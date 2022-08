La lune de miel au spa de Boris Johnson en Slovénie suggère qu’il est fou – il pourrait le faire à Ibiza

Cela ne me dérange pas que Boris Johnson ait raté la cérémonie de clôture de la compétition de course et de saut qui se déroule à Birmingham depuis ce qui semble être les deux dernières années.

L’homme a le droit de partir en lune de miel.

Il aurait pu aller à Ibiza et bombarder sur un jet-ski avec une bière blonde et un kebab, mais il a choisi de ne pas le faire. Crédit : Reuters

Cela ne me dérange même pas qu’il soit allé en Slovénie, qui est l’un de ces pays que personne ne pourrait placer sur une carte avec une grande certitude. J’y étais moi-même le mois dernier et c’est extrêmement joli.

Mais ça me dérange qu’il soit allé dans ce qu’on appelle un spa de bien-être.

Parce que cela suggère qu’il est fou.

L’hôtel en question promet “d’harmoniser votre rythme avec votre équilibre intérieur”, ce qui, après avoir vu cette fuite d’images de Boris dansant lors de sa réception de mariage, est quelque chose dont il a clairement besoin.

Mais il poursuit en disant qu’il y a quatre siècles, les habitants ont découvert « quatre points énergétiques à effet apaisant et thérapeutique » dans la cour arrière de l’hôtel.

C’est du baratin. Et comme Boris est un féru d’histoire, il doit savoir que c’est aussi du baratin.

Il y a quatre siècles, la Slovénie était prise dans les guerres ottomanes-habsbourgeoises.

Des villes entières étaient rasées. Des milliers étaient tués. Et pour empirer les choses, il y avait aussi d’innombrables soulèvements paysans.

Nous pouvons donc être à peu près sûrs que personne ne se tenait dans son jardin pour recevoir une thérapie à partir d’un point d’énergie.

Ce serait comme se tenir dans l’est de l’Ukraine aujourd’hui à la recherche de lignes telluriques de reiki holistiques.

MÉDECIN COLONICIEN

Pour aggraver les choses, les hôtels de bien-être facturent plus moins vous consommez.

Donc, si vous choisissez de ne rien manger toute la journée à part un verre de jus vert révoltant, la facture sera de 4 000 £. Et seul un imbécile penserait que cela a du sens.

Boris Johnson a choisi de passer sa lune de miel en Slovénie, ce qui est charmant mais difficile à situer sur une carte Crédit : Alamy

Ensuite, dans les couloirs, tout ce que vous rencontrez, ce sont des idiots mouillés en sandales et robes de chambre, allant d’un rendez-vous avec la masseuse tantrique au médecin colique qui va leur mettre une demi-livre de chou frisé dans les fesses.

Boire de l’alcool est mal vu. Tout comme le Wi-Fi. Et donc, et je le sais parce que je l’ai essayé une fois, c’est “bombarder” la planche supérieure de la piscine.

Qui, évidemment, n’est pas chauffé.

Ouais. En fait, j’ai été dans un centre de bien-être, en Suisse. Ce n’était que de la laitue, de l’environnementalisme et des bêtises new age étreignant un blaireau.

Mais j’étais là pour le travail. Boris, en revanche, était là pour s’amuser.

Il aurait pu aller à Ibiza et bombarder sur un jet-ski avec une bière blonde et un kebab, mais il a choisi de ne pas le faire.

Et cela nous montre que l’homme ne peut pas avoir raison dans sa tête.

Alors quid de Liz Truss, la femme susceptible de lui succéder à Downing Street ?

Eh bien, pour tenter de gagner le cœur et l’esprit des 600 vieilles dames de Bournemouth qui décideront bientôt de son sort lors de la prochaine élection à la direction, elle a apparemment décidé de ne pas prendre de vacances du tout.

Ce qui est encore plus fou que de passer une semaine en Slovénie avec un tube dans le cul.

Quelques-uns errent la vérité

DIVERS randonneurs déguisés en moutons ont fait équipe avec des danseurs Morris et se sont balancés dans le jardin d’un pair conservateur cette semaine pour chanter Kumbaya et, pour une raison quelconque, se promener sur des échasses.

