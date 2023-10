La loutre de mer 841 – le mammifère voleur et mordeur de planche de surf qui est devenu une sensation nationale cet été – a donné naissance à un bébé pelucheux.

Mercredi après-midi, elle a été vue au large de la côte de Santa Cruz, se roulant et tournoyant dans les varechs et les vagues avec un petit loutre sur le ventre.

Mark Woodward, son fan n°1 et chroniqueur le plus dévoué, a déclaré avoir repéré le chiot pour la première fois mardi après-midi.

“Je ne pouvais pas y croire”, a-t-il déclaré. “Je pense que j’ai poussé un cri quand je l’ai vu.”

La loutre de mer 841 mâche une planche de surf après avoir chassé son propriétaire en juillet à Santa Cruz. (Marc Woodward)

Woodward, un influenceur des médias sociaux qui porte le nom @NativeSantaCruz sur Twitter, Instagram et Threads, a déclaré que vendredi dernier, 841 personnes nageaient, se prélassaient et se nourrissaient en solo.

La naissance du chiot, qui n’a pas encore été officiellement confirmée par les autorités fédérales et étatiques de la faune, pourrait expliquer le comportement inhabituellement agressif de 841 envers plusieurs surfeurs – au moins un qui a abandonné sa planche et l’a vue emportée par le cousin aux cheveux lisses de la mouffette et belette. La période de gestation des loutres est d’environ six mois et, pendant cette période, les changements hormonaux peuvent rendre l’animal agressif, selon les experts.

Emerson Brown, porte-parole de l’Aquarium de Monterey Bay, a déclaré que lui et « l’équipe de l’aquarium » ne pouvaient pas commenter la situation.

Il a déclaré qu’ils avaient « vu des tweets, comme tout le monde, mais qu’ils ne pouvaient rien confirmer sur la base de ces images ». Nous attendons la confirmation du US Fish and Wildlife Service.

Une porte-parole de l’agence fédérale a déclaré qu’ils allaient déployer quelqu’un dans la région jeudi pour confirmer l’existence du chiot.

“Alors que les biologistes de la faune soupçonnaient la loutre de mer 841 de [have been] enceinte plus tôt cette année, ils n’ont pas pu vérifier la grossesse sans capturer la loutre de mer pour effectuer une évaluation complète de sa santé », a déclaré Ashley McConnell, chef de l’équipe de communication du Ventura Fish and Wildlife Office du US Fish and Wildlife Service. « On sait que les poussées hormonales liées à la grossesse provoquent un comportement agressif chez les loutres de mer du sud femelles. … Aucune tentative de capture n’est actuellement prévue.»

Elle avait déjà accouché deux fois. Son premier chiot a survécu ; le second, né ce printemps, ne l’a pas fait.

Gena Bentall, directrice et scientifique principale de Sea Otter Savvy – une organisation locale de recherche et d’environnement – ​​a déclaré qu’elle et son organisation « ne participaient ni ne soutenaient aucune publicité médiatique autour de 841. Nous ne pensons pas que ce soit dans son meilleur intérêt ».

Les spectateurs se sont rassemblés en été sur la côte de Santa Cruz pour apercevoir la loutre de mer 841. La créature s’était montrée inhabituellement agressive envers les surfeurs et avait même volé une planche à l’un d’entre eux. (Gary Coronado/Los Angeles Times)

Woodward n’a pas été surpris par la réponse de Bentall. Après le blitz médiatique de cet été, a-t-il déclaré, il a vu plusieurs plaisanciers et kayakistes harceler la loutre, s’approcher trop près et potentiellement la stresser et menacer sa sécurité.

“Les gens doivent savoir qu’ils doivent lui donner de l’espace”, a déclaré Woodward, citant la réglementation fédérale qui oblige les bateaux à garder une distance de 60 pieds.

“Pour donner aux loutres de mer et à leurs petits les meilleures chances de survie dans la nature, il est important que les membres du public leur donnent, ainsi qu’à leurs petits, de l’espace, en particulier lorsqu’ils se divertissent sur l’eau”, a déclaré McConnell, soulignant que les loutres de mer sont protégées. par la loi sur les espèces en voie de disparition, la loi sur la protection des mammifères marins et la loi de l’État de Californie.

Elle a déclaré qu’une violation de ces lois pourrait entraîner des sanctions, notamment des amendes allant jusqu’à 100 000 dollars et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an.

Nouvelles du chiot – qui a été publiée sur le site anciennement connu sous le nom de Twitter, par Woodward et Dustin Mulvaneyprofesseur d’études environnementales à l’Université d’État de San Jose, a été accueilli avec étonnement par beaucoup.

Zach Friend, un superviseur du comté de Santa Cruz, a déclaré : « C’est magnifique de voir l’expansion de Team Otter. J’espère qu’elle aura l’espace qu’elle mérite pour élever notre nouveau et déjà célèbre résident du comté de Santa Cruz.

Cependant, Joon Lee, un ingénieur logiciel Apple de San Jose – dont le conseil d’administration a été attaqué par 841 en juillet – a déclaré que même si la nouvelle était « étonnante », il voudrait quand même s’assurer qu’elle avait cessé « d’attaquer ou de prendre le contrôle de planches de surf avant d’aller à l’eau.

L’été dernier, après avoir été agressé de manière agressive, il a développé un léger cas de lutraphobie – une peur des loutres – qui a étouffé son envie de surfer.

Un panneau avertit les baigneurs qu’une loutre de mer agressive est « dans la zone » en juillet. (Marc Woodward)

Woodward a déclaré qu’il était ravi de voir 841 élever le petit chiot ; depuis qu’il l’a repérée pour la première fois en juin, il est devenu un expert local du comportement et de la biologie des loutres de mer, notant que les mamans des loutres de mer doivent laisser leurs petits à la surface de l’océan lorsqu’elles plongent au fond pour manger des crustacés et d’autres repas.

“Nourrir et prendre soin d’un chiot nécessite d’importantes réserves d’énergie”, a déclaré McConnell de Fish and Wildlife.

Elle a expliqué que contrairement aux baleines et aux phoques, qui possèdent une épaisse couche de graisse, les loutres de mer dépendent de leur épais manteau de fourrure et de leur taux métabolique extrêmement élevé pour rester au chaud. La loutre de mer adulte moyenne doit se nourrir activement et manger chaque jour 20 à 30 pour cent de sa masse corporelle en nourriture, simplement pour répondre à ses besoins énergétiques.

“C’est pourquoi il est extrêmement important pour les loutres de mer de conserver leur énergie et pourquoi on les voit souvent se reposer sur le dos à la surface de l’eau lorsqu’elles ne se nourrissent pas – leur survie et celle de leurs petits en dépendent”, a-t-elle déclaré. dit.