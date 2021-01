WILMINGTON, Del. (AP) – Joseph Robinette Biden Jr. a traversé un demi-siècle dans la politique américaine en se positionnant sans relâche au cœur du Parti démocrate.

Partout où ce centre de pouvoir a changé, il y a eu Biden, que ce soit en tant que jeune sénateur qui s’est opposé à la décision de justice dans les affaires d’intégration scolaire ou que le futur 46e président présente un programme à la hauteur du New Deal de Franklin D. La grande société de Johnson.

Le fil conducteur de cette évolution est que Biden se présente toujours comme un institutionnaliste – un libéral généraliste mais aussi un pragmatiste qui insiste toujours sur le fait que bien gouverner dépend du compromis et du consensus.

L’identité politique centrale de Biden fait maintenant face au procès ultime.

Mercredi, le président élu de 78 ans héritera de la gérance d’une nation déchirée par une pandémie, des fissures culturelles sismiques et une base d’un parti d’opposition qui le considère comme illégitime, au point même que les partisans du président Donald Trump attaquent violemment le Capitole américain le Le 6 janvier alors que le Congrès se réunissait pour certifier la victoire de Biden.

La réponse de Biden suit deux voies: défendre le tissu de la société et des institutions du gouvernement sur lequel le mandat de Trump a souligné et appeler à une action législative radicale. Son programme comprend une réponse initiale à la pandémie de 1,9 billion de dollars, ainsi que des propositions de révision des soins de santé, de la fiscalité, des infrastructures, de l’éducation, de la justice pénale, du réseau énergétique et de la politique climatique.

«Un message d’unité. Un message pour faire avancer les choses », a expliqué dimanche Ron Klain, son nouveau chef de cabinet à la Maison Blanche, sur« l’état de l’Union »de CNN.

La première approche, enracinée dans la promesse électorale de Biden de «restaurer l’âme de la nation», a récolté un record de 81 millions de voix lors des élections. Dans son discours de victoire du 7 novembre, Biden a qualifié cette coalition de «la plus large et la plus diversifiée de l’histoire» et l’a présentée comme une preuve que les Américains sont prêts à «baisser la température» et à «guérir».

La deuxième approche politique de Biden, cependant, doit encore faire face à une époque hyperpartisan et à un Congrès étroitement divisé.

Le résultat déterminera la portée de la présidence de Biden et testera davantage la capacité de l’homme politique à évoluer et à faire face aux événements.

«Nous ne pouvons pas prétendre vouloir guérir la nation si ce que les gens veulent dire, c’est simplement avoir le bon ton et pouvoir se féliciter», a déclaré le révérend William Barber, un défenseur de premier plan de la justice sociale qui a personnellement poussé Biden à donner la priorité aux marginalisés et aux pauvres de toutes les races.

«La véritable guérison de la nation», a déclaré Barber, «doit être confrontée à la maladie dans le corps de la nation causée par la politique, par le racisme, par la politique.

Des activistes tels que Barber ne représentent qu’un des nombreux flancs entourant Biden.

Les républicains sont clairs qu’ils ne ratifieront pas passivement les réponses de Biden à la pandémie ou aux problèmes profondément enracinés qui l’ont précédée: le racisme institutionnel, l’élargissement des écarts de richesse, la crise climatique. Le Parti démocrate ne marche pas non plus au même rythme, en tant que progressistes, libéraux et modérés, plus que des détails.

«Je ne m’attendrais pas à de grands changements radicaux», a déclaré Michael Steel, une fois un assistant principal de l’ancien président de la Chambre, John Boehner, R-Ohio.

Les démocrates contrôleront un Sénat 50-50 avec le vote décisif de la vice-présidente élue Kamala Harris en tant que président. Mais le seuil d’obstruction de 60 voix de la chambre pour la législation majeure demeure. L’amie de longue date de Biden, la représentante californienne Nancy Pelosi, est la présidente de la Chambre, mais préside une majorité démocrate réduite et une faible marge d’erreur.

Harris a encadré les enjeux dimanche, disant à «CBS Sunday Morning» que l’insurrection du Capitole le 6 janvier «était une révélation de la vulnérabilité de notre démocratie».

