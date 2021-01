HONOLULU: La scène était familière sur le PGA Tour, sauf qu’elle implique généralement le gagnant. Le Sony Open n’était même pas terminé et Chris Kirk avait des raisons de se réjouir.

Il était à environ 80 pieds à droite du 18ème green, le pire angle pour une épingle rentrée à droite, mais juste assez de place pour une chance raisonnable. Le pitch de Kirk était parfait, menant à un birdie qui lui a donné une part d’avance après son quatrième tour consécutif de 65.

Brendon Todd, qui a joué avec Kirk à Georgia, l’a accueilli avec un câlin. Kevin Mitchell, un autre ancien joueur de Géorgie, est passé sur le practice pour plus de félicitations.

Il s’agissait autant de revenir que de gagner.

Kirk a raté un coup dimanche alors que Kevin Na s’est rallié au neuf arrière avec trois birdies consécutifs pour prendre la tête, et un simple va-et-vient derrière le 18e green pour un dernier birdie qui lui a donné une victoire d’un coup.

C’était un retour gagnant. Kirk en avait un à lui.

Il a quitté le match en mai 2019 pour alcoolisme et dépression. Il avait atteint un point par l’anxiété et la pression où il essayait de boire la bonne quantité d’alcool pour se sentir normal. Il réalisa que trop de choses le rendrait terrible, et ne pas avoir à boire le ferait se sentir bizarre.

Outre ses quatre victoires, le point culminant de sa carrière a été à la Presidents Cup en 2015 lorsqu’il a réussi un putt de 15 pieds sur le dernier trou en Corée du Sud, le plus crucial des tirs qui a conduit à une victoire serrée des États-Unis.

Je dirais qu’en 2013, 2014, 2015, alors que j’étais en quelque sorte au sommet de ma carrière, c’était en quelque sorte le début, a déclaré Kirk. L’alcoolisme est une maladie très évolutive, donc à cette époque je n’étais probablement pas alcoolique; J’étais sur le point d’en devenir un. Après les années suivantes, les choses ont empiré.

Une fois sur la voie du rétablissement, aidé par le soutien de sa femme et de ses trois jeunes fils, c’était une question de carrière. La tournée lui a donné une extension médicale majeure pour le temps qu’il a manqué, lui donnant un certain nombre de tournois pour faire assez bien pour retrouver son plein statut.

Le Sony Open était le dernier événement. Il avait besoin d’une égalité dans les deux sens pour la troisième.

Sans ce birdie sur le dernier trou, Kirk aurait terminé dans une égalité à quatre pour la troisième place.

Kirk aurait toujours pu jouer dans des tournois qui lui avaient laissé de la place en tant que quadruple vainqueur du PGA Tour, ou bénéficier d’exemptions de sponsor. Pourtant, c’était un fardeau levé.

Cela change totalement de pouvoir être de retour à mon emploi du temps comme je le faisais au cours des dernières années, a-t-il déclaré. C’est énorme. Entrer dans une semaine et dire que je dois terminer parmi les trois premiers pour continuer et le faire est, vous savez, idiot. Je suis reconnaissant à Dieu de m’avoir mis dans une situation formidable, et on ne sait jamais ce qui va se passer.

Le chemin du retour a été long pour Kirk. Il n’a pas l’attrait de la star, même s’il a joué sur la Walker Cup en 2007 qui mettait en vedette des joueurs comme Dustin Johnson, Rory McIlroy, Rickie Fowler, Webb Simpson et Danny Willett.

Dans une interview avec The Athletic l’été dernier, Kirk a déclaré que je suis parfaitement d’accord pour dire ceci que, je suppose, avant cela, il n’y a jamais vraiment eu rien d’intéressant chez moi. J’ai toujours été assez bon au golf. A part ça, je vais juste à mes affaires.

C’est le plan pour aller de l’avant, sobre maintenant depuis plus de 20 mois, jouer au golf par passion sans le genre de pression qui lui coûtait autrefois presque plus qu’une carte PGA Tour.

Je pense qu’il y a eu un certain nombre d’années là-bas où je n’étais tout simplement pas très content de qui j’étais et de ce que je faisais et j’essayais simplement de me cacher de cela, a-t-il déclaré. J’ai choisi l’alcool pour m’éloigner de là où j’étais. Vous savez, beaucoup de mensonges et de cachettes et la vie que vous vivez dans cette situation.

Mais je pense que la plus grande perspective pour moi est que je peux me réveiller tous les jours et je suis heureux d’être qui je suis, et je n’ai rien à cacher, dit-il. J’ai juste l’impression de faire de mon mieux et de profiter de la vie. C’est aussi simple que ça.

Quatre tours à 65 ans suffisent généralement pour gagner. Ce n’était pas cette semaine sur un parcours adouci par la pluie pendant la nuit et manquant le fort vent tropical qui empêche Waialae d’être si vulnérable.

Na a réussi le tir gagnant et était fier de lui-même. Il est parti huit ans en tournée avant sa première victoire, sept saisons avant la suivante et a maintenant gagné à chacune de ses quatre dernières saisons. Gagner est addictif.

Kirk était ravi d’être de retour. Il aime la façon dont il joue et comment il vit. Il y a une confiance tranquille en lui qui lui a permis d’aborder le Sony Open en toute tranquillité, sans le considérer comme une troisième place ou un buste.

«C’est incroyable, dit-il. Je n’aurais jamais deviné que cela fonctionnerait de cette façon cette semaine.