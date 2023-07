La longue chaleur frémissante de Phoenix est sur le point de battre des records de températures élevées incessantes

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Une série incessante de températures atteignant 110 degrés Fahrenheit (43,3 ° C) ou plus à Phoenix est sur le point de battre un record pour les grandes villes américaines, montrant que la chaleur estivale continue de la Terre est aussi persistante que chaude. La période de chaleur dangereuse a égalé le record lundi et devrait atteindre 19 jours mardi.

La nuit a offert peu de soulagement face aux températures brutales. Le minimum de 95 F (35 C) de Phoenix lundi était son plus bas jamais enregistré pendant la nuit, battant le précédent record de 93 F (33,8 C) établi en 2009. C’était le huitième jour consécutif où les températures ne tombaient pas en dessous de 90 F (32,2 C) , un autre record.

C’est « assez misérable quand vous n’avez pas de récupération du jour au lendemain », a déclaré le météorologue du National Weather Service Matt Salerno.

La durée de la vague de chaleur de Phoenix est remarquable même pendant un été au cours duquel une grande partie du sud des États-Unis et du monde dans son ensemble a cuisiné à des températures record, ce que les scientifiques disent être alimenté par le changement climatique.

Ce qui se passe dans la ville au cœur d’une région connue sous le nom de Vallée du Soleil est bien pire qu’une courte pointe du thermomètre, ont déclaré des experts, et cela pose un danger pour la santé de beaucoup.

« L’exposition à long terme à la chaleur est plus difficile à supporter que les journées chaudes, surtout si elle ne se refroidit pas suffisamment la nuit pour bien dormir », a déclaré Katharine Jacobs, directrice du Center for Climate Adaptation Science and Solutions à l’Université de Arizona.

« Ce sera probablement l’une des périodes les plus remarquables de notre dossier de santé en termes de décès et de maladie », a déclaré David Hondula, directeur de la chaleur de la ville de Phoenix. « Notre objectif est que ce ne soit pas le cas. »

La dernière fois que Phoenix n’a pas atteint 110 F (43,3 C), c’était le 29 juin, lorsqu’il a atteint 108 (42,2 C). Le record de 18 jours au-dessus de 110 qui était à égalité lundi a été établi pour la première fois en 1974, et il semblait destiné à être brisé avec des températures prévues au-dessus jusqu’à la fin de la semaine.

« C’est très persistant », a déclaré le météorologue du National Weather Service Isaac Smith. « Nous allons juste voir cette séquence se poursuivre, semble-t-il. »

Aucune autre grande ville américaine n’a connu une séquence de jours à 110 degrés ou de nuits à 90 degrés de plus que Phoenix, a déclaré l’historien météorologique Christopher Burt de la Weather Company.

Les scientifiques des données climatiques de la NOAA, Russ Vose et Ken Kunkel, n’ont trouvé aucune grande ville avec cette chaleur, mais des endroits plus petits tels que Death Valley et Needles en Californie et Casa Grande en Arizona ont connu des séquences plus longues. Death Valley a connu une séquence de 84 jours de températures de 110 degrés et une séquence de 47 jours de températures nocturnes ne descendant pas en dessous de 90, a déclaré Vose.

La vague de chaleur de Phoenix a des causes à la fois à long et à court terme, a déclaré Randy Cerveny de l’Arizona State University, qui coordonne la vérification des enregistrements météorologiques pour l’Organisation météorologique mondiale.

« Le long terme est la poursuite de l’augmentation des températures au cours des dernières décennies en raison de l’influence humaine sur le climat, tandis que la cause à court terme est la persistance au cours des dernières semaines d’une crête de haute pression très forte sur l’ouest des États-Unis. , » il a dit.

Cette haute pression, également connue sous le nom de dôme de chaleur, a fait le tour du sud-ouest pendant des semaines, et quand elle a bougé, elle s’est déplacée pour être encore plus centrée sur Phoenix que jamais, a déclaré Smith.

Tout le sud des États-Unis a été sous un dôme de chaleur avec des records de température brisés de la Californie à la Floride et le globe lui-même est le plus chaud jamais enregistré pendant une grande partie de l’été.

La haute pression dans le sud-ouest empêche également les pluies rafraîchissantes et les nuages ​​d’apporter un soulagement, a déclaré Smith. Normalement, la saison de la mousson du sud-ouest commence vers la mi-juin avec de la pluie et des nuages. Mais Phoenix n’a pas eu de pluie mesurable depuis la mi-mars.

« Bien qu’il fasse toujours chaud en été à Phoenix, cette vague de chaleur est intense et implacable », a déclaré Jacobs. « Malheureusement, c’est un signe avant-coureur des choses à venir étant donné que les impacts projetés les plus fiables du changement climatique sont ceux qui sont directement liés à l’augmentation des températures mondiales. ”

Depuis 1983, la température estivale quotidienne moyenne de Phoenix a augmenté de 3,6 degrés (2 degrés Celsius), sa température maximale quotidienne a augmenté de 3,2 degrés (1,8 degrés Celsius) et sa température minimale nocturne a augmenté de 4,4 degrés (2,4 degrés Celsius), selon la NOAA. .

« Le changement climatique ainsi que le chauffage urbain exacerbent certainement les températures plus chaudes et les rendent plus fréquentes », a déclaré Smith.

Et c’est dangereux pour de nombreux groupes.

« Les vagues de chaleur sont mortelles, en particulier pour les sans-abri, pour les personnes qui travaillent à l’extérieur ou pour celles qui ont une climatisation inadéquate », a déclaré Jacobs. « Il est particulièrement difficile pour les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents de rester hydratées. »

Une telle chaleur peut frapper particulièrement le pays indien. Jacobs a déclaré qu’environ 30% de la population des réserves Hopi et Navajo manquaient d’eau courante et de climatisation et ne se trouvaient pas à proximité de centres de refroidissement. C’est particulièrement injuste car « les membres des tribus ont très peu contribué aux concentrations de gaz à effet de serre », a-t-elle déclaré.

Un autre aspect des vagues de chaleur qui affecte de manière disproportionnée certaines communautés est l’effet d’îlot de chaleur urbain, où les villes se réchauffent à cause des bâtiments et du manque d’arbres et d’espaces verts, a déclaré le Dr Jonathan Patz, professeur de santé et d’environnement à l’Université du Wisconsin. Madison.

Une étude publiée il y a deux ans dans la revue Nature Communications a révélé que les personnes de couleur sont confrontées à des températures plus extrêmes que les Blancs non hispaniques, et que les pauvres doivent faire face à des températures plus élevées que les riches.

Les quartiers majoritairement hispaniques de Phoenix ont tendance à avoir moins de canopée que les autres parties de la ville.

Et l’un des quartiers les plus chauds de la ville est Edison-Eastlake, un quartier historiquement noir à l’est du centre-ville qui est devenu majoritairement latino, où au cours des dernières années les températures ont atteint jusqu’à 10 degrés de plus que les autres parties de la ville.

Des chercheurs de l’Arizona State University mènent une étude sur la chaleur du quartier, qui abrite la plus grande collection de logements sociaux en Arizona, pour évaluer si les températures diminuent au fur et à mesure qu’il subit un réaménagement visant à mieux protéger les résidents de la chaleur extrême. Aucune conclusion à ce jour n’a été rendue publique.

Hondula, l’agent de chaleur de Phoenix, a participé à cette étude il y a plusieurs années en tant que chercheur à l’université.

« Il est très clair que la chaleur a des impacts disproportionnés sur certaines communautés », a-t-il déclaré. « C’est là que nous pouvons et devons travailler. »

___

___

___

