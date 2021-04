Les chercheurs ont découvert que le coronavirus est inactivé par la lumière du soleil jusqu’à huit fois plus rapidement dans les expériences que prévu par la modélisation théorique actuelle, offrant une lueur d’espoir pour inverser la tendance de la pandémie.

Paolo Luzzatto-Fegiz, professeur adjoint de génie mécanique à l’UC Santa Barbara, a effectué une analyse des études de 2020 explorant les effets de différentes formes de rayonnement UV sur le SRAS-CoV-2 et a trouvé un écart significatif.

Comme pour tous les rayonnements électromagnétiques, les UV tombent sur un spectre, les UVA à ondes plus longues réagissant différemment avec des parties d’ADN et d’ARN que les autres ondes UVB de milieu de gamme contenues dans la lumière du soleil, qui tuent les microbes et provoquent des coups de soleil chez les humains.

Il a déjà été démontré que les rayons UVC à ondes courtes désactivaient les virus tels que le SARS-CoV-2, qui est responsable de Covid-19, mais cette section du spectre UV est déviée par la couche d’ozone terrestre.

Une étude expérimentale de juillet 2020 a testé la puissance de la lumière UV sur le SRAS-CoV-2, contenue dans la salive simulée, et a révélé que le virus était inactivé en moins de 20 minutes.

Cependant, une théorie publiée un mois plus tard suggérait que la lumière du soleil pouvait produire le même effet, ce qui ne correspondait pas tout à fait. Cette deuxième étude a conclu que le SRAS-CoV-2 était trois fois plus sensible aux rayons UV du soleil que le virus de la grippe A.

La grande majorité des particules de coronavirus ont été rendues inactives dans les 30 minutes suivant l’exposition à la lumière du soleil de midi en été, tandis que le virus pouvait survivre pendant des jours sous la lumière du soleil en hiver.

« L’inactivation observée expérimentalement dans la salive simulée est plus de huit fois plus rapide que ce que la théorie aurait attendu », Luzzatto-Feigiz et son équipe ont déclaré. «Ainsi, les scientifiques ne savent pas encore ce qui se passe.»

L’équipe soupçonne que, comme les UVC n’atteignent pas la Terre, au lieu d’attaquer directement l’ARN, les UVA à ondes longues de la lumière du soleil interagissent avec des molécules de l’environnement du virus, comme la salive, ce qui accélère l’inactivation, dans un processus observé précédemment dans le traitement des eaux usées.

Les résultats suggèrent que des émetteurs d’UVA pourraient être ajoutés à des équipements tels que des systèmes de filtration de l’air pour fournir un moyen bon marché et économe en énergie de réduire la propagation des particules virales. Des masques et une distanciation sociale seraient plus que probablement encore nécessaires, mais de telles interventions basées sur les UV pourraient être d’un certain avantage alors que les nations luttent contre les vagues récurrentes de la pandémie malgré les efforts de vaccination.

