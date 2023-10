La longue histoire de négociations sur les otages en Israël – et la manière dont elles ont été traitées dans le passé | Nouvelles du monde

L’attaque du Hamas contre Israël a donné lieu à la plus grande crise d’otages des 75 ans d’histoire du pays.

Environ 200 personnes ont été capturées et emmenées à Gaza, selon l’armée israélienne.

Au cours du conflit israélo-arabe, des groupes armés palestiniens ont capturé des dizaines d’Israéliens.

La grande majorité étaient des soldats des Forces de défense israéliennes (FDI), qui ont été utilisés par divers groupes palestiniens pour obtenir la libération de milliers de prisonniers palestiniens.

Cette fois, les responsables du Hamas ont exigé la libération de 6 000 personnes des prisons israéliennes en échange des hommes, femmes et enfants capturés depuis le 7 octobre.

Alors que ses alliés occidentaux ont pour politique stricte de ne jamais négocier avec les preneurs d’otages, Israël adopte un point de vue différent.

Ici, Sky News se penche sur l’histoire complexe d’Israël en matière de négociations sur les otages et sur la manière dont il a géré des incidents similaires dans le passé.

Neuf des otages enlevés en Israël depuis le 7 octobre





Un « contrat non écrit » entre Israël et son peuple

La prise d’otages est depuis longtemps une caractéristique du Conflit israélo-palestinien.

Les groupes armés palestiniens ont utilisé l’engagement d’Israël envers son peuple comme mesure de négociation pour atteindre leurs objectifs depuis que des personnes ont été déplacées et que de nombreuses personnes ont été tuées lors de la « Nakba » de 1948.

Le Dr Melanie Garson, professeur agrégé de résolution des conflits internationaux et de sécurité à l’University College de Londres, déclare : « Ils connaissent la valeur qu’Israël a toujours accordée à chaque vie et la promesse explicite entre le gouvernement et le peuple de ne jamais laisser personne derrière l’ennemi. lignes.

« Cela vient du fait qu’il s’agit d’un très petit État qui se bat pour son existence et de l’Holocauste où tant de personnes sont restées inconnues. »

Le « contrat non écrit » de l’État avec son peuple trouve également son origine dans la loi juive.

La Amidah, une prière récitée trois fois par jour par les juifs pratiquants, fait référence à Dieu « libérant les captifs ». Les écritures juives donnent également la priorité à la libération des prisonniers plutôt qu’à l’alimentation des pauvres.

Et le retour des otages en toute sécurité, même ceux qui ne sont pas vivants, signifie que les rituels funéraires appropriés dans le judaïsme peuvent être respectés.

Massacre de Munich

L’un des incidents les plus célèbres impliquant des otages israéliens s’est produit lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972.

Elle a été menée par huit membres de l’organisation Septembre Noir, un groupe militant palestinien formé en 1970 et qui tire son nom de la guerre entre la Jordanie et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Ils ont pénétré par effraction dans le village olympique et, vers 4 heures du matin, le 5 septembre, ils ont atteint l’endroit où résidait l’équipe israélienne.

Preneur d’otages masqué de Septembre noir à l’intérieur du village olympique de Munich en 1972. Photo : AP





Alors qu’ils dégainaient leurs armes, le juge de lutte allemand Yossef Gutfreund a tenté d’intervenir et a été abattu.

Deux Israéliens ont été tués et neuf autres, dont des athlètes et des entraîneurs, ont été pris en otage.

Les demandes des preneurs d’otages étaient la libération de 234 prisonniers palestiniens, ainsi que de membres du groupe terroriste allemand Faction Armée rouge (RAF), et d’un avion pour emmener les otages vers un pays arabe.

Les autorités allemandes et israéliennes ont mis à disposition des véhicules pour les emmener vers une base aérienne de l’OTAN où ils pourront ensuite voyager en hélicoptère.

Mais lors d’une tentative de sauvetage ratée, les neuf otages et cinq des assaillants ont été tués.

Israël a lancé une offensive militaire, qu’ils ont baptisée « Colère de Dieu », en réponse quatre jours plus tard. Les bases de l’OLP en Syrie et au Liban ont été bombardées et 200 personnes ont été tuées.

Entebbé

Quatre ans plus tard, le 27 juin 1976, un vol d’Air France reliant Tel Aviv à Paris est détourné par trois hommes et une femme membres du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et de groupes militants de la RAF.

L’avion a fait le plein à Benghazi, en Libye, avant de débarquer à Entebbe, en Ouganda, à 4 heures du matin le lendemain.

Les 258 personnes à bord ont été emmenées vers un terminal aéroportuaire désaffecté sous la surveillance de soldats ougandais.

Dans un premier temps, 47 personnes âgées, femmes et enfants ont été libérés, suivis par une centaine de non-Israéliens.

