La lourde défaite des 49ers face aux Rams se préparait – maintenant, ils doivent se ressaisir

INGLEWOOD, Californie — Kyle Shanahan a probablement senti cette possibilité arriver. C’est peut-être pour cela qu’il était si déterminé à briser le moral des Rams de Los Angeles.

Pendant la majeure partie du mandat de Shanahan dans la Baie, les 49ers de San Francisco ont dominé le club de son ami Sean McVay. Dimanche, le SoFi Stadium était à nouveau une mer de rouge. Les hôtes n’avaient pas gagné et venaient de subir une défaite embarrassante. Shanahan a senti la vulnérabilité. Il savait que son équipe ne pouvait pas se permettre de leur donner vie.

Shanahan avait raison.

Les 49ers avaient 14 points d’avance au premier quart-temps. Ils étaient en position de battre les Rams. Après une défaite difficile au Minnesota et avec une longue liste de blessés, les 49ers auraient pu profiter de la victoire qu’ils étaient sur le point d’obtenir.

Mais ils n’y sont pas parvenus. Ils n’ont pas tué Los Angeles. Ils ont commis suffisamment d’erreurs, raté suffisamment de jeux pour garder les Rams à proximité. Les 49ers menaient 24-14 au début du quatrième quart-temps.

Leur défaite à Minnesota la semaine dernière était beaucoup plus compréhensible. Ils ont toujours du mal à se déplacer face aux Vikings, qui ont maintenant un bilan de 3-0. Mais dimanche à Los Angeles, c’était un choc.

Les 49ers ont gâché ce match avec leur futilité inhabituelle sur tous les tableaux. Une défense poreuse. Une attaque débordante. Des équipes spéciales peu fiables. Et un staff technique qui n’a pas pu arrêter la dynamique qui écrasait les 49ers.

« Je pensais que nous avions toutes les chances de gagner ce match », a déclaré Shanahan. « Je pense également que nous avons eu plusieurs occasions de prendre le dessus, surtout en début de match et avec une avance de 14 points. »

Cette défaite couvait, en réalité. Les 49ers ont, depuis quelques mois, creusé le trou dans lequel ils se trouvent maintenant. Car des défaites comme celle-ci sont un échec collectif et le résultat d’une équipe qui n’a pas encore trouvé son rythme.

Après trois matchs dans la saison, les 49ers sont une équipe qui semble en forme par à-coups, mais qui n’a pas encore réussi à s’imposer de manière consistante. Même lorsqu’ils dominaient les Jets de New York lors de la première semaine, ils n’étaient pas dans le coup, ce qui était compréhensible lors de la première semaine.

Le succès des 49ers repose traditionnellement sur la synchronicité. La façon dont la couverture se nourrit de la pression exercée sur le pass rush, et dont les linebackers sèment le chaos entre les deux. La façon dont l’attaque est construite sur des itinéraires de timing, une chorégraphie délicate équilibrée par un jeu de course physique. Malgré toute leur puissance de star, la domination des 49ers est le produit de leur rythme interdépendant. Un métronome de violence et de grâce, de timing et de détournement, de précision et d’explosion.

Mais les 49ers sont loin d’avoir trouvé le chemin des filets. Loin de là.

« Je pense que cette défaite est due à un excès de complaisance », a déclaré le cornerback Deommodore Lenoir. « Nous aurions dû les mettre de côté. (…) Cela a beaucoup à voir avec la finition. »

Et la confusion actuelle est le résultat naturel de leurs huit derniers mois — d’une défaite absolument déchirante au Super Bowl, à une intersaison dominée par des contrats controversés, à des changements importants à des postes clés, suivis de blessures de leurs meilleurs joueurs.

Oui, du point de vue macro, c’était ce qui se passait.

Si une chose a été prouvée pendant l’ère Shanahan, c’est bien celle-ci : si la machine qu’est le football des 49ers est perturbée, San Francisco devient une équipe ordinaire, sujette aux caprices et aux aléas de la parité de la NFL. Contrairement à certaines équipes, comme Kansas City, dont le succès repose en grande partie sur quelques points forts qui l’emportent sur les faiblesses, les 49ers s’appuient sur une force plus universelle. Ils épuisent leurs adversaires grâce à leur profondeur et à un barrage de grands joueurs répartis dans toute l’équipe.

Cette formule s’est avérée fiable, et seul Patrick Mahomes peut la battre. C’est pourquoi ils sont toujours confiants quant à leurs chances de trouver la synchronisation qui les rend spéciaux.

Si la défaite embarrassante de dimanche a été un fléau pour les 49ers, alors ce fut une défaite productive.

« Nous devons ressentir la perte, c’est sûr », a déclaré Nick Bosa. « On ne peut pas simplement passer à autre chose et faire comme si tout allait bien. Ressentez la perte et commencez simplement à accumuler les pertes semaine après semaine.

