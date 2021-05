La loterie de l’Ohio pour obtenir le vaccin n’a aucun sens

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine (à droite) est sur le point d’apporter une touche de Vegas à nos efforts contre les coronavirus.

L’État donnera bientôt des millions de dollars de relance fédéraux pour les personnes qui ont reçu le vaccin contre le coronavirus dans le but d’inciter davantage d’Ohio à se faire vacciner. J’admire DeWine depuis longtemps et il y a un objectif noble derrière cette décision. Cependant, la liberté affichée sur l’utilisation de l’argent fédéral dans une opération de remise de prix est à couper le souffle. Pourtant, DeWine n’est pas le seul fonctionnaire à chercher à jouer le système sur les fonds de secours en cas de pandémie.

Selon DeWine, tous les habitants de l’Ohio âgés de 18 ans et plus qui ont reçu au moins une dose du vaccin contre le coronavirus participeront à une loterie avec un total de cinq tirages hebdomadaires. Chaque gagnant recevra 1 million de dollars en argent fédéral.

En outre, les personnes de moins de 18 ans de l’Ohio qui sont éligibles pour recevoir un vaccin participeront à un tirage distinct pour gagner une bourse complète de quatre ans dans l’un des collèges et universités d’État de l’Ohio, y compris les frais de scolarité, la chambre et la pension.

Notamment, 42% de la population de l’Ohio a déjà reçu au moins une injection. On ne s’attend pas à ce que le pourcentage devienne beaucoup plus élevé que 70% et qu’il en résultera probablement beaucoup moins que ce nombre dans la plupart des États. Ainsi, la grande majorité de ceux qui jouent à la nouvelle loterie dans l’Ohio auront déjà pris le coup sans l’incitation. Pour ces «joueurs», c’est littéralement un cadeau amusant et inattendu de leur gouverneur en utilisant des fonds fédéraux.

Depuis quand le Trésor fédéral est-il une source de prix de loterie? Beaucoup d’entre nous se sont opposés aux paiements massifs étant donné les États avec peu de débats et peu de contrôles. Il n’est pas surprenant que l’Ohio pense qu’il peut simplement donner des millions de fonds fédéraux à des citoyens chanceux qui gagnent à la loterie des vaccins. Après tout, le Congrès a tout simplement donné des centaines de milliards de dollars en secours indéterminés.

Les controverses grandissent sur l’utilisation apparemment illimitée de ces fonds. Le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, prévoit d’utiliser 15 millions de dollars pour offrir une entrée gratuite aux enfants dans les musées. Dans des États comme le New Jersey et Washington, les gouverneurs sont prêts à distribuer des dizaines de millions de dollars d’aide fédérale aux immigrants sans papiers. Cependant, ces propositions peuvent être défendues comme soutenant des individus ou des programmes touchés par la pandémie de manière ciblée.

Selon la théorie de DeWine, l’Ohio pourrait donner des centaines de millions de cadeaux de récupération à ses citoyens en raison de l’échec du Congrès à imposer des conditions responsables et ciblées sur l’utilisation de ces fonds. De toute évidence, ces cadeaux sont extrêmement populaires. Des gouverneurs comme DeWine peuvent jouer à la maison dans une opération de jeu où personne ne peut perdre et certains deviennent instantanément des millionnaires payés par des citoyens de tout le pays. Et vous n’avez rien à payer. Imaginez un casino faisant ce pitch.

Pour compléter ce modèle de jeu, la Commission des loteries de l’Ohio aidera en fait à donner des fonds fédéraux.

Bien entendu, les citoyens n’ont pas la même liberté d’utiliser les fonds de secours que les États. Récemment, le ministère de la Justice a accusé David T.Hines, 29 ans, de Miami, en Floride, après avoir prétendument utilisé des prêts du programme de protection du chèque de paie (PPP) en partie pour acheter une voiture de sport Lamborghini Huracan 2020 pour environ 318000 $. C’est scandaleux. Pourtant, son gouverneur peut, selon DeWine, simplement donner à Hines un million de dollars pour acheter trois Lamborghini et avoir de l’argent pour un nouveau garage pour les loger.

Pourquoi s’arrêter là? L’Ohio suivant pourrait offrir aux gagnants le double ou rien sur le million s’ils prennent la deuxième dose.

DeWine n’est pas le seul État de jeu ou les systèmes fédéraux de fonds de secours. À San Francisco, les enseignants se sont opposés à la réouverture des écoles à plein temps malgré des preuves de longue date et accablantes qu’une telle reprise des cours en personne est à faible risque pour les enseignants et très bénéfique pour les élèves.

Cependant, les enseignants de San Francisco Unified auraient proposé de permettre aux lycéens de retourner à l’école avant la fin de l’école – pendant un jour. En permettant une «supervision en personne» pendant une journée, les écoles pourraient récupérer 12 millions de dollars supplémentaires dans le cadre du programme d’incitation de l’État. Les groupes d’élèves seraient simplement observés par les enseignants pendant qu’ils s’engagent dans des activités telles que des «conversations de fin de lycée».

Étant donné que la législature californienne n’a pas fixé de temps minimum ni exigé d’instruction réelle, le syndicat a suggéré un moyen ouvertement frauduleux de prendre l’argent qui n’obligeait pas les enseignants à enseigner en personne.

Le cadeau de DeWine survient à un moment où les États ont du mal à dépenser les énormes fonds de secours qui leur sont fournis dans le dernier programme de secours.

Ce problème ne fera que s’aggraver à mesure que la Maison Blanche poussera un projet de loi d’infrastructure tout aussi mal défini avec plus de deux mille milliards de nouvelles dépenses. Les dirigeants démocrates soutiennent que «l’infrastructure» comprend une gamme illimitée de programmes sociaux. La sénatrice Kirsten Gillibrand (D-NY) a tweeté: «Les congés payés sont une infrastructure. La garde d’enfants est une infrastructure. La prestation de soins est une infrastructure. »

Si les résidents de l’Ohio ont de la chance, ils pourraient bientôt gratter des chiffres pour voir s’ils gagnent leurs prix d’infrastructure Megabucks. L’Ohio sait qu’il ne pourrait pas offrir de payer les citoyens pour qu’ils prennent le vaccin sans encourir des coûts politiques et financiers élevés. Au lieu de cela, il utilise un appel de loterie pour tenter de devenir millionnaire instantané malgré les chances ridiculement faibles (comme la plupart des loteries). Cependant, les citoyens les plus lésés sont probablement ceux des autres États. Un coiffeur du Nebraska et un enseignant du Maryland financeront efficacement la création de ces millionnaires. Tout cela pour inciter les gens à profiter d’un programme gouvernemental coûtant des milliers de milliards de milliards de dollars et destiné à protéger leur vie.

DeWine n’a pas déployé les nouvelles publicités de loterie de l’Ohio, mais il voudra peut-être envisager le clip du film La couleur de l’argent où Fast Eddie Felson déclare: «L’argent gagné est deux fois plus doux que l’argent gagné.» Après tout, rien ne peut être plus doux que d’être un gagnant du vaccin Megabucks.

Jonathan Turley est professeur Shapiro de droit d’intérêt public à l’Université George Washington et membre du conseil des contributeurs de USA TODAY. Suivez-le sur Twitter: @JonathanTurley