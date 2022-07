La lourde visite saoudienne de Biden suscite des critiques cinglantes et des accords modestes

JEDDAH, Arabie saoudite – Le président Biden a échangé le poing secoué contre un coup de poing vendredi alors qu’il renonçait à sa promesse de faire de l’Arabie saoudite un « paria » et s’est assis avec le prince héritier qu’il jugeait responsable du meurtre et du démembrement macabres d’un chroniqueur qui vivait aux États-Unis.

Lors de la visite à l’étranger la plus tendue de sa présidence à ce jour, la rencontre de M. Biden avec le prince héritier Mohammed ben Salmane a donné au dirigeant saoudien de facto une mesure de la réhabilitation internationale qu’il recherchait, tout en garantissant des mesures vers des relations plus étroites avec Israël et une compréhension inopinée que le royaume pomperait bientôt plus de pétrole pour soulager les prix élevés du gaz à la maison.

Le malaise de M. Biden était palpable alors qu’il évitait une poignée de main avec le prince au profit d’un coup de poing qui s’est finalement avéré non moins problématique politiquement. Alors que les caméras ont enregistré l’ouverture de leur réunion ultérieure, le président n’a fait aucune mention de Jamal Khashoggi, le chroniqueur du Washington Post assassiné en 2018 par des agents saoudiens, et le prince a souri en silence lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il devait des excuses à la famille.