Il restait environ 100 Israéliens, que les preneurs d’otages ont déclaré qu’ils allaient libérer en échange de 53 prisonniers.

Les Israéliens ont refusé de négocier et, avec l’aide des services de renseignements du Mossad et des autorités kenyanes, ils ont organisé une opération de sauvetage.

Baptisée Opération Thunderbolt, elle était dirigée par Benjamin Netanyahoule frère de Yonatan.

Une famille israélienne a retrouvé l’otage d’Entebbe à l’aéroport Ben Gourion en juillet 1976





Une mère a retrouvé sa fille après la crise des otages à Entebbe. Photo : AP





Le raid a été un succès : presque tous les otages ont été sauvés et les sept personnes qui les détenaient ont été tuées.

La seule victime israélienne était Yonatan Netanyahu.

Guilad Shalit

L’otage israélien le plus récent remonte à 2006, lorsque Gilad Shalit, 19 ans, un soldat de Tsahal, a été capturé lors d’une attaque contre le poste où il était stationné, près des frontières égyptienne et gazaouie.

Gilad Shalit, 19 ans, avant sa capture





Après que deux opérateurs de chars aient été tués et un troisième blessé, M. Shalit a été emmené à Gaza via des tunnels souterrains creusés par le Hamas.

Il a été détenu par des membres du Hamas, des Comités de résistance populaire et de l’Armée de l’Islam pendant cinq ans.

La campagne de sa famille pour son retour s’est répandue dans le monde entier, son père faisant pression auprès des autorités israéliennes : « Le gouvernement a envoyé Gilad se battre. Il doit le ramener. »

Une manifestation exigeant le retour sain et sauf de Gilad Shalit





M. Shalit a été libéré le 18 octobre 2011.

C’était la première fois qu’un soldat de Tsahal revenait vivant depuis 1985.

Militants du Hamas avec une photo de Gilad Shalit à Jabalya, Gaza en 2007





L’échange de prisonniers a également été le plus important de l’histoire : près de 1 000 prisonniers palestiniens ont été libérés au cours des deux mois suivants.

Durant sa captivité, de violents bombardements ont eu lieu en Israël et à Gaza.

Gilad Shalit et son père Noam réunis après sa libération en 2011





Il n’y a « aucun précédent » pour prédire ce résultat

Dans le passé, lorsqu’il y avait suffisamment de renseignements pour montrer où se trouvaient exactement les otages, les Israéliens ont lancé des opérations de sauvetage.

Mais ces opérations présentent un risque très élevé et, compte tenu de la forte densité de population de Gaza et du réseau de tunnels souterrains, il pourrait s’avérer impossible de localiser les personnes actuellement retenues en otages.

Reste la négociation.

Nimrod Goren, chercheur principal pour les affaires israéliennes à l’Institut du Moyen-Orient, a déclaré à Sky News que les ressortissants étrangers, les femmes, les enfants et les personnes âgées pourraient être relâchés comme ils l’étaient à Entebbe.

« La présence de nombreuses autres nationalités parmi les otages pourrait être utile », dit-il. « Cela accroît l’intérêt d’autres pays – les Etats-Unis, l’Allemagne et la France proposent déjà leur aide ».

Il ajoute que le contrôle exercé par Israël sur les couloirs humanitaires vers Gaza pourrait également être utilisé comme monnaie d’échange.

Mais le professeur David Tal, professeur d’études israéliennes modernes à l’Université du Sussex, affirme que la situation actuelle est tellement « au-delà » des paramètres habituels du conflit israélo-arabe qu’il n’y a aucun moyen de prédire comment Israël ou les preneurs d’otages agiront. .

« La nature de cette attaque est si atroce, si brutale, qu’elle signifie que le passé n’est pas un précédent qui peut nous dire comment cela va se passer », dit-il.

Un panneau montre la victime de l’otage Tal Shoham





Une mère d’une victime d’otage avec une photo de sa fille





Si les Israéliens négocient la libération des prisonniers, ce sera par l’intermédiaire d’un médiateur tiers, éventuellement le Qatar, l’Égypte ou la Turquie, car il n’existe aucune ligne de communication directe avec le Hamas, ajoute-t-il.

Mais avec le gouvernement de M. Netanyahu promettant l’éradication totale du Hamas, il ne restait plus personne avec qui négocier.

Le professeur Tal est également sceptique quant à l’acceptation par le Hamas d’une libération en échange d’une aide humanitaire pour Gaza.

« Le Hamas utilise son propre peuple comme monnaie d’échange », dit-il.

« Ils veulent voir une catastrophe humaine dans la bande de Gaza. Ils voudront empêcher l’ouverture des couloirs humanitaires afin de pouvoir continuer à agir contre Israël. Je ne pense donc pas qu’on puisse parler de règles ou de bon sens dans ce cas. »