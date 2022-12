La longue carrière de Céline Dion : ce qu’il faut savoir sur la chanteuse canadienne

Céline Dion a reporté sa tournée “Courage” après avoir été diagnostiquée avec le syndrome de la personne raide, un trouble neurologique incurable.

Dans un message vidéo émouvant publié en français et en anglais jeudi sur Instagram, Dion a déclaré que le syndrome de la personne raide provoquait des spasmes qui affectaient sa capacité à marcher et à chanter.

“Malheureusement, les spasmes affectent tous les aspects de ma vie quotidienne, causant parfois des difficultés lorsque je marche et ne me permettant pas d’utiliser mes cordes vocales pour chanter comme j’en ai l’habitude”, a-t-elle déclaré.

Le syndrome de la personne raide provoque des muscles rigides et des spasmes musculaires douloureux, qui peuvent être déclenchés par des bruits forts ou un toucher léger. La cause n’est pas connue, mais on pense qu’il s’agit d’une maladie auto-immune. Les cas graves peuvent entraîner des difficultés à marcher et une posture courbée.

Voici un aperçu de la carrière, de la vie personnelle et des problèmes de santé de Dion :

Premières années

Céline Dion vient du Québec, Canada. Elle a commencé à chanter très jeune avec ses 13 frères et sœurs dans un petit club appartenant à ses parents.

Un enregistrement du chant de Dion a été envoyé à René Angélil alors qu’elle n’avait que 12 ans. Le directeur musical a contracté une hypothèque sur sa maison pour aider à financer le premier album de la star de la musique.

La première musique de Dion a été faite en français et son premier album, “La Voix du Bon Dieu”, a atteint le sommet des palmarès locaux au Canada.

La percée professionnelle de Céline Dion

Dion a ensuite fait une percée dans sa carrière en Amérique lorsqu’elle a enregistré la chanson titre de “La Belle et la Bête” de Disney en 1991. Elle a chanté avec Peabo Bryson pour la chanson à succès.

Dion a remporté un Academy Award pour la meilleure chanson et un Grammy Award pour la meilleure performance pop d’un duo ou d’un groupe avec voix.

Elle a sorti son album éponyme, “Céline Dion”, en 1992 avec “La Belle et la Bête” comme premier single.

Tout au long de sa carrière, Dion a sorti 27 albums studio et sept albums live – certains en français et d’autres en anglais. Elle a remporté cinq Grammy Awards au total et deux Oscars.

Elle est surtout connue pour ses ballades d’amour, notamment les tubes “I’m Alive”, “Because You Loved Me” et “A New Day Has Come”.

Dion a enregistré “My Heart Will Go On”, la chanson titre de “Titanic”, en 1997. La chanson est restée au sommet du Billboard 200 pendant 16 semaines après la première du film.

Son mariage avec René Angélil

Céline Dion a rencontré pour la première fois feu René Angélil alors qu’elle n’avait que 12 ans. Le directeur musical avait 38 ans à l’époque. Le frère de Dion avait envoyé à Angélil un enregistrement du musicien.

Dion et Angélil ont eu leur premier rendez-vous officiel en 1987 lorsque la chanteuse avait 19 ans, bien qu’elle ait révélé plus tard qu’ils s’étaient vus de manière romantique pendant environ un an auparavant. Le couple a gardé les choses privées pendant les cinq années suivantes.

Dion et Angélil se sont fiancés en 1991. Après avoir rendu public leur relation et leurs fiançailles, les deux se sont mariés en 1994. La cérémonie a été diffusée en direct à la télévision au Canada.

Lorsqu’Angélil a reçu un diagnostic de cancer pour la première fois en 1998, Dion a fait une pause dans sa carrière. Lorsqu’il a été déclaré guéri en 2000, le couple a renouvelé ses vœux de mariage.

Devenir maman

Dion et Angélil ont accueilli leur premier enfant ensemble en 2001. René-Charles est né après que le musicien ait subi plusieurs séries de traitements de fertilité.

Dion a parlé de son expérience d’allaitement du bébé dans une interview avec le magazine People.

“C’est un enfant miracle”, raconte Dion en 2007. “J’ai allaité René-Charles pendant un an, et je ne l’oublierai jamais. Ses yeux, sa peau, son odeur, son sommeil, la douceur, l’amour, il n’y a rien J’aime ça.”

