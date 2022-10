La longue fermeture pandémique est enfin terminée pour le parc de la Colombie-Britannique à cheval sur la frontière de Washington – Kelowna Capital News

L’une des dernières fermetures COVID-19 en Colombie-Britannique a finalement été levée.

Le parc provincial Peace Arch, le parc de neuf hectares qui chevauche la frontière entre la Colombie-Britannique et l’État de Washington au sud de Vancouver, a rouvert lundi après avoir été fermé il y a plus de deux ans au milieu des fermetures de frontières liées à la pandémie.

Un communiqué publié par BC Parks indique qu’il a travaillé avec la Première Nation locale, l’Agence des services frontaliers du Canada, la GRC et d’autres agences “pour s’assurer que la réouverture du parc se déroule de manière sûre et respectueuse”.

Le ministère de l’Environnement, qui est responsable de BC Parks, avait déclaré que la réouverture du côté canadien du parc Peace Arch était une priorité, mais que la «nature ouverte» du parc rendait difficile de s’assurer que les visiteurs respectaient les réglementations frontalières.

Le parc est unique en Amérique du Nord car c’est le seul où les gens du Canada et des États-Unis peuvent se rencontrer sans traverser de frontière.

Les responsables américains ont gardé le côté Washington du parc ouvert tout au long de la pandémie, et il est devenu un lieu de rassemblement extrêmement populaire pour les familles et les proches séparés par la fermeture de la frontière, suscitant des inquiétudes en Colombie-Britannique concernant les grands rassemblements de personnes non vaccinées.