« C’est un début difficile, mais il y a beaucoup de football à jouer. Nous avons déjà traversé des périodes difficiles. Il faut juste rester soudés. Nous avons les gars pour le faire. »

Brock Purdy a fait de son mieux pour mener les 49ers à la victoire.

La dernière critique à l’encontre de Purdy concerne la richesse de l’effectif des 49ers. Ses détracteurs le considèrent comme le bénéficiaire plutôt que le créateur du succès de son équipe. Mais comme l’attaque des 49ers est privée de ses trois meilleurs meneurs de jeu – Christian McCaffrey, Deebo Samuel et George Kittle – ce match demanderait à Purdy de porter une charge considérable.

Il a fait sa part du travail. Il a réussi 22 passes sur 30, a parcouru 292 yards et a inscrit trois touchdowns. Il a été un véritable cyclone de jeu, se démenant pour obtenir les premiers essais et gardant les jeux en vie avec ses pieds.

« Même si je me concentre sur la défense », a déclaré le secondeur des 49ers Fred Warner, « je reste sur le banc de touche pour observer l’attaque et le voir se battre pour chaque instant et réaliser la performance qu’il a réalisée. C’est exactement pour cela qu’il est le gars qui nous dirige à ce poste. »

Et Jauan Jennings était sa cible préférée, ressemblant à Randy Moss. Jennings a attrapé 11 de ses 12 cibles pour 175 yards de réception et trois touchdowns. C’était une performance de carrière pour quelqu’un qui est habituellement le receveur numéro 3.

« C’est un mec génial », a déclaré Purdy. « J’adore ce type. »

Mais l’attaque a calé à chaque fois qu’elle a eu l’occasion de mettre les Rams à terre. Six des huit passes incomplètes de Purdy ont été des chutes, ce qui l’a privé d’une journée exceptionnelle. Les 49ers ont réussi à marquer 3 points dans le quatrième quart-temps après avoir pris une avance de 14-0 en début de match.

La défense, qui avait deux touchdowns d’avance, a été battue à sept reprises pour des jeux de 15 yards ou plus, dont une pénalité pour interférence de passe dans la dernière minute qui a permis aux Rams de marquer le field goal gagnant. Le nombre de porteurs de ballon évoluant dans l’espace a mis en évidence la perplexité des 49ers.

Et les équipes spéciales ? L’unité de couverture a permis un retour de punt de 38 yards pour lancer la séquence victorieuse des Rams. Jake Moody a raté un field goal de 55 yards à trois minutes de la fin, ce qui aurait pu mettre fin au match. Et Shanahan pense que le match a reposé sur un faux punt des Rams au deuxième quart-temps qui a fonctionné même si les 49ers s’attendaient à un faux punt.

« Ce faux dégagement, a déclaré Shanahan, c’était juste le momentum du match. Nous leur avons donné beaucoup d’espoir pour revenir dans le match. »

Il y a deux ans à peine, les 49ers avaient débuté la saison avec un bilan de 1-2. En 2022, ils avaient également débuté la saison avec deux défaites à l’extérieur et une victoire à domicile. Ils étaient à 3-4 après sept matchs. C’était déjà assez inquiétant pour eux d’échanger McCaffrey. Les 49ers ont ensuite remporté 12 matchs consécutifs. Au moment du match de championnat NFC, ils étaient la meilleure équipe de la conférence. Mais Purdy s’est blessé à Philadelphie, et c’est tout.

C’est ce qui a motivé leur parcours vers le Super Bowl la saison suivante. Ils avaient vraiment envie de revenir. Ils ont commencé avec un bilan de 5-0 et, malgré une série de trois défaites consécutives dues aux blessures, ils ont réussi à se qualifier pour le Super Bowl.

Si la troisième fois est la bonne, il va de soi qu’ils doivent surmonter une accalmie. Lors de leur troisième voyage vers le Super Bowl, et compte tenu de ce qu’il leur faut pour se remettre sur les rails et retrouver leur rythme, cela était peut-être inévitable.

« Bien sûr, c’est le début de la saison », a déclaré Purdy. « Mais malgré tout, chaque match compte. Nous allons simplement prendre les choses un jour à la fois et ne pas nous inquiéter pour quoi que ce soit, mais en même temps, nous concentrer sur les choses dans lesquelles nous devons nous améliorer. Et nous améliorer réellement. »

Ils n’ont pas réussi à priver les Rams de tout espoir. L’enjeu est désormais de se ressaisir assez vite pour ne pas perdre le leur.

(Photo de l’entraîneur des Rams, Sean McVay, et de l’entraîneur des 49ers, Kyle Shanahan : Kevork Djansezian / Getty Images)