John Anzalone, le sondeur de campagne de Biden, a noté dans une récente interview que Biden avait gagné avec un message couvrant l’idéologie. Certains électeurs «peuvent ne pas croire en sa politique. Mais ils croient en lui », a déclaré Anzalone. «Ils croient en sa compassion et ils croient, très franchement, en ses compétences en leadership.»

Anzalone a vaguement comparé l’appel de Biden à celui de Ronald Reagan. Reagan était un héros du mouvement conservateur, mais il a obtenu le soutien d’un large éventail de «démocrates Reagan» pour remporter la présidence en 1980 dans un contexte d’instabilité économique et internationale. Par extension, Reagan pouvait compter sur le soutien ou du moins la bonne foi de nombreux démocrates de Capitol Hill, notamment le président de l’époque, Tip O’Neill, D-Mass.

« L’analogie échoue en quelque sorte lorsque vous demandez qui sont les Tip O’Neills pour les républicains à ce stade? » Reconnut Anzalone. Mais, a-t-il dit, Biden « n’est pas opposé aux grands combats. »

Biden projette la confiance indépendamment, en partie, disent ses proches, en raison de son long mandat à Washington soutenu maintenant par le mégaphone présidentiel.

«Une partie du travail du président consiste à défendre la cause du peuple américain et à le persuader de la bonne voie à suivre», a déclaré Stef Feldman, directeur politique de la campagne de Biden.

À travers cette lentille, il devient moins surprenant de voir le politicien qui a rejoint les républicains au milieu des années 1990 pour réclamer un budget équilibré déclare maintenant que les dépenses d’urgence mesurées par mille milliards sont «plus urgentes que jamais», voire «y compris les dépenses déficitaires».

C’était un cours similaire pour Biden alors qu’il vieillissait d’un jeune sénateur dans une chambre encore remplie de ségrégationnistes de la vieille garde pour devenir le lieutenant de confiance du premier président noir du pays. Le président du pouvoir judiciaire du Sénat qui, en 1991, a dirigé un panel exclusivement masculin lors des audiences de confirmation de la Cour suprême concernant des allégations de harcèlement sexuel, a transformé l’expérience largement répandue en invitations pour que le comité siège ses premières femmes démocrates.

Le politicien catholique qui pendant des décennies a reconnu sa lutte pour la politique de l’avortement a bafoué les enseignements de l’Église en tant que vice-président en annonçant son soutien au mariage homosexuel devant la plupart des autres démocrates élus, y compris Obama, apparemment plus socialement progressiste. Et pendant la campagne 2020, alors même que Biden commençait à gauche d’Obama et de la candidate de 2016 Hillary Clinton, il est allé plus loin vers la gauche sur les soins de santé, l’aide aux frais de scolarité et la politique climatique.

Alors que les aides de Biden soutiennent que ses changements n’impliquent pas de changements de principe ou de valeurs fondamentales, certains autres observateurs disent que le point est sans objet. La question, a déclaré Maurice Mitchell, qui dirige le Parti progressiste des familles travaillantes, est simplement de savoir si Biden continuera à évoluer et à tirer parti de son capital politique à la fois pour la stabilité post-Trump et pour de grandes victoires politiques.

«Nous ne pouvons pas contrôler les convictions des gens, mais nous pouvons changer la politique du possible», a déclaré Mitchell, notant que Johnson a signé des lois fondamentales sur les droits civiques moins d’une décennie après avoir annulé des mesures en tant que leader de la majorité au Sénat.

Barber, le ministre, a souligné d’autres personnages historiques que Biden a parfois mentionnés lors de sa campagne: Roosevelt et Abraham Lincoln. Les deux, a noté Barber, étaient des politiciens avisés, voire impitoyables, qui n’ont atteint leurs plus grandes réalisations qu’après avoir remporté la plus haute fonction du pays – et ils l’ont fait contre une opposition vicieuse et pendant des périodes de menaces nationales existentielles.

«Il y a un bon bilan dans notre histoire qu’il y a des moments dans ce pays qui peuvent et ont fait de grands pas en avant», a déclaré Barber. «Et plusieurs fois, c’était juste après une grande douleur. Le mouvement et le moment peuvent amener les dirigeants – présidents, sénateurs, membres du Congrès – à être beaucoup plus grands qu’ils ne l’avaient même prévu ou imaginé.