La longue table de Poutine était une mesure anti-Covid-19 pour assurer 4,5 m entre lui et les autres, selon un rapport

Le président russe Vladimir Poutine rencontre le secrétaire général de l’ONU António Guterres à Moscou le 26 avril 2022. (Capture d’écran TASS/Twitter)

La longue table de Vladimir Poutine était censée le protéger du Covid-19, a déclaré le New York Times.

L’isolement auto-imposé de Poutine des autres “a approfondi sa radicalisation”, ont déclaré des sources au journal.

Ses proches ont déclaré que sa pensée paranoïaque avait probablement influencé sa décision d’envahir l’Ukraine.

Les tristement célèbres tables longues auxquelles le président russe Vladimir Poutine a insisté pour tenir ses réunions ont été mises en place comme une mesure anti-Covid-19 non conventionnelle, Le New York Times a rapporté.

La table a assuré que Poutine était maintenu à 4,5 m de la plupart des visiteurs, car il a pris des mesures strictes pour éviter de contracter le virus même après que la majeure partie du monde a assoupli ses restrictions.

Un invité qui a rencontré le président russe à l’été 2021 a déclaré au journal avoir passé trois jours en quarantaine avant de le rencontrer à distance de table.

Il a dit qu’une quarantaine plus longue était nécessaire pour se rapprocher.

Le Times a cité des sources établissant un lien entre l’isolement physique de Poutine en raison de la pandémie et la façon dont il a lancé son invasion de l’Ukraine, consultant peu d’autres personnes et surprenant même ses plus proches collaborateurs.

Poutine a pris des réunions avec des dirigeants mondiaux de la même manière, y compris Président français Emmanuel Macron et Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est moqué de la table de Poutine lors d’une interview avec David Letterman diffusée en décembre.

“Il aime tellement sa vie”, a déclaré Zelenskyy. “Il choisit même de s’asseoir à cette table ridiculement longue. Il a peur d’attraper le Covid-19 ou une autre infection.”

On a longtemps spéculé que la longue table était une précaution Covid, et le rapport du Times semble le confirmer.

Selon le New York Times, plus tôt dans la pandémie, Poutine n’a rencontré aucun dirigeant occidental en personne pendant 16 mois.

Il a principalement rencontré des personnes par vidéoconférence à partir d’un lieu non divulgué, et peu d’assistants ont pu obtenir un accès convoité en personne à lui.