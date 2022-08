La longue emprise de COVID se resserrera probablement à mesure que les infections se poursuivront

10 août 2022 – COVID-19 est loin d’être terminé aux États-Unis, avec plus de 111 000 nouveaux cas enregistrés par jour au cours de la deuxième semaine d’août, selon l’Université Johns Hopkins, et 625 décès signalés chaque jour. Et à mesure que ce bilan augmente, les experts s’inquiètent d’une deuxième vague de maladies dues au long COVID, une condition qui a déjà affecté entre 7,7 millions et 23 millions les Américains selon les estimations du gouvernement américain.

“Il est évident que le long COVID est réel, qu’il affecte déjà un nombre important de personnes et que ce nombre peut continuer à augmenter à mesure que de nouvelles infections se produisent”, a déclaré le département américain de la Santé et des Services sociaux dans un communiqué. plan d’actions de recherche sorti le 4 août.

«Nous nous dirigeons vers un gros problème sur nos mains», déclare Ziyad Al-Aly, MD, chef de la recherche et du développement à l’hôpital des anciens combattants de Saint-Louis. « C’est comme si nous tombions dans un avion, dévalant vers le sol. Peu importe à quelle vitesse nous tombons ; ce qui compte, c’est que nous tombons tous, et que nous tombons vite. C’est un vrai problème. Nous devions attirer l’attention sur cela, hier », dit-il.