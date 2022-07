La loterie des permis de chasse pour Potters Marsh aura lieu le 30 juillet – Shaw Local

THOMSON – Le US Fish and Wildlife Service a annoncé que le tirage au sort du permis de chasse pour Potters Marsh aura lieu à 13 h le samedi 30 juillet au Ingersoll Wetlands Learning Center, 7071 Riverview Road, Thomson.

Les demandes de tirage seront acceptées de 9 h à 13 h ce jour-là.

Des frais de dossier de 10 $ seront exigés. Les candidats doivent postuler en personne et être présents lors du tirage. Les sélections de loterie peuvent choisir parmi les 49 sites disponibles. Des frais non remboursables de 100 $ seront facturés pour chaque demandeur qui reçoit un site de chasse.

Les candidats sont tenus de présenter les informations suivantes : pièce d’identité avec photo ; une carte d’identité de propriétaire d’arme à feu valide pour la résidence dans l’Illinois ; et l’un des permis 2022 suivants : chasse, sportif, timbre fédéral sur la sauvagine ou timbre d’État sur les canards. Les résidents de moins de 21 ans n’ont pas besoin de carte d’identité de propriétaire d’arme à feu, mais doivent être accompagnés d’un adulte de 21 ans ou plus qui possède une carte valide. Les non-résidents peuvent fournir une licence de l’année en cours et un cachet de canard de leur état de résidence. Les candidats doivent avoir au moins 16 ans.

Pour plus d’informations et des copies des règlements, appelez le bureau du refuge au 815-273-2732 ou arrêtez-vous au 7071 Riverview Road, Thomson.