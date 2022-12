La longue histoire de querelles de Cristiano Ronaldo avec les clubs et les entraîneurs

Cristiano Ronaldo – vainqueur de cinq Ligues des champions, cinq Ballon d’Or et auteur de plus de 800 buts en carrière – se retrouve désormais en territoire inconnu.

Agent libre depuis qu’il a quitté Manchester United le mois dernier lorsque son contrat a été résilié d’un commun accord, il a été abandonné par le Portugal pour le match des huitièmes de finale de la Coupe du monde de mardi contre la Suisse, uniquement pour que le remplaçant Goncalo Ramos réussisse un tour du chapeau dans un 6- 1 victoire.

L’entraîneur Fernando Santos a affirmé que la sélection était basée sur la “stratégie”, plutôt que sur la réaction de colère de Ronaldo après avoir été remplacé lors du dernier match de groupe du Portugal contre la Corée du Sud, bien que Santos ait précédemment déclaré à propos de l’explosion de son capitaine : “Je n’ai pas aimé. ça ne me plait pas du tout.”

Cristiano Ronaldo a mal réagi après avoir été remplacé lors du dernier match de groupe de la Coupe du monde du Portugal. Hector Vivas – FIFA/FIFA via Getty Images

La fédération portugaise de football a même démenti les informations selon lesquelles les choses s’étaient aggravées dans le camp avant le quart de finale de samedi contre le Maroc. “Les informations publiées ce jeudi rapportent que Cristiano Ronaldo a menacé de quitter l’équipe nationale lors d’une conversation avec Fernando Santos, l’entraîneur national”, il a dit dans un communiqué. “La FPF précise qu’à aucun moment le capitaine de l’équipe nationale, Cristiano Ronaldo, n’a menacé de quitter l’équipe nationale pendant le temps au Qatar.”

Mais ce ne serait pas la première fois que l’attaquant se brouille avec un manager, un club ou un coéquipier au cours de sa carrière record, mais souvent controversée, de 20 ans. Voici quelques-unes des rangées de haut niveau dans lesquelles Ronaldo a été impliqué au cours de ses deux décennies au sommet.

Le malheureux Ronaldo soutient la comparaison insensible de “l’esclavage” de Blatter (10 juillet 2008)

La tentative de Ronaldo de quitter Manchester United pour le Real Madrid cet été-là a atteint un nouveau sommet histrionique – ou bas – lorsque Ronaldo a fait écho aux commentaires du président de la FIFA de l’époque, Sepp Blatter, selon lesquels garder un joueur dans un club contre sa volonté était comparable à “l’esclavage moderne”. .” Ronaldo a déclaré à TV1 du Portugal: “C’est vrai. Je suis d’accord avec ce que le président de la FIFA a dit. Je sais ce que je veux et ce que j’aimerais. Il faut voir ce qui se passe. Je ne sais pas par où je commencerai la saison prochaine.” Après cinq années réussies à Old Trafford, Ronaldo était prêt à passer à autre chose, mais United a tenu bon et l’attaquant a dû attendre une autre saison avant que son désir de déménager au Bernabeu ne soit enfin réalisé.

Ronaldo se retire en milieu de match à Old Trafford (6 décembre 2008)

Ronaldo a brusquement quitté le terrain – et s’est dirigé directement dans le tunnel – à mi-chemin de la victoire 1-0 de Manchester United sur Sunderland à Old Trafford. L’équipe s’est retrouvée à jouer avec 10 hommes, alors que le personnel d’entraîneurs de United s’est précipité pour organiser un remplacement inattendu. Le manager Sir Alex Ferguson a défendu Ronaldoaffirmant qu’il avait reçu “un coup de pied à la hanche” et “qu’il n’était pas nécessaire que Cristiano vienne sur le banc” alors qu’il avait besoin d’un traitement immédiat, mais il était clair que le joueur – qui avait remporté son premier Ballon d’Or plus tôt cette semaine – était de plus en plus disposé à agir.