La résidence de Céline Dion à Vegas

Après la naissance de son premier enfant, Dion a lancé sa résidence à Las Vegas. Elle a commencé à jouer “A New Day…” au Colosseum du Caesars Palace en 2003.

Le spectacle a duré jusqu’en 2007.

La première résidence de Dion à Vegas reste la résidence la plus rentable de tous les temps.

Accueillir des jumeaux

Dion et Angélil ont accueilli des jumeaux, Nelson et Eddy, en 2010 après que le chanteur ait subi plusieurs cycles de fécondation in vitro (FIV).

L’interprète de “To Love You More” est restée patiente pendant les traitements.

“Vous savez comment ça marche. Nous sommes formidables”, avait-elle déclaré au magazine People à l’époque. “Nous espérons le meilleur, nous espérons tomber enceinte. Si ça arrive, ça arrive.”

Avant la naissance de leurs jumeaux, Angélil a déclaré au point de vente: “Nous sommes ravis. Céline espère juste une grossesse en bonne santé. Elle espérait un bébé, et la nouvelle que nous en avons deux est une double bénédiction.”

La deuxième résidence de Céline Dion à Vegas

En 2011, Dion est retournée à Las Vegas pour sa deuxième résidence. “Celine” a également eu lieu au Colosseum du Caesars Palace.

Dion a fait une pause dans la musique pour s’occuper de son mari après avoir reçu un nouveau diagnostic de cancer en 2013. Elle a reporté les spectacles de Vegas pendant environ un an avant de revenir sous les projecteurs.

Pour son dernier spectacle à Vegas, Dion a écrit une lettre remerciant la salle pour le partenariat et les fans pour leur présence.

“Il y a plus de seize ans, mon cher René bien-aimé et moi avons partagé un rêve et une vision pour créer un spectacle spectaculaire que nous pourrions mettre en scène dans une destination, nuit après nuit, avec l’espoir que des gens du monde entier voyageraient pour voir, ” disait la lettre. « Vous ne nous avez pas déçus. Vous avez voyagé partout, comme vous l’avez fait ce soir, pour chanter avec nous, danser avec nous, rire avec nous et même pleurer avec nous (des larmes de joie, nous l’espérons !) »

La mort de son mari

Le mari de Dion, René Angélil, est décédé en 2016. L’ancien manager du musicien est décédé après une “longue et courageuse bataille” contre le cancer.

“M. Angélil, 73 ans, est décédé d’un cancer de la gorge chez lui à Henderson alors qu’il était sous les soins d’un médecin”, a déclaré le bureau du coroner/médecin légiste du comté de Clark dans un communiqué à l’époque, via le magazine People.

Au fil des années depuis sa mort, Dion a réfléchi à sa perte dans des entrevues. L’interprète de “All by Myself” a admis qu’elle se sentait “très, très forte” car Angélil “fait toujours partie” de sa vie avec ses enfants.

“Perdre mon mari, que mes enfants perdent leur père, c’était quelque chose”, a-t-elle déclaré lors d’une apparition dans l’émission TODAY en 2021. “J’ai l’impression que René m’a tant donné au fil des ans et encore aujourd’hui. Je vois mes enfants. Je les regarde – nous vivons avec lui. Nous vivons toujours avec lui. Il fait partie de nos vies tous les jours, donc je dois dire que je me sens très, très fort.”

Le retour de Céline Dion à la musique et ses problèmes de santé

Dion n’a pris qu’un mois de congé après la mort d’Angélil avant de revenir sur scène. Elle est tombée en panne en chantant “All by Myself” sur scène en 2016 après la perte tragique.

Elle a ensuite terminé sa deuxième résidence à Las Vegas en 2019.

Bien qu’il ait été annoncé que Dion reviendrait à Vegas en 2021, la résidence n’a jamais eu lieu car le musicien a continué à faire face à “des spasmes musculaires sévères et persistants”.

Plus récemment, Dion devait terminer sa tournée “Courage”, qu’elle a commencée avant que la pandémie de coronavirus ne frappe en 2020. Le spectacle a été reporté à l’époque en raison du virus. Cependant, depuis lors, Dion a reçu un diagnostic de trouble neurologique incurable.

La musicienne a révélé qu’elle reportait les dates du printemps 2023 à 2024 et annulait complètement les dates de l’été 2023 après avoir reçu un diagnostic de syndrome de la personne raide.

