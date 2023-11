La longue quête d’un vaccin universel contre la grippe fait enfin ses premiers pas

Pour fonctionner mieux que les formules actuelles, un vaccin supérieur devrait anticiper la dérive génétique des mutations et protéger contre plus de souches qu’elles ne circulent en une seule saison, tout en conférant une protection pendant plus d’une poignée de mois. Dans un agenda de recherche fixé pour la première fois en 2018, le NIH a défini l’objectif d’un vaccin universel comme étant efficace à au moins 75 % pendant au moins une saison, et de préférence plus longtemps, contre au moins le groupe de virus appelés grippe A, qui sont à l’origine de la plupart des cas enregistrés. (Il existe également un deuxième groupe, la grippe B ; le vaccin saisonnier actuel contient à la fois les virus A et B.)

Dans le scénario onirique, un vaccin universel protégerait également contre les virus pandémiques, qui échappent à la progression légèrement mutée de la grippe qui se produit d’année en année, et contiennent à la place des changements génétiques si dramatiques qu’ils rendent beaucoup plus de personnes malades. Idéalement, les chercheurs aimeraient également voir le secteur manufacturier évoluer ; le processus actuel, qui repose sur la culture des virus de la souche vaccinale dans des milliards d’œufs de poule vivants, est connu pour introduire des mutations indésirables.

C’est là le principal défi que représente la création d’un meilleur vaccin. La partie du virus à laquelle notre système immunitaire réagit, une protéine à la surface appelée hémagglutinine (HA en abrégé), est également la partie qui dérive génétiquement d’une saison à l’autre. Lorsque nous développons une infection, les anticorps que nous produisons se lient et bloquent cette HA. «La première exposition virale que vous subissez façonne votre réaction future», explique Jenna Guthmiller, immunologiste et professeure adjointe à la faculté de médecine Anschutz de l’Université du Colorado et collaboratrice du laboratoire de Palese. « Dans quelques années, vous verrez une version dérivée de cela, quelque chose qui a légèrement muté. Cet anticorps est peut-être encore capable de le reconnaître, mais la force de cette liaison est désormais réduite.

Pour résoudre le double problème des mutations toujours en avance et de notre réponse en retard, les équipes ont suivi deux concepts. On présente simultanément au système immunitaire plusieurs HA, un scénario qui ne se produit jamais naturellement. L’autre exécute une manœuvre qui fait d’abord glisser une partie différente du virus de la grippe en contact avec le système immunitaire.

La deuxième voie est la stratégie suivie par Palese et son groupe. Les vaccins traditionnels contre la grippe délivrent des parties du virus de la grippe, ou des virus entiers tués ou affaiblis, pour inciter le système immunitaire à réagir. Dans un premier temps, la recherche sur le mont Sinaï bricole les composants internes du virus en adaptant son HA, en désassemblant l’antigène en forme de sucette en ses composants. En retirant la tête, la partie en forte mutation qui s’engage dans nos cellules, ils permettent à la tige de support, qui change moins, de passer au premier plan. Parce que l’HA a besoin d’une tête pour invoquer une réponse immunitaire, l’équipe crée une chimère, échange de têtes HA provenant de variétés de grippe qui n’infectent pas les humains. Palese les appelle des « chapeaux drôles ».