Cristiano Ronaldo s’est assis sur le banc avec incrédulité après avoir été enlevé après avoir marqué ce qui s’est avéré être son dernier but de son premier passage à Manchester United. John Peters/Manchester United via Getty Images

Le retrait du Derby déclenche un tremblement de tête de Ronaldo (10 mai 2009)

La réaction de Ronaldo à un autre remplacement, cette fois dans l’atmosphère houleuse d’un derby de Manchester, était le dernier signe d’un éloignement croissant entre lui et le club. Il avait donné l’avantage à United contre City avec un coup franc à la 18e minute – le premier but d’une victoire 2-0 – mais lorsque Ferguson a choisi de le remplacer par Paul Scholes à l’heure de jeu, Ronaldo a réagi furieusement. Il a passé plusieurs minutes à secouer la tête de frustration sur le banc dans une manifestation très publique et visible de mécontentement. Ce premier but s’est avéré être son dernier pour le club depuis 12 ans.

Pas de célébrations pour Ronaldo “triste” (2 septembre 2012)

Trois ans après avoir finalement obtenu son transfert souhaité au Real Madrid, de nouveaux signes de mécontentement sont apparus. Ronaldo avait marqué deux fois lors d’une victoire 3-0 en Liga contre Grenade, mais était-il content ? Non, il ne l’était pas. L’absence de célébration de but pour l’une ou l’autre des frappes a soulevé des sourcils, et ses commentaires énigmatiques d’après-match ont déclenché la sonnette d’alarme. “Je suis triste à cause d’un problème professionnel, et le club le sait”, a révélé mystérieusement Ronaldo. “C’est pourquoi je ne célèbre pas mes buts, parce que je ne suis pas content. Les gens ici savent pourquoi.” L’attaquant a refusé d’élaborer et une explication de son ennui n’a jamais été donnée. Ronaldo a par la suite nié que l’argent était le problème, mais un nouveau contrat exceptionnel qui a finalement été signé un an plus tard aurait pu aider.

Mournho réplique à “je-sais-tout” Ronaldo (5 juin 2013)

Ronaldo et le manager Jose Mourinho étaient proches lorsque les deux ont travaillé ensemble pour la première fois au Real Madrid, mais – dans une tendance en développement – leur relation se détériorait à la fin de la saison 2012-13, la dernière de Mourinho au Bernabeu. Un effondrement des vestiaires après un match de la Copa del Rey avec Valence en janvier était le début de la fin et en juin, après avoir abandonné l’attaquant pour les derniers matchs de la saison, Mourinho racontait à l’émission télévisée Punto Pelota après son départ Los Blancos pour un deuxième passage à Chelsea que “Cristiano Ronaldo pense qu’il sait tout”.

Cristiano Ronaldo et Jose Mourinho avaient une relation étroite au Real Madrid. Jasper Juinen/Getty Images

Ronaldo préfère Ancelotti à Benitez (11 décembre 2015)

Rafa Benitez n’a été en charge du Real Madrid que pendant six mois après avoir remplacé Carlo Ancelotti en juin 2015 et avoir été limogé en janvier suivant, mais il était encore temps que sa relation avec Ronaldo soit examinée de près. Il y avait des spéculations selon lesquelles le joueur n’était pas satisfait de l’approche tactique de son entraîneur et des éloges de Ronaldo pour son prédécesseur Ancelotti – le qualifiant de “personne incroyable” et d'”entraîneur fantastique” (et, plutôt attachant, de “gros ours”) qu’il “souhaitait retravailler avec” n’a probablement pas aidé. Benitez a insisté sur le fait que lui et la star étaient encore “en train de s’adapter l’un à l’autre”, mais il n’y avait pas de temps pour cela : un mois plus tard, Benitez était parti.

Ronaldo sur le banc avant le transfert de United (22 août 2021)

Ce n’est pas la première Coupe du monde dans laquelle l’avenir de Ronaldo a été une distraction notable ; quelques jours seulement avant la finale 2018, son passage à la Juventus après neuf ans à Madrid a été annoncé. Mais, après trois ans à Turin, Ronaldo était prêt à bouger à nouveau. Il a été exclu de l’équipe pour le match d’ouverture de la Serie A des géants italiens pour la saison 2021-22, un match nul 2-2 à l’Udinese, après avoir apparemment demandé à ne pas commencer le match. La Juventus a insisté sur le fait que l’attaquant resterait, et Ronaldo lui-même avait déjà signalé des rapports de marque le liant à un retour au Real Madrid comme “irrespectueux”. Cependant, un peu plus d’une semaine plus tard, il était sur le chemin du retour à Manchester United le jour de la date limite de transfert après avoir été fortement lié à l’adhésion à ses rivaux City.

