La longévité de Cristiano Ronaldo soulignée par le snobisme du Ballon d’Or

Les nominés pour le Ballon d’Or 2023 ont été annoncés mercredi soir, le magazine France Football révélant les nominés figurant sur la liste pour le prix de cette année. Soixante joueurs se sont retrouvés en lice ; 30 pour le prix hommes et 30 pour le prix femmes. Parmi les joueurs masculins nominés figurent Erling Haaland, Mohamed Salah, Jude Bellingham et Kylian Mbappé.

Quelques mois après avoir inspiré l’Argentine à la gloire de la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi se retrouve également inclus après avoir été complètement exclu de la liste du Ballon d’Or 2022. Harry Kane a également reçu un clin d’œil, tout comme le duo d’Arsenal Martin Odegaard et Bukayo Saka.

Cependant, il y a un nom qui constitue une omission flagrante chez Cristiano Ronaldo, le deuxième joueur le plus décoré de l’histoire du Ballon d’Or, qui n’a pas réussi à figurer au palmarès pour la première fois en deux décennies.

En effet, la dernière fois que Ronaldo n’a pas été nominé, c’était en 2003, lors de la toute première saison de son premier passage en tant que joueur de Manchester United. Voici une liste de faits pour aider à mettre en perspective cette étonnante séquence de nomination de 20 ans.

1. La première fois que Ronaldo a été inscrit sur la liste restreinte du Ballon d’Or en 2004, Bellingham avait un peu plus d’un an (1 an et 4 mois).

2. La liste restreinte de 2004 a été révélée le 9 novembre, deux jours avant que Manchester United ne dispute un nul 0-0 contre Manchester City lors du derby. Après un début de saison lent, il a fallu encore un mois à Ronaldo pour inscrire son premier but en Premier League (lors d’une victoire 3-0 contre Southampton le 4 décembre 2004).

3. Ronaldo a reçu 19 nominations consécutives au Ballon d’Or (un record individuel) et s’est retrouvé sur la liste restreinte chaque année suivante, de l’âge de 19 à 37 ans.

4. Ronaldo a été opposé à Zinedine Zidane sur la liste restreinte du Ballon d’Or 2004, qui a ensuite fini par entraîner la star portugaise au Real Madrid. Andrea Pirlo figurait également sur la longue liste de 2004 et a dûment rejoint l’entraîneur Ronaldo lors de sa troisième et dernière saison complète à la Juventus.

De plus, Ronaldo jouait dans une équipe de Manchester United en 2004-05 qui comprenait Ole Gunnar Solskjaer et Michael Carrick, qui faisaient tous deux partie de l’équipe d’entraîneurs lors du deuxième passage de l’attaquant vétéran à Old Trafford.

5. Ronaldo a également joué contre Robbie Savage, qui faisait partie de l’équipe de Birmingham City lors de la saison 2004-05 de Premier League. La longévité du premier était telle qu’il s’est entraîné aux côtés du fils adolescent de Savage, Charlie, au sein de l’équipe première de United lors de son deuxième passage de 2021 à 2022.

6. Quatre ans après sa première nomination au Ballon d’Or, Ronaldo a remporté le premier prix Puskas du plus beau but de l’année avec sa frappe sensationnelle de 40 mètres contre Porto lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions 2008-09.

7. Bien sûr, Ronaldo a également remporté le Ballon d’Or à cinq reprises, la première en 2008, suivie rapidement par des victoires en 2013, 2014, 2016 et 2017. Son excellente carrière est juste derrière Messi, qui a remporté le Ballon d’Or. récompense sept fois et ça compte.