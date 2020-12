L’État de Lone Star n’est plus seul, puisque la Louisiane a soutenu le procès du Texas contre la Géorgie, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin devant la Cour suprême, pour leur conduite de l’élection présidentielle américaine.

Le procureur général de la Louisiane, Jeff Landry, a publié mardi soir une déclaration disant que les citoyens de son État et de nombreux Américains «Préoccupations profondes» sur la façon dont les élections se sont déroulées dans ces quatre États, qui a déclaré le démocrate Joe Biden vainqueur sur la base d’un flot de bulletins de vote par correspondance comptés après le jour du scrutin.

– AG Jeff Landry (@AGJeffLandry) 8 décembre 2020

«Seule la Cour suprême des États-Unis peut en fin de compte décider des cas de véritable controverse entre les États en vertu de notre Constitution. C’est pourquoi les juges devraient entendre et décider de l’affaire à laquelle nous nous sommes joints en représentant les citoyens de Louisiane », Landry a déclaré, se référant à l’affaire portée par les républicains de Pennsylvanie il y a plusieurs semaines.

Bien que Landry ne se soit pas techniquement joint au procès de Paxton, il a exhorté la Cour suprême à «Considérez la plus récente motion du Texas, qui contient certains des mêmes arguments.»

Faisant écho aux plaintes de son collègue texan Ken Paxton, Landry a déclaré que les juges « États comme la Pennsylvanie » établissent leurs propres règles électorales en violation de l’article 1 de la Constitution des États-Unis, qui donne explicitement ce pouvoir aux seuls législatures des États.

La motion de Paxton n’alléguait pas de fraude électorale, mais soutenait que les quatre États se livraient «Irrégularités de vote», non conforme «Amendements aux lois électorales des États dûment promulguées», et même la suppression potentielle du vote républicain, « Qu’ils soient licites ou illégaux. »

«Ces lacunes empêchent de savoir qui a légitimement remporté l’élection de 2020 et menacent de brouiller toutes les élections futures», dit sa motion.

Le procès au Texas fait valoir que les résultats des élections qui déclarent Biden vainqueur sont « illicite » et devraient être examinés par les législateurs des États, qui, en vertu de la Constitution, ont le pouvoir de nommer eux-mêmes les électeurs. Les républicains contrôlent les quatre législatures des États.

Les médias grand public et les réseaux sociaux se sont empressés de déclarer Biden vainqueur de l’élection et de le qualifier de « faux » ou « contesté » tout ce qui a contesté cela. Landry semble y faire référence dans sa déclaration, affirmant que de nombreux Louisianais ont «Deviennent plus frustrés que certains [the] les médias et la classe politique pour tenter d’éviter les problèmes légitimes par souci d’opportunité.

Quelques minutes avant l’annonce de Landry, la Cour suprême a rejeté une motion différente – présentée par le membre du Congrès Mike Kelly (R-Pennsylvanie), qui cherchait à invalider tous les résultats de l’élection dans cet État, y compris la réélection de Kelly, au motif qu’ils étaient illégales. Les juges n’ont donné aucune explication à la décision.

