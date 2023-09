La loterie favorisant le bien-être fera de quelqu’un un propriétaire de maison à Kelowna

Allison Young, PDG de la Fondation KGH (à gauche) et Allyson Graf, PDG du YMCA de Southern Interior BC (à droite), se tiennent aux côtés de Karen et de son fils Derek, qui ont bénéficié des deux organisations, devant le nouveau prix de la maison de rêve de la Lake Life Lottery. (Photo Bretagne Webster)

Les billets de la loterie Lake Life sont maintenant disponibles à l’achat et le grand prix fera de quelqu’un un propriétaire à Kelowna.

Le prix de la maison de rêve est évalué à 1,37 million de dollars et situé à Quail’s Landing.

La maison de trois lits et trois salles de bain est entièrement meublée et comprend un abonnement d’un an au club de golf Okanagan.

La loterie soutient la Fondation de l’Hôpital général de Kelowna et le YMCA de Southern Interior of BC, car elle contribue à améliorer le bien-être physique, mental et social de l’ensemble de la communauté.

Les billets peuvent être achetés en ligne sur Lakelifelottery.ca jusqu’au 20 décembre.

