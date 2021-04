UNE PERSONNE est morte alors que la Garde côtière poursuit une recherche désespérée de 12 personnes disparues après le chavirage d’un bateau commercial de 129 pieds au large des côtes de la Louisiane mardi.

Le bateau élévateur commercial a chaviré à environ huit miles au sud de Port Fourchon, avec des équipes de sauvetage de la Garde côtière à la recherche de milliers de miles pour les personnes disparues.

La Garde côtière poursuit sa recherche désespérée de 12 personnes disparues après le chavirage d’un bateau Crédit: Twitter @USCGHeartland

Une personne est morte et six ont déjà été secourues, a déclaré la Garde côtière Crédit: Twitter @USCGHeartland

« Les équipes de sauvetage de la Garde côtière ont fouillé plus de 1 440 miles carrés, soit une zone plus grande que l’état du Rhode Island, au cours d’une période de recherche combinée de près de 40 heures », a déclaré l’agence dans un communiqué de presse.

«Nos équipes de sauvetage ont continué avec diligence les efforts de recherche et de sauvetage pour les personnes disparues du navire chaviré», a déclaré le capitaine Will Watson, commandant du secteur de la Garde côtière de la Nouvelle-Orléans.

«En matière de recherche et de sauvetage, chaque cas est dynamique et aucun cas n’est le même que le suivant», a-t-il poursuivi. «Chaque fois que nos équipes de la Garde côtière partent en recherche et sauvetage, nous espérons toujours ramener ces personnes en toute sécurité et les réunir avec leurs amis et leur famille.

Watson a ajouté qu’il ne savait pas pourquoi le bateau était sur l’eau mardi, affirmant qu’il avait quitté Port Fourchon vers 13h30 et se dirigeait vers Main Pass, à environ 28 miles à l’est du port.

Près de 40 heures après le signalement des appels, la Garde côtière avait déjà fouillé plus de 1440 miles carrés d’eau Crédit: Twitter @USCGHeartland

Le bateau chaviré a été identifié comme étant le Seacor Power Crédit: Twitter @USCGHeartland

Lorsque les équipages de son agence sont arrivés, Watson a déclaré qu’ils faisaient face à des vagues de 7 à 9 pieds de haut et à des vents de 80 à 90 MPH.

Pourtant, il a de grands espoirs de retrouver les survivants.

« Nous donnons tout ce que nous avons », a déclaré Watson. « Vous ne pouvez pas faire ce travail si vous n’êtes pas optimiste. »

Dans le cadre des efforts de recherche collaboratifs de la Garde côtière et des bénévoles locaux, des avions et des équipages d’hélicoptères surveillent les personnes au-dessus des eaux rocheuses.

Le bateau transportait 19 personnes lorsqu’il a chaviré dans le golfe du Mexique lors de fortes tempêtes.

La société de transport maritime Seacor Marine, basée à Houston, a identifié le navire comme étant le Seacor Power.

Le porte-parole de la Garde côtière, le Maître Jonathan Lally, a déclaré que l’agence avait reçu une avalanche de rapports faisant état de « plusieurs navires touchés » lors d’une éventuelle « microrafale ».

Le type dangereux de tempête – une colonne localisée d’air qui coule dans un orage – peut avoir heurté le bateau et le faire couler, a déclaré Lally.

Une violente tempête a provoqué des rafales de vent de plus de 75 mph Crédit: Twitter @USCGHeartland

Des dizaines d’équipages de bénévoles se sont joints à la Garde côtière dans leurs efforts Crédit: Twitter @USCGHeartland

À 23 heures la nuit dernière, six personnes à bord du navire avaient été secourues – mais une recherche désespérée était en cours pour en savoir plus.

Deux cutters, deux bateaux, un hélicoptère et quatre navires civils ont été déployés pour le sauvetage à quelque huit milles au sud de Grand Isle.

« Nous ne savons pas exactement combien de personnes nous recherchons encore et nous ne connaissons pas la cause exacte de l’incident, mais nous savons qu’au moment du rapport et de l’incident, il y avait des intempéries dans la région – mais l’objectif est de retrouver les personnes disparues », a déclaré Lally à Fox 8.

Dans un communiqué, la Garde côtière a déclaré: «Les observateurs de la Garde côtière ont reçu une position d’urgence indiquant une notification de radiobalise à 16h30 d’un navire de transport commercial de 129 pieds en détresse.

« Les observateurs ont diffusé une émission d’information maritime urgente, à laquelle plusieurs bons équipages samaritains ont répondu. »

Le garde-côte Glenn Harris, un bateau Fast Response Cutter de 154 pieds, a pu récupérer une personne dans la demi-heure après avoir reçu des appels Mayday.

Une autre personne a été secourue par un bateau d’intervention de la Garde côtière de 45 pieds tandis que les quatre autres ont été secourus par des bateaux du bon samaritain.

La Garde côtière a qualifié les tempêtes de «microrafales» de conditions dangereuses Crédit: Facebook / Bruce J. Simon

La Garde côtière a identifié le bateau comme un navire commercial de 129 pieds Crédit: Facebook / Bruce J. Simon

Des navires supplémentaires de la Garde côtière étaient en route de Houston, ainsi qu’un avion de recherche de Corpus Christi.

Selon le National Weather Service, il y a eu des rapports généralisés de vents violents, avec de la grêle et des inondations dans le sud-est de la Louisiane.

Des vents violents allant jusqu’à 75 mph ont rendu les vols en hélicoptère presque impossibles.

De nombreuses sociétés pétrolières et gazières offshore envoient des navires via Port Fourchon, lui confiant environ 18% de l’approvisionnement en pétrole du pays.

La Commission du port du Grand Lafourche a déclaré que plus de 400 grands bateaux de ravitaillement utilisent quotidiennement les canaux du port, avec environ 15 000 personnes par mois se rendant sur ces sites pétroliers et gaziers offshore de Port Fourchon.

Bruce Simon, un résident de Cutoff, a déclaré qu’il n’avait jamais entendu autant d’appels «mayday» de sa vie.

« Je suis sur le bateau et nous faisons 4 nœuds en gardant la proue au vent », a-t-il écrit sur Facebook.

« Les vagues se brisent sur la proue », a ajouté Simon.

Simon a dit que les eaux étaient si violentes qu’il a également vu des gens tomber dans des bateaux à proximité.

«Merci de prier pour les perdus», a-t-il conclu sur Facebook.