La longue ombre de l’eugénisme en Amérique

L’affaire Relf s’est passé il y a près de 50 ans, dans un autre siècle, et beaucoup de gens préféreraient y voir un moment sombre de l’histoire qui ne pourrait jamais se produire maintenant. Mais la contraception forcée, y compris la stérilisation, s’est poursuivie au XXIe siècle. En 2013, le Center for Investigative Reporting a découvert que des médecins sous contrat avec le California Department of Corrections and Rehabilitation avaient stérilisé près de 150 détenues de 2006 à 2010 sans les approbations de l’État requises pour les ligatures des trompes que les femmes avaient reçues. Selon les rapports, le personnel pénitentiaire a contraint ou fait pression sur des femmes qu’il croyait susceptibles de retourner en prison. Des documents d’État et des entretiens ont fait état d’une centaine d’autres procédures remontant à la fin des années 1990 : « De 1997 à 2010, l’État a versé aux médecins 147 460 $ pour effectuer la procédure, selon une base de données de services médicaux sous contrat pour les prisonniers d’État », a rapporté le CIR.

En 2017, le juge Sam Benningfield du comté de White, au Tennessee, a été réprimandé pour avoir promis des réductions de peine de 30 jours aux hommes et aux femmes incarcérés qui avaient accepté de recevoir des vasectomies ou des implants contraceptifs. Benningfield a affirmé qu’il essayait d’encourager la responsabilité personnelle et d’empêcher les personnes incarcérées d’être accablées d’enfants lors de leur libération. Le chapitre de l’ACLU au Tennessee a déclaré dans un communiqué à l’époque que « offrir un soi-disant » choix « entre la prison et la contraception ou la stérilisation forcée est inconstitutionnel ». À l’automne 2020, une infirmière d’un centre de détention à but lucratif de l’immigration et des douanes en Géorgie a signalé que des procédures gynécologiques inutiles – y compris des hystérectomies – avaient été pratiquées sur des femmes migrantes sans papiers. Les femmes ont déclaré qu’elles avaient subi les opérations sans les comprendre pleinement ni y consentir. Le Times a rapporté que le Dr Ada Rivera, directrice médicale de l’ICE Health Service Corps, a déclaré que les affirmations du dénonciateur « soulèvent de très graves préoccupations qui méritent d’être étudiées rapidement et de manière approfondie ».

Ces cas démontrent la vulnérabilité persistante des femmes incarcérées et détenues dans les systèmes de justice pénale et d’immigration. Mais même après que l’affaire Relf ait entraîné des changements dans les lois, règlements et directives concernant la stérilisation forcée ou contrainte, la question de l’indemnisation des victimes demeure. Le procès fédéral n’était pas le seul intenté au nom des Relfs eux-mêmes: Levin et Dees ont recruté Melvin Belli, surnommé le roi des délits – et Melvin Bellicose par les compagnies d’assurance – pour intenter une action en dommages-intérêts afin d’indemniser la famille. Bruyant et scandaleux, Belli était surtout connu pour ses clients célèbres : Errol Flynn, Mae West, Lana Turner, Lenny Bruce, Zsa Zsa Gabor, Muhammad Ali et les Rolling Stones. En février 1974, l’entreprise de Belli a intenté une action en dommages-intérêts de 5 millions de dollars au nom des Relfs contre les anciens assistants de la Maison Blanche Dean et Ehrlichman et d’autres fonctionnaires fédéraux pour avoir bloqué la distribution en 1972 de directives fédérales qui auraient empêché les stérilisations Relf. Après que cette poursuite ait été rejetée, Belli a suivi avec une autre poursuite pour 15 millions de dollars en juillet.

Après deux ans et demi de requêtes, d’annulations, de réexamens et de transferts, la dernière poursuite des Relfs a été rejetée en septembre 1977; Levin dit que c’était parce qu’un défendeur approprié ne pouvait pas être identifié en vertu de la Federal Tort Claims Act. La famille était toujours sans le sou. « Je me sentais désolé pour eux », dit maintenant Levin. « Le problème a été mis en lumière mais n’a eu aucune conséquence bénéfique pour les enfants et la famille Relf. C’était très mauvais. »

En 2013, la Caroline du Nord – où le procès de Nial Ruth Cox en 1973 a révélé le programme d’eugénisme de l’État – a accepté d’indemniser les victimes de stérilisation forcée ou contrainte. Trois ans plus tôt, la North Carolina Justice for Sterilization Victims Foundation avait été créée pour identifier les survivants du programme de l’État. L’organisation a estimé qu’entre 1 500 et 2 000 survivants pourraient être vivants et a recommandé de payer 50 000 $ à chacun. En 2013, la législature de l’État a mis de côté 10 millions de dollars. Selon Lombardo, professeur au Georgia State University College of Law, près de 800 Carolines du Nord ont déposé des réclamations, dont 220 ont droit à une restitution financière. (Pour être éligibles, les opérations devaient avoir eu lieu sous l’égide du Conseil eugénique de l’État, mais certaines des stérilisations ont eu lieu en dehors des auspices de l’État, par exemple dans des installations gérées par le comté.)

En 2015, l’Assemblée générale de Virginie a mis de côté 400 000 $ pour l’indemnisation, en ajoutant plus tard, et 30 survivants ont reçu 25 000 $ chacun. En 2003, la Californie a présenté des excuses officielles aux victimes de son programme d’eugénisme ; l’année dernière, l’État a prévu 4,5 millions de dollars pour indemniser ses survivants. De 1909 à 1979, en vertu des lois étatiques sur l’eugénisme, des milliers de personnes qui vivaient dans des hôpitaux, des maisons et des institutions gérés par l’État de Californie ont été stérilisées. Même après l’abrogation de ces lois en 1979, des stérilisations forcées ou forcées ont continué d’être pratiquées sur des personnes détenues dans des prisons d’État ou d’autres établissements correctionnels. Plus de 20 000 personnes ont été stérilisées en Californie, plus que dans tout autre État, et environ 600 survivants sont encore en vie aujourd’hui et éligibles à une indemnisation. Chacun recevra une part égale des fonds en deux versements.