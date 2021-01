La longue et solitaire nuit de Donald Trump après les émeutes du Capitole

Le cabinet de Trump réfléchit à des moyens de le destituer après des émeutes

Alors que les États-Unis reprennent leur souffle après ce que Barack Obama a qualifié de «grand déshonneur et honte», la question est: et maintenant pour le président Donald Trump? Ses opposants sont divisés sur la question de savoir s’il doit être destitué ou si le 25e amendement doit être invoqué pour le démettre de ses fonctions, à la suite de son incitation à des émeutiers qui ont pris d’assaut le Congrès, se terminant par la mort de quatre personnes. Signe de la façon dont la marée s’est retournée contre le président, les membres de son propre cabinet envisageraient de le démettre de force de ses fonctions. Cela intervient après qu’une vague de hauts responsables a quitté la Maison Blanche mercredi, tournant le dos au président quelques heures après la prise d’assaut du Capitole américain. Josie Ensor a l’histoire intérieure de la longue et solitaire nuit de M. Trump alors qu’il était de plus en plus isolé politiquement. Regardez les membres de la Chambre des représentants se mettre à l’abri pendant l’émeute Rozina Sabur révèle ce que cela faisait d’être un journaliste sur les lieux alors que le président désignait les médias à la foule. Voici ce que le 25e amendement implique.

Dans des moments comme celui-ci, M. Trump utilise généralement les médias sociaux. Pourtant, l’un de ses points de vente préférés à ses partisans a été fermé, après que le directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, ait annoncé qu’il serait bloqué indéfiniment. Dans un communiqué publié sur Twitter, le président s’est engagé pour la première fois à une transition pacifique du pouvoir, bien qu’il ait à nouveau refusé d’accepter le résultat des élections américaines. Reporter en chef Robert Mendick reconstruit le jour qui a secoué le monde et menacé de déchirer la démocratie américaine, avec l’attaque de la foule racontée en 25 images. La femme abattue par la police alors qu’elle prenait d’assaut le bâtiment du Capitole américain a été nommée Ashli ​​Babbitt, un partisan de Trump de San Diego, en Californie, qui avait servi dans l’armée de l’air des États-Unis.

Trump n’était « pas apte à être président », déclare l’ex-ambassadeur

Les dirigeants du monde entier ont condamné la prise d’assaut du Capitole américain par les partisans de M. Trump, se déclarant choqués par le chaos qui se déroulait dans un pays sur lequel ils comptaient autrefois pour le leadership mondial. L’ancien ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis a été sans équivoque dans son évaluation, affirmant que M. Trump n’était « pas apte à être président ». Kim Darroch, qui a démissionné en 2019 après que le secrétaire aux Affaires étrangères de l’époque, Boris Johnson, ne l’ait pas soutenu lors d’une dispute au sujet de fuites d’e-mails critiquant M. Trump, a également affirmé que les ministres britanniques s’étaient « un peu trop rapprochés » du leader controversé. Voir les premières pages des journaux du monde entier après les événements historiques et choquants.

Le « chaman QAnon » au cœur des émeutes du Capitole

De tous les émeutiers qui ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain, un homme s’est démarqué. Posant pour des photos dans une coiffe en fourrure avec des cornes apposées sur le côté, Jake Angeli se tenait torse nu, fortement tatoué, criant à travers un mégaphone. Lisez le profil du partisan inconditionnel de Trump qui est le chaman non officiel du groupe de théorie du complot QAnon. Un autre émeutier du Capitole photographié les pieds dans les bureaux de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a été identifié comme étant Richard Barnett. Lisez ce qu’il a dit aux journalistes, tout en Laurence Dodds analyse comment les mouvements extrémistes nés sur les réseaux sociaux ont saisi le cœur du gouvernement américain.

L’armée intervient | Des centaines d’équipes de six hommes, composées de militaires qualifiés sur le plan médical, doivent être mises en attente pour aider au déploiement national du vaccin, a annoncé le gouvernement. Lors d’une conférence de presse à Downing Street, Boris Johnson a déclaré que près de 1,5 million de personnes au Royaume-Uni avaient été vaccinées. Cela survient alors que Matt Hancock a été laissé le visage rouge après avoir visité le cabinet d’un médecin pour promouvoir le déploiement national du vaccin d’Oxford pour arriver à découvrir que les médecins n’avaient pas été livrés.

La Thaïlande se bat contre une poussée inattendue de Covid-19 cet hiver, qui a été attisée par les réseaux de combat de coqs et les casinos illégaux. Les responsables de la santé ont averti que le virus se propage silencieusement dans les casinos illégaux, car les patients infectés hésitent à divulguer des détails vitaux qui pourraient aider les équipes de recherche des contacts à contenir l’épidémie.

