La Louisiane rétablit le mandat des masques pour lutter contre la variante delta

Lundi, le ministère de la Santé et des Services sociaux a mesuré que près de 14% des lits d’hôpitaux de la Louisiane sont utilisés pour les patients de Covid et a constaté que près de 19% de tous les patients hospitalisés dans l’État ont le coronavirus.

L’ordonnance exige des couvertures faciales pour toute personne de plus de cinq ans et appelle à une augmentation des vaccinations pour empêcher la propagation du virus. Selon le CDC, la Louisiane a le quatrième taux le plus bas du pays de premières doses de vaccin administrées, avec près de 51% des résidents de la Louisiane de plus de 12 ans ayant reçu au moins une injection lundi.

Mais le CDC a également rapporté lundi que la Louisiane avait délivré environ 12 100 premières doses par jour la semaine dernière, soit une augmentation de 51% par rapport à la semaine précédente.

« Nous avons les outils dont nous avons besoin pour ralentir la propagation du COVID-19 dans nos communautés et sauver des vies, et je supplie les Louisianais non vaccinés de se faire vacciner dès qu’ils le peuvent pour se protéger », a déclaré Edwards dans le communiqué.

CNBC Nate Rattner contribué à ce reportage.