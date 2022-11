La longue attente pour la chirurgie touche à sa fin pour 96 patients d’Horizon après que le personnel se soit porté volontaire pour travailler en ergothérapie

Environ 96 Néo-Brunswickois qui ont attendu jusqu’à un an pour une arthroplastie de la hanche et du genou verront bientôt un soulagement, grâce à un projet pilote de chirurgie de fin de semaine lancé jeudi par le Réseau de santé Horizon.

Les équipes chirurgicales de Fredericton, Miramichi, Moncton et Saint John se sont portées volontaires pour faire des heures supplémentaires les samedis entre novembre et février pour effectuer un « blitz » de chirurgies principalement orthopédiques, en commençant par les patients qui attendent depuis le plus longtemps, a déclaré la présidente-directrice générale par intérim Margaret Melanson. .

“Cette initiative est un moyen innovant et efficace de continuer à relever nos défis et obstacles systémiques à l’accès à la chirurgie”, a-t-elle déclaré.

Les chirurgies supplémentaires ne devraient pas enlever d’autres services de santé sous pression, tels que les services d’urgence, a déclaré Melanson aux journalistes lors d’un briefing tenu via Zoom.

Elle a félicité les chirurgiens, les infirmières en chirurgie et les anesthésistes qui se sont mobilisés. Ils sont “très conscients de la liste d’attente et des temps d’attente auxquels nous sommes confrontés et sont prêts à faire leur part pour aider à cet effort intense”, a-t-elle déclaré.

Il s’agit “d’améliorer la vie de nos patients”.

Lorsqu’on lui a demandé comment Horizon empêcherait l’épuisement professionnel parmi les bénévoles faisant des heures supplémentaires, elle a déclaré que le réseau de la santé continuait de travailler “avec beaucoup de diligence” sur le recrutement et espère avoir une rotation du personnel alors que d’autres acceptent de se joindre dans les semaines et les mois à venir.

Modèle inspiré des courses de Formule 1

Selon à Horizon.

Le modèle a été créé par Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, une organisation de soins de santé au Royaume-Uni, et s’est inspiré des techniques d’arrêt au stand des courses de Formule 1 – “atteindre une efficacité et une sécurité maximales en augmentant le temps d’opération des chirurgiens et en éliminant tous les possibles les retards des patients dans la journée.”

En se concentrant sur un type de procédure de routine pour la journée, le délai d’exécution entre les patients est minimisé et le nombre de patients pouvant être traités est maximisé.

Plus de 2 000 personnes attendent une arthroplastie de la hanche ou du genou au sein d’Horizon.

Margaret Melanson, présidente et chef de la direction par intérim d’Horizon, a déclaré que le programme améliorera l’accès aux services chirurgicaux et réduira le temps d’attente global pour les chirurgies en demande. (Horizon/Zoom)

La référence nationale pour les temps d’attente pour les arthroplasties de la hanche et du genou est de 182 jours.

À travers Horizon, cinq sur 10 arthroplasties de la hanche sont achevés en 313 jours en moyenne, et neuf sur 10 sont achevés en 524 jours.

Pour arthroplasties du genou cinq sur 10 sont achevés en 391 jours et neuf sur 10 sont achevés en 590 jours.

Commence ce week-end à Moncton

L’objectif de l’initiative HIIT est d’effectuer trois à quatre interventions chirurgicales orthopédiques chaque samedi dans chacun des quatre emplacements, le déploiement commençant cette fin de semaine à l’Hôpital de Moncton.

Une fois le programme entièrement mis en œuvre, entre 12 et 16 arthroplasties de la hanche et du genou seront réalisées chaque samedi, et entre 72 et 96 chirurgies seront réalisées au cours des prochains mois.

Une grande partie de la planification a été consacrée à l’initiative, a déclaré Amy McCavour, directrice régionale exécutive et co-responsable des services chirurgicaux.

“La chirurgie ne peut pas fonctionner dans un silo, nous avons donc pris en compte tous nos processus en amont et en aval, comme les unités d’hospitalisation, et toutes nos équipes multidisciplinaires”, a-t-elle déclaré.

Tous les soutiens nécessaires, tels que la physiothérapie, seront en place pour garantir que les patients puissent sortir en temps opportun, idéalement dans les 24 heures, a déclaré McCavour.

Horizon prévoit que l’initiative coûtera environ 500 000 $, en tenant compte du coût du remplacement articulaire ainsi que des ressources en personnel nécessaires, a déclaré McCavour.

Le financement a été obtenu par l’intermédiaire du gouvernement provincial, a-t-elle déclaré.

L’opposition soutient l’initiative

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, qui a annoncé jeudi l’initiative de théâtre à intervalles de haute intensité à l’Assemblée législative, s’est dit ravi de la voir aller de l’avant.

Il l’a qualifiée de « grande étape » dans la réduction des temps d’attente, associée à certaines des « autres pièces du casse-tête », comme la clinique de la cataracte à Bathurst, annoncée le mois dernier, qui libérera de l’espace opératoire à l’Hôpital régional Chaleur pour autres procédures.

Le chef du Parti vert, David Coon, a décrit l’initiative HIIT comme “indispensable”.

Il a dit avoir des nouvelles d’électeurs qui attendent « depuis très longtemps » une arthroplastie de la hanche ou du genou et sont « assez inquiets » de voir leur état se détériorer pendant qu’ils attendent.

Certains “arrivent au bout du rouleau en termes de confiance qu’ils vont pouvoir se rendre à la chirurgie avant de perdre complètement leur mobilité”.

Coon a déclaré qu’il avait hâte d’entendre les résultats du pilote.

Ce serait bien de voir le ministre de la Santé et son équipe accorder une attention aussi intense à la résolution de certains des autres problèmes urgents du système de santé, tels que le “blocage” dans les services d’urgence, a-t-il ajouté.

Peut être prolongé

Le porte-parole libéral en matière de santé, Rob McKee, chef de l’opposition officielle, a déclaré qu’il croyait que l’initiative HIIT pourrait s’avérer positive.

“Il pourrait s’agir d’une idée originale que ce gouvernement propose qui permettrait aux gens de franchir la porte, de retirer les gens de cette liste d’attente”, a-t-il déclaré.

McKee s’est demandé, cependant, pourquoi d’autres hôpitaux, comme ceux du nord “qui sont souvent négligés”, ne sont pas inclus. Si le programme réussit, il aimerait le voir élargi, a-t-il dit.

Les arthroplasties de la hanche et du genou sont effectuées à l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers d’Horizon à Fredericton, à l’Hôpital de Moncton, à l’Hôpital régional de Miramichi, à l’Hôpital régional de Saint John; et l’hôpital Saint-Joseph.

Si le projet pilote réussit, il pourrait être prolongé au moins jusqu’en mars, a déclaré Melanson.