La lumière a le pouvoir de changer votre santé mentale. Voici comment. : Alerte Science

C’est le printemps et vous avez probablement remarqué un changement dans le moment où le soleil se lève et se couche. Mais avez-vous également remarqué un changement dans votre humeur ?

Nous savons depuis longtemps que la lumière joue un rôle dans notre bien-être. Beaucoup d’entre nous ont tendance à se sentir plus positifs lorsque le printemps revient.





Mais pour d’autres, les grands changements de lumière, comme au début du printemps, peuvent être difficiles. Et pour beaucoup, la lumière vive la nuit peut être un problème. Voici ce qui se passe.





Un rythme ancien de lumière et d’ambiance

Dans un article précédent dans notre série, nous avons appris que la lumière qui brille au fond de l’œil envoie « signaux de synchronisation » au cerveau et à l’horloge maîtresse du système circadien. Cette horloge coordonne nos rythmes quotidiens (circadiens).





Les « gènes de l’horloge » régulent également les rythmes circadiens. Ces gènes contrôlent le moment où de nombreux autres gènes allumer et éteindre pendant le cycle lumière-obscurité de 24 heures.





Mais quel est le lien entre tout cela et notre humeur et notre santé mentale ?





Les rythmes circadiens peuvent être perturbés. Cela peut se produire s’il y a des problèmes avec le développement ou le fonctionnement de l’horloge biologique, ou si une personne est régulièrement exposée à une lumière vive la nuit.





Lorsqu’une perturbation circadienne se produit, elle augmente le risque de certains troubles mentaux. Ceux-ci incluent trouble bipolaire et dépression atypique (un type de dépression lorsqu’une personne est extrêmement somnolente et a des problèmes d’énergie et de métabolisme).





Lumière sur le cerveau

La lumière peut également affecter les circuits dans le cerveau qui contrôlent l’humeur, comme les études sur les animaux montrent.





Il existe des preuves que cela se produit chez les humains. Une étude d’imagerie cérébrale a montré une exposition à une lumière vive pendant la journée à l’intérieur du scanner changé l’activité d’une région du cerveau impliquée dans l’humeur et la vigilance.





Une autre étude sur l’imagerie cérébrale trouvé un lien entre l’exposition quotidienne au soleil et la manière dont la sérotonine, un neurotransmetteur (ou messager chimique), se lie aux récepteurs du cerveau. Nous constatons des altérations dans la liaison de la sérotonine dans plusieurs troubles mentauxy compris la dépression.

Que se passe-t-il lorsque les saisons changent ?

La lumière peut également affecter l’humeur et la santé mentale à mesure que les saisons changent. En automne et en hiver, des symptômes tels qu’une mauvaise humeur et de la fatigue peuvent se développer. Mais souvent, une fois le printemps et l’été arrivés, ces symptômes disparaissent. C’est ce qu’on appelle la « saisonnalité » ou, lorsqu’elle est grave, «trouble affectif saisonnier« .





Ce que l’on sait moins, c’est que pour d’autres personnes, le passage au printemps et à l’été (quand il y a plus lumière) peut également s’accompagner d’un changement d’humeur et de santé mentale. Certaines personnes ressentent une augmentation de leur énergie et de leur envie d’être actives. C’est positif pour certains mais cela peut être sérieusement déstabilisant pour d’autres. C’est aussi un exemple de saisonnalité.





La plupart des gens ne sont pas très saisonniers. Mais pour ceux qui le sont, la saisonnalité a un composante génétique. Les proches des personnes souffrant de troubles affectifs saisonniers sont également plus susceptibles de souffrir de saisonnalité.





La saisonnalité est également plus courante dans des conditions telles que trouble bipolaire. Pour de nombreuses personnes souffrant de telles conditions, le passage à des journées plus courtes en hiver peut déclencher un épisode dépressif.





Contre-intuitivement, les journées plus longues au printemps et en été peuvent également déstabiliser les personnes atteintes de trouble bipolaire et les transformer en un « activé » État dans lequel l’énergie et l’activité sont surmenées et les symptômes sont plus difficiles à gérer. La saisonnalité peut donc être grave.





