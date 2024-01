Lumière du jour poétique / Louise Grønlund. Image gracieuseté de VELUX

Le prix international VELUX pour les étudiants en architecture revient en 2024, offrant aux étudiants la possibilité d’innover dans le concept de lumière naturelle dans l’environnement bâti. Le prix s’est considérablement développé depuis son lancement et attire des concurrents du monde entier, couvrant 800 écoles, 130 pays et rassemblant à ce jour plus de 6 000 projets. Le montant total du prix s’élève à 30 000 euros.

Il a lieu tous les deux ans depuis 2004 avec pour objectif de mettre les étudiants en architecture au défi d’explorer ce que la « Lumière de demain » signifie pour eux. Ce thème se concentre sur comment utiliser la lumière du soleil et la lumière du jour comme principales sources d’énergie et de lumière, et comment garantir la santé et le bien-être des personnes qui vivent et travaillent dans les bâtiments.

Cette année, la lauréate 2006, l’architecte et professeure agrégée Louise Grønlund, a illustré ses réflexions sur l’impact positif du concours sur elle. Elle estime que la prochaine génération d’architectes participant au prix peut tirer autant de profit de cette expérience qu’elle et ouvrir son esprit aux nombreux avantages de la lumière du jour dans les espaces intérieurs et dans la construction durable.

Gagner ce prix a insufflé à Louise la curiosité et la confiance nécessaires pour approfondir les nombreuses merveilles qu’offre la lumière du jour dans l’architecture.

La lumière du jour nous fait prendre conscience des espaces dans lesquels nous nous trouvons chaque jour, de toutes les nuances fantastiques et de la sensibilité fantastique que la lumière du jour a en matière d’architecture. – Louise Gronlund

Elle a encouragé les étudiants à profiter de ce que le concours peut leur offrir, à accéder aux connaissances disponibles sur lumièredujouretarchitecture.comet de voir comment « les praticiens et les chercheurs parlent de la lumière du jour et comment ils l’utilisent dans leur pratique ».

L’expérience peut également déboucher sur des perspectives passionnantes pour leur parcours d’apprentissage. “Je pense vraiment que les étudiants devraient être curieux de savoir à quoi cela peut conduire.” dit-elle.

Lumière du jour poétique / Louise Grønlund. Image gracieuseté de VELUX

Louise a choisi d’utiliser l’argent de son prix pour étudier l’architecture au Japon et depuis, elle continue d’explorer les vastes possibilités dans ce domaine. La passion qui l’a poussée à participer au Prix international VELUX n’a ​​fait que croître au fil du temps.

Aujourd’hui, Louise est professeure associée à l’Académie royale danoise d’architecture, de design et de conservation à Copenhague. Elle s’implique dans de nombreux projets axés sur la lumière du jour en architecture. Un projet récent est Poetic Daylight, un pavillon situé au centre de Copenhague. Ce projet examine trois façons dont la lumière du jour affecte un bâtiment : la lumière d’en haut, la lumière du soleil et la lumière réfléchie. Poetic Daylight utilise ces espaces pour démontrer comment la lumière naturelle peut avoir un impact sur un environnement intérieur et sensibiliser à ses avantages.

“Nous devrions tous réfléchir à la façon dont la lumière du jour joue un rôle spécifique et énorme dans la transition verte et dans la manière dont nous devrions construire de manière durable.” » souligna Louise.