Ils disent que seuls huit pour cent de la campagne britannique sont ouverts au public et ils veulent le droit d’en parcourir une plus grande partie.

Ils disent que seulement huit pour cent de la campagne britannique est ouverte au public Crédit : Hyde News & Pictures

Hmmm. J’ai fait quelques calculs et il s’avère que huit pour cent de la campagne britannique représentent encore des millions d’acres.

Ce qui me semble beaucoup. Vouloir plus est tout simplement gourmand.

Avancez

Les PROCUREURS en Angleterre et au Pays de Galles ont reçu l’ordre de devenir médiéval sur les fesses de toute personne prise en train de prendre des photos sous la jupe.

Comme moi, ils ont probablement toujours pensé que l’upskirting est un crime rare et que seule une poignée de pervers bizarres le font.

Mais selon des recherches récentes, 70 % des femmes disent avoir été harcelées sexuellement d’une manière ou d’une autre dans la rue.

Le problème, cependant, est que 95 % des victimes ne signalent pas l’incident à la police. Ce qui soulève une question importante.

Comment l’agresseur peut-il être attrapé si personne ne sait qu’il l’a fait ?

Et comment les procureurs peuvent-ils le poursuivre alors qu’il est toujours dehors, à quatre pattes avec un iPhone ?

Il me semble que ce dont nous avons vraiment besoin, c’est d’une campagne pour inciter davantage de victimes à se manifester.

Tout n’est qu’une chimère

Les compagnies de l’EAU ont été dans la ligne de mire toute la semaine car, dit-on, elles perdent 2,4 MILLIARDS de litres d’eau chaque jour à cause de fuites.

C’est le quart de l’offre totale.

La Grande-Bretagne fait les frais d’un réseau de canalisations mal entretenues Crédit : Alamy

Pour être juste, cependant, ils ne le perdent pas.

Il s’échappe simplement de leurs tuyaux mal entretenus et s’infiltre dans le sol.

D’où elle sortira dans environ 15 000 ans, sous le nom d’eau Perrier.

C’est ce qu’il faut retenir avec l’eau. On dit que chaque goutte que vous buvez à Londres ces jours-ci aura traversé le corps de six autres personnes avant de vous parvenir.

Mais c’est nul. Nous avons exactement la même quantité d’eau sur Terre que lorsque la Terre s’est formée.

Il n’est donc pas seulement passé par six personnes. Il en a traversé des centaines, ainsi que d’étranges mammouths laineux, coelacanthes et brontosaures.

Cela étant dit, cela ne ferait pas de mal si les compagnies des eaux construisaient quelques réservoirs supplémentaires et installaient des tuyaux qui ne cassaient pas toutes les cinq minutes.

Savourez heureux EN TANT QU’agriculteur (stagiaire), je sais que je suis censé me plaindre du temps qu’il fait. Mais cette semaine, alors que je transportais le blé de l’arrière d’une moissonneuse-batteuse à une grange dans la cour, je me suis arrêté au petit restaurant en plein air que j’ai dans l’un de mes champs. Tout sur la pizza que j’ai commandée provenait de ma ferme. Même la farine qui a fait la pâte. Et il en était de même pour l’orge dans mon petit verre de bière. Et alors que j’étais assis là sous le chaud soleil du soir, après une journée chaude et poussiéreuse dans le tracteur, je ne pouvais m’empêcher de penser que la vie ne pouvait tout simplement pas être meilleure. Je sais qu’un ouragan économique approche et que nous allons tous vivre un hiver horrible. Je pense donc qu’il est important, lorsque vous avez un moment heureux cet été, de prendre un moment et de le savourer.

Triste adieu à mon béguin d’ado Olivia

TOUTE la semaine, les gens ont parlé de la qualité d’Olivia Newton-John dans Grease et de la façon dont elle avait la voix d’un ange, etc.

Olivia Newton-John était mon béguin d’adolescent n ° 1

Mais pour moi, le pic d’Olivia a été atteint avec la vidéo de sa chanson à succès Physical.

Quand je l’ai vu pour la première fois, je me suis évanoui et je ne suis pas revenu pendant environ un an.

Elle était mon béguin d’adolescent n ° 1.

Et par conséquent, je suis triste d’apprendre qu’elle est décédée.