlementaire a été une résolution soutenant le pays en pleine guerre avec le Hamas et son premier voyage en tant que président a eu lieu ce week-end lorsqu’il s’est rendu à Las Vegas pour s’entretenir avec la Coalition juive républicaine.

Il s’est également engagé à aller de l’avant avec un programme d’aide autonome de 14,5 milliards de dollars à Israël, laissant l’Ukraine en dehors de cette aide.

“Il se passe beaucoup de choses dans le monde que nous devons résoudre, et nous le ferons”, a déclaré Johnson à Hannity dimanche. “Mais en ce moment, ce qui se passe en Israël retient immédiatement l’attention, et je pense que nous devons séparer ces deux aspects et les faire passer.”

Le représentant Mike Johnson entouré de républicains de la Chambre s’exprime après avoir été élu président du parti lors d’une réunion de la conférence du GOP dans le bâtiment de bureaux de Longworth House à Capitol Hill le 24 octobre 2023, à Washington, DC.

La Maison Blanche a demandé au Congrès de fournir plus de 105 milliards de dollars pour un programme de sécurité nationale comprenant une aide à Israël et à l’Ukraine. Mais les démocrates ne sont pas les seuls à vouloir davantage d’aide à l’Ukraine. Une majorité de républicains de la Chambre des représentants ont voté en faveur du financement de l’Ukraine le mois dernier, rejetant trois amendements à un projet de loi de crédits qui auraient affaibli l’aide à l’Ukraine.

“Pour de nombreux membres et pour leurs électeurs, un vote sur le financement de l’Ukraine dans le cadre de la guerre en cours est une question de conscience”, a déclaré le président de la commission du règlement de la Chambre, Tom Cole, lors d’une réunion d’urgence du comité le mois dernier. “Le fait de retirer ces fonds du processus de crédits permettra à ceux pour qui c’est une question de conscience de voter pour soutenir nos troupes, tout en permettant également à tous les membres de voter sur le financement de l’Ukraine.”

Frontière américano-mexicaine

Certains républicains de la Chambre ont imploré Johnson d’utiliser l’Ukraine comme monnaie d’échange pour obtenir des fonds frontaliers afin de faciliter l’afflux de migrants traversant la frontière en provenance du Mexique.

“Les démocrates veulent plus d’aide à l’Ukraine que les républicains. Les républicains veulent la sécurité des frontières plus que les démocrates. Nous devons donc conclure un accord”, a déclaré le représentant Dan Crenshaw aux journalistes la semaine dernière.

Mais alors que Johnson a montré son soutien à ce type de négociations et a appelé le Congrès à s’attaquer à l’immigration, il a été confronté à des appels de conservateurs pour plaider en faveur de ces politiques intérieures avant de s’attaquer aux problèmes à l’étranger.

MON CONSEIL AU PRÉSIDENT MIKE JOHSON : Définissez immédiatement les bonnes attentes. Le GOP n’a ni Sénat ni Maison Blanche. Il ne peut pas mettre en œuvre toutes les politiques que nous souhaiterions. Concentrez-vous donc plutôt sur le changement du processus plutôt que sur la simple politique. Annoncez que le nouveau… -Charlie Kirk (@charliekirk11) 25 octobre 2023

Le nouveau président Mike Johnson vient de dire que le premier projet de loi qu’il présentera portera sur l’aide à Israël. Le deuxième projet de loi concernera quelque chose comme notre frontière sud. Bien sûr, c’est l’ordre d’importance. – Kip Herriage 🇺🇸 (@KHerriage) 25 octobre 2023