Ronaldo n’est pas fan de trois à l’arrière (19 janvier 2022)

Si nous avons appris quelque chose jusqu’à présent, c’est que Ronaldo ne souhaite pas être remplacé. L’entraîneur par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, l’a découvert en cherchant à protéger l’avance 2-0 de l’équipe à Brentford en remplaçant Ronaldo par Harry Maguire et en passant à trois arrières. Ronaldo n’était pas fan du changement tactique, jetant son manteau au sol en partant, avant que Rangnick n’ait à dire un mot. La réaction a été “normale”, a déclaré Rangnick, ajoutant: “J’ai dit que peut-être que lorsque vous serez vous-même entraîneur-chef, vous prendrez, espérons-le, la même décision.” L’entraîneur a eu raison : United a gagné 3-1.

Rapports “ absurdes ” sur la bataille de capitainerie de Maguire (18 février 2022)

jouer 0:34 Ralf Rangnick dit qu’il n’y avait pas de désaccord entre Harry Maguire et Cristiano Ronaldo sur les problèmes de capitaine.

Un mois plus tard, Rangnick a été appelé à rejeter les allégations d’une rupture entre Ronaldo et le défenseur Maguire comme “un non-sens absolu”. Le problème en jeu aurait été le capitanat de United, le skipper Maguire se sentant menacé par l’influence démesurée de Ronaldo dans le vestiaire parmi les jeunes joueurs. Rangnick a cherché à annuler cela, en disant “Je n’ai jamais parlé avec aucun joueur d’un éventuel changement de capitaine”, et en insistant sur le fait que Maguire continuerait dans son rôle jusqu’à la fin de la saison.

Une interview explosive force la deuxième sortie de Ronaldo à Old Trafford (13 novembre 2022)

jouer 1:38 L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré que Cristiano Ronaldo avait refusé d’être nommé remplaçant contre Tottenham Hotspur.

Après un début de saison qui a vu les buts de Ronaldo se tarir et sa place dans l’équipe première annulée par le nouveau manager Erik ten Hag, la frustration évidente de Ronaldo a atteint son paroxysme le 21 octobre lorsqu’il a refusé de se présenter comme remplaçant contre Tottenham Hotspur. , a quitté le tunnel et a quitté Old Trafford avant le coup de sifflet final – ce qu’il a également fait lors d’un match amical de pré-saison avec Rayo Vallecano. Son départ de United le mois dernier a finalement été scellé par une interview sans restriction avec Piers Morgan. Ronaldo a critiqué à peu près tout le monde à Old Trafford – disant qu’il “ne respectait pas” Ten Hag, se sentait “trahi” par les cadres supérieurs, n’avait “jamais entendu parler” de Rangnick avant son arrivée et “aucun progrès” n’avait été fait depuis son premier passage au club. Si le retrait complet était conçu pour rendre sa propre position à United intenable, alors ce fut un succès, le club acceptant un départ d’un commun accord.

La famille défend Ronaldo après la hache du Portugal (6 décembre 2022)

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que Ronaldo abandonné par l’entraîneur du Portugal Fernando Santos pour sa victoire catégorique 6-1 en Coupe du monde n’a pas été bien accueilli par la famille élargie Ronaldo.

« Quel dommage de ne pas avoir pu profiter du meilleur joueur du monde pendant 90 minutes » partenaire Georgina Rodriguez a déclaré dans un post sur Instagram qui comprenait une vidéo de la masse de caméras braquées sur Ronaldo parmi les remplaçants pendant les hymnes nationaux à la place des joueurs alignés sur le terrain. « Espérons que Dieu et votre cher ami Fernando [Santos] travailler ensemble et nous faire trembler [with emotion] une dernière nuit.”

Entre-temps, sœur Elma Aveiro ajoutée dans sa story Instagram : “Tout ce qu’il a fait a été oublié. C’est une honte d’humilier un homme qui a tant donné.”

Malgré tout cela, vous n’excluez toujours pas que Ronaldo joue un rôle majeur pour le Portugal lors de cette Coupe du monde. Quoi qu’il arrive ensuite pour lui, vous avez le sentiment que le drame ne sera jamais loin.