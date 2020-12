De nouvelles recherches s’ajoutent au nombre croissant de preuves selon lesquelles l’éclairage ultraviolet C (UVC) pourrait être une nouvelle solution pour tuer les aérosols COVID-19[feminine dans des environnements fermés tels que les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.

Des modèles informatiques ont montré qu’un éclairage à faible dose ultraviolette C (UVC) peut être utilisé pour désinfecter l’air dans la pièce, augmentant la vitesse de désinfection de 50 à 85% par rapport à la simple ventilation d’une pièce, a déclaré l’étude publiée dans la revue Scientific Reports a rapporté.

Contrairement aux UVC typiques – qui ont été utilisés pour tuer les micro-organismes pendant des décennies mais sont extrêmement nocifs pour les humains et peuvent provoquer des cataractes ou un cancer de la peau – des preuves ont montré que les UVC sont loin d’être utilisés sans danger autour des humains.

«Dans les environnements intérieurs où il n’est peut-être pas possible de se distancer socialement, les aérosols coronavirus Libéré par la respiration augmente le risque de propagation de la maladie », a déclaré l’auteur de l’étude Liang Yang de l’Université de Cranfield au Royaume-Uni.

La lutte contre les infections se concentre sur une combinaison d’hygiène personnelle et d’utilisation correcte des équipements de protection individuelle, qui sont rares dans de nombreux pays.

Lisez aussi: Une confusion mentale aiguë peut être le symptôme précoce du diabète COVID-19[feminine , L’étude révèle

Cette recherche a montré que l’éclairage UVC peut être un moyen alternatif, sûr et peu coûteux de réduire la transmission du SRAS-CoV-2.

« Nous avons constaté que l’éclairage UVC éloigné dans les zones mal ventilées peut être tout aussi efficace que les masques N95 pour empêcher la transmission », ont écrit les chercheurs.

«Grâce à des modèles computationnels détaillés et précis de la dynamique des fluides, nous avons pu détecter et éliminer la transmission de pathogènes aéroportés», ont-ils noté.

La lumière UVC est un sous-type de l’un des trois types de rayonnement électromagnétique avec des longueurs d’onde plus courtes que les rayons lumineux visibles.

Entre 100 et 280 nanomètres (nm), les UVC ont une longueur d’onde plus courte que les UVA et les UVB. Les UVC lointains sans danger pour l’homme sont compris entre 207 et 222 nm et peuvent être produits par des lampes et des lampes spéciales et utilisés pour désinfecter les agents pathogènes.

Lisez aussi: La déficience cognitive peut augmenter le risque de maladies graves COVID-19[feminine , Suggère une nouvelle étude

« Les UVC lointains sont sûrs car ils ont la propriété unique de réagir plus facilement (et de perdre de l’énergie plus rapidement) que les UVC de plus faible longueur d’onde, mais ils ne sont pas assez énergiques pour atteindre les cellules humaines vivantes », ont écrit les auteurs.

Les chercheurs espèrent maintenant trouver de nouvelles sources de financement pour poursuivre leurs recherches et résoudre les problèmes en suspens nécessaires pour accélérer l’absorption de la lumière UVC lointaine.