Alexis Hutcheon, qui expérimente la saisonnalité et a contribué à la rédaction de cet article, nous a dit :

[…] le changement de saison, c’est comme se préparer au combat : je ne sais jamais ce qui va arriver et j’en sors rarement indemne. J’ai vécu des épisodes hypomaniaques et dépressifs déclenchés par le changement de saison, mais que je sois en hausse ou en baisse, la seule constante est que je n’arrive pas à dormir. Pour gérer, j’essaie de m’en tenir à une routine stricte, de modifier mes médicaments, de maximiser mon exposition à la lumière et de toujours rester à l’écoute de ces changements subtils d’humeur. C’est une période de prise de conscience accrue et d’efforts pour garder une longueur d’avance.

Alors que se passe-t-il dans le cerveau ?

Une explication de ce qui se passe dans le cerveau lorsque la santé mentale fluctue avec le changement des saisons concerne les neurotransmetteurs sérotonine et dopamine.





La sérotonine aide à réguler l’humeur et est la cible de beaucoup antidépresseurs. Il existe des preuves de changements saisonniers dans les niveaux de sérotonine, potentiellement inférieurs. dans hiver.





La dopamine est un neurotransmetteur impliqué dans la récompense, la motivation et le mouvement, et est également la cible de certains antidépresseurs. Les niveaux de dopamine peuvent également changer avec saisons.





Mais la neuroscience de la saisonnalité est un domaine en développement et de plus en plus de recherches est nécessaire pour savoir ce qui se passe dans le cerveau.





Et pourquoi pas une lumière vive la nuit ?

Nous savons que l’exposition à une lumière vive la nuit (par exemple, si quelqu’un reste éveillé toute la nuit) peut perturber les rythmes circadiens d’une personne.





Ce type de perturbation du rythme circadien est associé à des taux plus élevés de symptômes y compris automutilation, symptômes dépressifs et anxieux et moindre bien-être. Elle est également associée à des taux plus élevés de troubles mentauxcomme la dépression majeure, le trouble bipolaire, les troubles psychotiques et le trouble de stress post-traumatique (ou SSPT).





Pourquoi est-ce ? La lumière vive la nuit perturbe et déstabilise l’horloge biologique. Il perturbe la régulation rythmique de l’humeur, de la cognition, de l’appétit, du métabolisme et beaucoup autre mental processus.





Mais les gens diffèrent énormément dans leur sensibilité à la lumière. Bien qu’il s’agisse encore d’une hypothèse, les personnes les plus sensibles à la lumière pourraient être les plus vulnérables aux perturbations de l’horloge biologique causées par une lumière vive la nuit, ce qui entraînerait alors un risque plus élevé de problèmes de santé mentale.

Où aller à partir d’ici ?

En apprendre davantage sur la lumière aidera les gens à mieux gérer leurs problèmes de santé mentale.





En encourageant les gens à mieux aligner leur vie sur le cycle lumière-obscurité (pour stabiliser leur horloge biologique), nous pouvons également contribuer à prévenir des conditions telles que dépression et trouble bipolaire émergent en premier lieu.





Des comportements sains en matière d’éclairage – éviter la lumière la nuit et rechercher la lumière pendant la journée – sont bons pour tout le monde. Mais ils pourraient être particulièrement utiles aux personnes à risque de problèmes de santé mentale.





Il s’agit notamment des personnes ayant des antécédents familiaux de problèmes de santé mentale ou des personnes qui sont les oiseaux de nuit (dormeurs tard et lève-tard), qui sont plus à risque de perturbations de l’horloge biologique.





Alexis Hutcheon a vécu l’expérience d’un problème de santé mentale et a contribué à la rédaction de cet article.

Si cette histoire a soulevé des inquiétudes ou si vous avez besoin de parler à quelqu’un, veuillez consulter cette liste pour trouver une hotline de crise 24h/24 et 7j/7 dans votre pays et demander de l’aide.

Jacob Crousechercheur en santé mentale des jeunes, Brain and Mind Centre, Université de Sydney; Emiliana Toninichercheur postdoctoral, Brain and Mind Centre, Université de Sydneyet Ian Hickiecodirecteur, Santé et politiques, Brain and Mind Centre, Université de Sydney

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lire le article original.