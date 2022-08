La longue ombre de Trump garde les espoirs de 2024 de l’Iowa State Fair

DES MOINES, Iowa (AP) – Le sénateur du Texas Ted Cruz a soulevé la cuisse de dinde rôtie comme une épée lors de ses débuts à la foire de l’État de l’Iowa en 2014, le conservateur prometteur rejoignant une demi-douzaine d’autres candidats républicains à la présidence en se promenant le Grand Foule.

Quatre ans plus tard, presque autant de démocrates ont fait le pèlerinage à la foire, y compris l’ancien secrétaire américain au logement et au développement urbain Julian Castro, qui s’est frayé un chemin devant les tables sous la tente du producteur de porc de l’Iowa lors de l’hommage annuel du Midwest à l’excès.

Mais alors que la foire de 2022 entrait dans son dernier week-end, le trafic de 2024 était sensiblement léger.

Cela témoigne de la danse prudente que tentent les candidats potentiels à la présidentielle alors que les démocrates restent incertains quant à l’avenir politique du président Joe Biden et que de nombreux républicains évitent d’affronter l’ancien président Donald Trump. Plusieurs candidats potentiels du GOP ont discrètement fait des incursions politiques dans le premier État candidat du pays, mais ils l’ont fait en faisant campagne avec des candidats de l’Iowa, et non en étant si évidents qu’ils se tiennent sur des bottes de paille à un arrêt pérenne. pour les candidats à la Maison Blanche.

«Il y a un peu un effet Trump en cours. Ils viennent toujours ici. Mais ils savent qu’il faut mettre l’accent sur le fait qu’ils sont ici pour les candidats républicains de l’Iowa », a déclaré Michael Bousselot, ancien assistant principal du gouverneur républicain Kim Reynolds et maintenant représentant de l’État du GOP dans la région de Des Moines. « La foire est une campagne plus directe. Si vous êtes trop impatient, les gens pourraient dire: “Whoa, le président Trump est toujours le gars.”

Cela signifie que les quelques personnes qui ont franchi les portes du côté est de la classe ouvrière de Des Moines le faisaient avec peu d’inquiétude.

Mike Pence, l’ancien vice-président de Trump, a visité la foire vendredi, et le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, un éminent critique de Trump, était là la semaine dernière.

Un Pence portant des bottes de cow-boy était escorté par le sénateur républicain à sept mandats Chuck Grassley, tout comme d’innombrables prospects à la Maison Blanche au fil des ans. L’ancien vice-président a cependant pris soin de concentrer ses propos politiques sur l’élection de mi-mandat de novembre, lorsque Grassley est sur le bulletin de vote, et non sur la course présidentielle de 2024.

“C’est un honneur d’être ici à l’Iowa State Fair avec vous”, a-t-il déclaré à Grassley, avec les politiciens entourés de dizaines de journalistes et de photographes à l’ombre de la tribune en brique centenaire. “L’Iowa et l’Amérique ont besoin de six ans de plus de Chuck Grassley.”

Pence a ensuite été pris dans un orage à développement rapide, qui l’a trempé, lui et son entourage, alors qu’ils cherchaient un abri sous la tente des producteurs de porc de l’Iowa. Sans se laisser décourager, Pence a pataugé dans la foule humide des spectateurs et a même pris quelques bouchées de l’une des monstruosités caloriques portatives emblématiques de la foire.

Alors que la grêle frappait le toit, Pence a dégusté un «pique-nique dans une tasse» – porc effiloché, salade de chou, fèves au lard et fritos, garnis de sauce barbecue et de bacon.

Les choix alimentaires et les tenues vestimentaires des politiciens à l’Iowa State Fair sont presque aussi importants que les visites elles-mêmes.

En 2003, le démocrate John Kerry a commandé de manière mémorable un smoothie aux fraises, remarquable pour un événement connu pour sa célébration de la viande et des aliments frits. En 2007, le républicain Fred Thompson a été moqué pour avoir porté des mocassins Gucci, qui se sont démarqués parmi les tongs et les bottes de cow-boy les plus courantes des participants.

Hogan a mangé plus anonymement des côtelettes de porc grillées – un rite de passage pour tout aspirant à la Maison Blanche – alors qu’il se promenait dans la foire avec Reynolds, son collègue gouverneur.

Malgré les sourires et les rires qu’ils ont partagés, le couple a brossé un tableau politique maladroit. Reynolds, fortement favorisé pour être réélu en novembre, est soutenu par Trump et est un partisan dévoué de l’ancien président.

La dynamique reflète à la fois le penchant pro-Trump du GOP de l’État, mais aussi les passifs cachés pour lui.

Une majorité de républicains de l’Iowa – 57% – ont déclaré qu’ils espéraient que Trump déciderait de se présenter à nouveau à la présidence en 2024, selon un July Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll. Un tiers des répondants ont dit qu’ils espéraient que non.

Trump a apprécié son statut de faiseur de rois au cours des derniers mois, propulsant ses candidats approuvés à la victoire aux élections primaires allant du haut du ticket à la législature de l’État. Et alors qu’il fait face à un certain nombre d’enquêtes tourbillonnantes, y compris l’examen minutieux d’une recherche par le ministère américain de la Justice de son domicile en Floride pour des documents classifiés, les assistants disent que c’est plus une question de savoir quand il annonce sa candidature à la présidence que s’il l’annonce.

Kevin Holmes, un républicain du centre de l’Iowa, envisagerait “absolument” de soutenir une alternative à Trump dans les caucus de 2024.

“Je ne suis tout simplement pas satisfait du caractère de Trump”, a déclaré l’officier de police à la retraite de 61 ans lors d’une visite à la foire avec sa femme. « Il s’est aliéné énormément de gens. S’il y avait une alternative viable, je n’hésiterais pas à monter à bord.

Alors que le gouverneur de Floride Ron DeSantis – une alternative commune à Trump mentionnée par les républicains de l’Iowa – a évité l’Iowa alors qu’il cherche à être réélu en novembre, d’autres comme le sénateur de l’Arkansas Tom Cotton, l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo et d’autres ont visité l’Iowa cet été pour faire campagne pour Reynolds, Grassley et d’autres.

Jeudi, Cruz était dans la station balnéaire de Clear Lake, dans le nord de l’Iowa, en tête d’affiche d’une collecte de fonds privée pour Grassley.

Cruz, qui a remporté les caucus de 2016 et fait campagne au plus profond de cette saison primaire, a déclaré ce mois-ci qu’il attendrait de voir quels étaient les plans de Trump avant d’entreprendre une deuxième campagne présidentielle. Il a également suggéré qu’une candidature Trump empêcherait plusieurs prospects d’entrer dans la course de 2024.

Dans cet esprit, Cruz est entré et sorti de l’Iowa en une journée, évitant la foire de 110 milles.

Thomas Beaumont, L’Associated Press