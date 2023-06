La lumière du drone montre une alternative potentielle aux feux d’artifice pendant la saison des incendies de forêt

Des foules impatientes se rassemblent habituellement ce week-end à travers le Québec pour assister à un fabuleux feu d’artifice pour la Saint-Jean-Baptiste, mais cette année, le ciel restera sombre en raison de la saison record des feux de forêt.

Au Québec, une interdiction des feux extérieurs – en vigueur dans la majeure partie de la province au nord du fleuve Saint-Laurent – comprend les feux d’artifice.

À Gatineau, les résidents ne pourront pas lancer de feux d’artifice ni utiliser de cierges magiques pendant les festivités des fêtes du 24 juin et du 1er juillet, a indiqué la Ville dans un communiqué.

Il existe une alternative aux feux d’artifice, selon certains, qui pourrait encore éclairer le ciel pour la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Canada sans craindre de déclencher un incendie.

REGARDER | « Comme des perles apparaissant dans le ciel » : pourquoi les organisateurs ont été satisfaits de leur spectacle de drones : « Comme des perles apparaissant dans le ciel » : pourquoi les organisateurs étaient satisfaits de leur spectacle de drones lumineux Les participants au Festival autochtone du solstice d’été de cette année à la ferme Mādahòkì à Ottawa ont assisté à un spectacle de lumière par drone qui racontait une histoire de création par l’aînée et gardienne de la langue Barbara Nolan.

Les spectacles lumineux de drones sont devenus de plus en plus populaires, présentés comme une solution plus silencieuse, plus respectueuse de l’environnement et des animaux.

Pour le Festival autochtone du solstice d’été de cette année à la ferme Mādahòkì à Ottawa, les organisateurs ont opté pour une telle exposition. Des dizaines de drones ont volé dans le ciel mercredi soir et ont formé des constellations qui ont raconté une histoire de création par l’aînée et gardienne de la langue Barbara Nolan.

Pour célébrer #NIPD2023, 200 drones ont illuminé le ciel de la ferme Mādahòkì sur #NIPD2023 partageant une histoire intime, Mewinzha… avec des drones ! 🌎🌬🔥💦@ottawasolstice @IndigenousTO @Ottawa_Tourism @CBCOttawa @RioTinto @northstarpyrofx pic.twitter.com/lqeqOE8zlL —@ottawasolstice

« Pour nous, à la ferme, nous avons beaucoup d’animaux et de chevaux qui ne réagissent pas bien aux feux d’artifice et c’est donc une façon très douce et durable de continuer à vivre cette expérience du ciel nocturne », a déclaré Trina Mather-Simard, PDG d’Indigenous Expériences.

Un spectacle de lumière de drone n’a pas le flash et le bang soudains qui peuvent ravir un public lors d’un feu d’artifice. Pourtant, Mather-Simard a déclaré que les gens du festival étaient toujours captivés, une personne le décrivant même « comme un perlage apparaissant dans le ciel ».

Le business des drones en plein essor

C’est de la musique aux oreilles d’Anugrah Patel, qui a lancé Drone Light Show Canada fin 2020.

Basée au Manitoba, l’entreprise de Patel utilise l’angle climatique pour commercialiser ses services : « Zéro pollution, solution propre ».

Il a déclaré que son entreprise avait réservé des événements à travers le pays, y compris à Wakefield, au Québec, pour la fête du Canada.

Patel a également déclaré qu’à mesure que l’entreprise se développe, sa flotte de drones augmente également : de 50 à 200. Il embauche également plus d’opérateurs.

Des drones prennent la forme d’un ours dans le ciel nocturne lors d’une exposition Drone Light Show Canada à Sparwood, en Colombie-Britannique (Drone Light Show Canada)

« Nous voyons que les gens ont commencé à accepter ces solutions et c’est une manière différente de célébrer, mais c’est unique », a déclaré Patel.

Mather-Simard s’attend à voir encore plus de spectacles de lumière de drones avec le réchauffement climatique du Canada, mais elle a reconnu qu’ils sont une alternative coûteuse.

« Je pense que c’est tellement nouveau. C’est une technologie plus récente », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il y a de l’espoir pour un autre spectacle de drones lumineux au festival de l’année prochaine.