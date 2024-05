La luminothérapie augmente la connectivité cérébrale après une blessure, selon une étude

Cartes cérébrales IRM fonctionnelles de la connectivité fonctionnelle à l’état de repos chez des participants représentatifs de même âge et sexe. (A, B) Les vues axiales (en haut) et coronales (en bas) montrent la connectivité du cerveau entier, avec la graine dans la région frontale supérieure gauche (L), chez une participante de 36 ans à la luminothérapie de faible niveau. (LLLT) (A) et une participante de 38 ans au groupe de traitement fictif (B) pendant les phases aiguë, subaiguë et subaiguë tardive (colonnes, de gauche à droite, dans A et B) de guérison d’un traumatisme crânien. (C) Les vues axiales (en haut à gauche), coronales (en bas à gauche) et sagittales (à droite) chez une participante témoin de 38 ans sont présentées à des fins de comparaison ; le cercle vert plein dans la vue sagittale indique l’emplacement de la région graine frontale supérieure gauche. La barre de couleur indique que les régions du cerveau aux couleurs chaudes (rouge, orange, jaune) présentent des fluctuations à l’état de repos qui ont une corrélation positive significative (r de 0 à 1) avec celles de la région frontale supérieure gauche, et les régions cérébrales aux couleurs froides (bleu) présentent des fluctuations à l’état de repos qui ont une corrélation négative significative (r de −1 à 0) avec ceux de la région frontale supérieure gauche. Les régions cérébrales qui ont une connectivité fonctionnelle avec la graine frontale supérieure gauche chez le participant traité par LLLT (pointes de flèches en A) mais pas chez le participant traité de manière factice (pointes de flèches en B) sont présentées. La flèche en A montre en outre des régions cérébrales présentant une corrélation positive avec la graine chez le participant traité par LLLT, mais une corrélation négative avec la graine chez le participant traité de manière factice (flèche en B). Crédit : Société radiologique d’Amérique du Nord (RSNA)