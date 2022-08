La longue, longue attente d’un traitement contre le diabète

Au cours des trois décennies qui ont suivi son premier diagnostic de diabète de type 1, Lisa Hepner s’est accrochée à une vague promesse qu’elle a souvent entendue de la part de médecins convaincus que la science médicale était sur le point de rétablir son corps. « Restez forts », diraient-ils. “Un remède n’est qu’à cinq ans.”

Mais le remède n’est pas encore arrivé, et Mme Hepner, 51 ans, cinéaste de Los Angeles, reste entravée par l’incapacité de son corps à fabriquer de l’insuline, l’hormone régulatrice du sucre produite par le pancréas. “Je peux vous sembler bien”, a-t-elle dit, “mais je me sens merdique 70% du temps.”

Rester en bonne santé peut être épuisant pour bon nombre des 37 millions d’Américains atteints d’une forme de diabète. Il y a la surveillance 24 heures sur 24 des niveaux de sucre; les injections d’insuline constantes et vitales ; et les menaces potentielles des complications diaboliques du diabète : maladies cardiaques, cécité, lésions rénales et possibilité de perdre un membre gangrené suite à une amputation.