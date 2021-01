La mort d’Alexi Laiho a vu des fans et des personnalités du monde de la musique rendre hommage au guitariste finlandais après sa mort prématurée à l’âge de 41 ans.

Le rocker des Children of Bodom, l’un des musiciens les plus connus de Finlande et un guitariste renommé, a été confirmé mort par son label Napalm.

Et Napalm a déclaré dans leur déclaration que la star avait souffert de « problèmes de santé à long terme » – sans toutefois confirmer une cause spécifique de décès.

Il est mort, selon le communiqué, à son domicile d’Helsinki la semaine dernière.

« C’est avec un cœur lourd et une grande tristesse que nous devons annoncer le décès d’Alexi Laiho », ont écrit les membres du groupe Bodom After Midnight d’Alexi dans le communiqué.









« Nous sommes absolument dévastés et navrés par la perte soudaine de notre cher ami et membre du groupe. »

Bien que ses problèmes de santé ne soient pas clairs, Alexi a été ouvert dans le passé sur le besoin de «mieux prendre soin de moi».

Il y a deux ans, juste après avoir eu 40 ans, il a dit au journal finlandais Ilta-Sanomat qu’il avait finalement appris à se reposer correctement et à «recharger mes batteries».

Et en 2012, Children of Bodom a déclaré aux fans qu’ils devaient se retirer d’un spectacle en Norvège et d’un autre en Suède la nuit suivante après qu’Alexi ait été «hospitalisé».

















Dans une déclaration à leurs légions de fans, le groupe s’est excusé et a déclaré que leur guitariste souffrait de « maux d’estomac extrêmes » et que les médecins lui avaient dit de ne pas jouer pendant au moins 48 heures.

Depuis sa mort, la femme d’Alexi, Kelli Laiho-Wright, s’est prononcée pour dire qu’elle et ses enfants «sont éternellement brisés» par la mort d’un «mari et père aussi aimant et magnifique».

La sœur d’Alexi a ajouté qu’ils étaient « profondément choqués et brisés par le chagrin ».







(Image: Instagram)



Alexi était l’un des noms qui ont formé Children of Bodom en 1993, devenant l’un des artistes les plus vendus de Finlande avant de se séparer en 2019, se retirant dans un concert épique de la chanson du cygne à Helsinki.

L’année dernière, Alexi a continué l’héritage du groupe en formant Bodom After Midnight avec son coéquipier Daniel Freyberg, ainsi que le batteur Waltteri Väyrynen et la bassiste Mitja Toivonen.

Ils ont enregistré trois chansons et tourné une vidéo pour l’une d’entre elles qui devrait sortir plus tard cette année.