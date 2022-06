La lumière dans votre chambre n’est pas bonne pour votre santé

MERCREDI 22 juin 2022 (HealthDay News) — Garder votre chambre dans l’obscurité vous aide non seulement à passer une bonne nuit de sommeil, mais peut également réduire considérablement vos risques de développer trois problèmes de santé majeurs, selon une nouvelle étude.

Les hommes et les femmes plus âgés qui utilisaient des veilleuses ou qui laissaient leur téléviseur, leur smartphone ou leur tablette allumés dans la pièce étaient plus susceptibles d’être obèses et de souffrir d’hypertension artérielle et de diabète, par rapport aux adultes qui n’étaient exposés à aucune lumière pendant la nuit.

“Peut-être que même une petite quantité de lumière la nuit n’est pas si bénigne, elle peut être nocive”, a déclaré l’auteur principal, le Dr Minjee Kim, professeur adjoint de neurologie au Centre de médecine circadienne et du sommeil de la Northwestern University Feinberg School of Medicine à Chicago.

Elle a toutefois averti que la nouvelle étude ne prouve pas que l’exposition à la lumière pendant dormir provoque l’un de ces problèmes de santé, seulement qu’il peut y avoir un lien.

Et, a déclaré Kim, il peut y avoir une explication biologique au-delà du sommeil perturbé qui lie la lumière à un risque accru d’obésité, de diabète et d’hypertension artérielle.

“Ce n’est pas naturel de voir ces lumières la nuit”, a déclaré Kim. “La lumière éteint en fait certaines des parties du cerveau qui indiquent à notre corps que c’est le jour ou la nuit. Ces signaux sont donc perturbés d’une certaine manière, car le signal circadien est affaibli et, avec le temps, cela a des implications pour notre santé. “

Ainsi, a-t-elle dit, avec le temps, la lumière peut provoquer des maladies métaboliques et cardiaques.

Kim et ses collègues ont examiné plus de 550 participants à la Chicago Healthy Aging Study. Les 63 à 84 ans portaient des appareils qui mesuraient la quantité de lumière dans leur chambre pendant une semaine.

Moins de la moitié ont passé cinq heures dans l’obscurité totale pendant leur sommeil, selon l’étude. Les autres ont été exposés à de la lumière même pendant les cinq heures les plus sombres de la journée – généralement au milieu de leur sommeil la nuit.

Les chercheurs ont déclaré qu’ils ne savaient pas si l’obésité, le diabète et l’hypertension artérielle incitaient les gens à dormir avec une lumière allumée ou si la lumière conduisait au développement des conditions. Mais, ont-ils ajouté, certaines personnes souffrant d’engourdissement des pieds dû au diabète peuvent vouloir utiliser une veilleuse pour aider à prévenir les chutes lorsqu’elles doivent utiliser la salle de bain la nuit.