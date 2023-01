La longévité peut avoir un impact plus important sur l’argent de la retraite que l’inflation

Compte tenu de l’inflation élevée actuelle, de nombreux Américains craignent de ne pas avoir mis de côté suffisamment d’argent pour leur retraite. Ils craignent que les fortes hausses des prix des aliments et de l’énergie ainsi que des frais de transport et de soins médicaux n’affectent considérablement leur épargne-retraite.

Pourtant, il y a un autre facteur important à considérer : votre espérance de vie.

UN nouveau rapport du TIAA Institute et de l’Université George Washington révèle que plus de la moitié des adultes américains ne savent pas combien de temps les gens ont généralement tendance à vivre à la retraite, ce qui, compte tenu de leur longévité possible, pourrait les empêcher d’économiser suffisamment d’argent pour durer aussi longtemps qu’eux-mêmes.